La lucha contra las IPTV piratas rompe Internet en España: estas son las consecuencias de las medidas de LaLiga

La semana pasada, LaLiga anunció orgullosa un gran golpe contra la piratería del fútbol, con la desactivación de DuckVision, una de las mayores plataformas de IPTV pirata; pero con el paso de los días, esta decisión está demostrando ser una de las más polémicas a las que se ha enfrentado la organización en su lucha contra las emisiones ilegales.

Y es que los mayores afectados de estas medidas no están resultando ser los usuarios piratas, sino irónicamente, los usuarios de servicios legales y que no tienen nada que ver con el fútbol. En los últimos días, clientes de operadoras españolas como Movistar, O2, Digi y más recientemente, Vodafone, se están quejando de que no pueden acceder a muchas páginas web y servicios; y no hablamos de piratas que ya no pueden ver los partidos gratis, sino de internautas convencionales que, de repente, han perdido acceso a una buena parte de Internet.

El uso del verbo 'desactivar' en vez de 'cerrar' DuckVision en el anuncio oficial de LaLiga tiene la clave, y nos indica el polémico paso que ha dado la organización y que puede tener serias consecuencias para el futuro de Internet en España; y como suele ocurrir, esto no es nada nuevo, y ya fuimos avisados en su día de que iba a ocurrir.

Lo que ha hecho LaLiga no es simplemente solicitar el bloqueo de acceso a una página web o un servicio, como se hacía hasta ahora; en vez de eso, la nueva técnica bloquea todo un rango de direcciones IP de manera dinámica, en los momentos en los que se está celebrando un partido de fútbol. La herramienta desarrollada por LaLiga es capaz de bloquear de manera automatizada decenas de miles de direcciones IP, rotando entre cada una cada pocos minutos para evitar que los piratas simplemente cambien de dirección. Y el motivo por el que esto afecta a los usuarios de servicios legales, es por la forma en la que funciona la red de Internet moderna.

Tradicionalmente, una página web es alojada en un servidor, un ordenador especializado accesible desde Internet; cuando el usuario introduce la dirección en su navegador web, el servidor se la 'sirve' (de ahí el nombre). Sin embargo, la mayoría de las páginas y servicios modernos ya no funcionan así, sino que hacen uso de la llamada 'nube' para ofrecer acceso a contenido de manera dinámica.

Cloudflare es uno de los mayores servicios en la nube Cloudflare El Androide Libre

Una 'nube de servidores' es un conjunto de servidores que comparten recursos y servicios, y que a efectos prácticos, funcionan como un único dispositivo. En una nube pueden estar almacenadas una gran cantidad de páginas web y servicios; cuando el usuario accede a la página web, o usa una app en su móvil, se conecta a la nube y esta le sirve únicamente el contenido del servicio en cuestión. Eso significa que miles de páginas comparten los mismos recursos y tienen la misma dirección IP.

Ahora es fácil ver dónde está el problema. Con su bloqueo indiscriminado de direcciones IP que alojan contenidos potencialmente ilegales, LaLiga está bloqueando también potencialmente miles de servicios legales con los que comparten 'nube'. Es como arrestar a todas las personas que viven en la casa de un criminal, sólo porque comparten la misma dirección (incluso si su inocencia ha sido demostrada).

Los lectores de EL ESPAÑOL - El Androide Libre pueden reconocer este sistema como algo muy parecido a lo que Italia ya implementó. El Piracy Shield comparte muchas de las características de esta herramienta de LaLiga (aún sin nombre ni reconocimiento oficial), como la colaboración necesaria de las operadoras y el bloqueo de servicios legales; de hecho, en Italia fue un problema tan grande que los responsables tuvieron que presentar una enmienda que les proteja de posibles consecuencias legales por censurar y bloquear servicios legales. Ya hay voces que piden la retirada de este sistema, por potencialmente violar la normativa europea.

Pese a reconocer este problema, LaLiga no sólo se ha lavado las manos, sino que afirma que la culpa es de Cloudflare, el mayor servicio de servicios en la nube del mundo y que es el que alojaba los servicios bloqueados. Cloudflare es usado por algunos de los mayores servicios de Internet, como GitHub, y su bloqueo afecta tanto a usuarios convencionales como a profesionales y empresas.

Lejos de cantar el 'mea culpa', LaLiga ha acusado directamente a Cloudflare de ser el "único responsable" de las consecuencias del bloqueo, y de "utilizar de manera consciente como escudo digital a empresas legales para sus clientes fraudulentos". En un movimiento algo estrambótico, la organización ha abierto un "buzón de quejas" para los usuarios afectados, pero no serán enviadas a LaLiga, sino a Cloudflare.

Para demostrar que este escándalo no le va a hacer cambiar de opinión, LaLiga ha anunciado hoy mismo el bloqueo de otras dos plataformas de emisiones ilegales, DazcFutbolios y RBTV77. Según la nota de prensa oficial, estos servicios sumaban más de 400.000 usuarios únicos mensuales en España, usando los recursos de Cloudflare para "ocultar su actividad criminal junto a dominios legítimos".

Por lo tanto, la polémica está lejos de terminar; de hecho, acaba de empezar, y ya se habla de consecuencias legales para LaLiga si se demuestra que está abusando de los sistemas que ya existen para el bloqueo de servicios ilegales. En declaraciones a BandaAncha, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado que estos bloqueos tienen la garantía de una nueva decisión judicial de diciembre de 2024; sin embargo, no existen pruebas, o no se han hecho públicas, de semejante resolución. De existir, esta decisión judicial supondría un giro respecto a sentencias pasadas, que limitaban los bloqueos a las direcciones web ilegales.