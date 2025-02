One UI va a cambiar para siempre con Android 16: Samsung quiere compensar a los usuarios por los retrasos

Android 15 fue lanzado de manera pública hace ya más de cinco meses, pero Samsung aún no ha sido capaz de implementarlo en los móviles que prometió. One UI 7, la nueva versión de la capa de personalización basada en Android 15, ha sido lanzada únicamente para los nuevos Galaxy S25, que vienen de fábrica con el nuevo sistema; la inmensa mayoría de los usuarios sigue esperando a recibir la actualización en su móvil.

Es una situación inaudita para la que hasta ahora era una de las marcas punteras en cuestión de actualizaciones de sistema. No hay más que comparar el lanzamiento de One UI 7 con el de One UI 6, que llegó a una gran cantidad de dispositivos apenas unas semanas después del lanzamiento de Android 14; es como si estuviésemos hablando de dos compañías diferentes. Y lo peor podría estar por llegar.

No está claro cuál es el problema exacto, pero las últimas filtraciones apuntan a un nuevo retraso para One UI 7, que llevaría el lanzamiento público al menos hasta el mes de abril, o incluso el mes de mayo; y eso sería sólo para los Galaxy S24, el resto de dispositivos soportados tendrían que esperar incluso más. De confirmarse, podríamos estar ante una situación rocambolesca: que los usuarios de móviles Samsung se queden una generación por detrás respecto al resto.

Recordemos que el desarrollo de Android 16 se ha acelerado, con el objetivo de lanzar la nueva versión del sistema durante el segundo trimestre del año; una medida tomada para sincronizar mejor las novedades del sistema con las nuevas generaciones de móviles Pixel. Si los retrasos de One UI 7 persisten, no sería de extrañar que los usuarios de móviles Samsung celebren la llegada de Android 15 al mismo tiempo que el resto recibe Android 16.

Afortunadamente, en Samsung se han dado cuenta de la precariedad de la situación, y la última filtración publicada por Ice Universe en X apunta a una decisión drástica: adelantar el lanzamiento de One UI 8 basado en Android 16. Los detalles de esta decisión son escasos, y no está claro cómo Samsung pretende conseguirlo; pero si se confirma, la compañía volvería a convertirse en la pionera en la adopción de nuevas versiones de Android.

Álvarez del Vayo El Androide Libre La arriesgada pero acertada estrategia de Samsung con los nuevos Galaxy S25: cuando apostar por lo seguro es clave

La filtración sólo afirma que One UI 8 podría llegar antes de lo que previamente se pensaba; si a eso le sumamos el adelanto de Android 16, eso significa que Samsung probablemente lanzará la nueva versión de su capa en el tercer trimestre del 2025, en vez de tener que esperar al 2026 como potencialmente iba a ocurrir.

Por supuesto, esta noticia despierta muchas dudas sobre el desarrollo de One UI 7 y One UI 8. Por ejemplo, qué pasará con los móviles que no van a recibir One UI 7 hasta dentro de unos meses; ¿darán el salto directo a One UI 8 directamente? Tampoco está claro cómo afectará este adelanto al desarrollo de One UI 8, que probablemente será una 'simple' actualización a Android 16, con las novedades basadas en IA introducidas en One UI 7.