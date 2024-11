El nuevo coche de Xiaomi está muy cerca: así será el segundo modelo, que apunta más alto que nunca, a por Ferrari

El 2024 será recordado como el año del coche de Xiaomi. La marca, más famosa en España por sus móviles, decidió expandirse al sector automovilístico por su propia cuenta, diseñando un coche eléctrico desde cero. Un riesgo que ni siquiera Apple aceptó, pero que Lei Jun, CEO de Xiaomi, ha demostrado que ha valido la pena.

El éxito del Xiaomi SU7 ya es evidente, después de 100.000 unidades vendidas en China y con la previsión de producir 30.000 unidades más antes de fin de año. Un éxito que ha permitido a Xiaomi continuar su expansión por el sector con nuevos modelos; primero, con el Xiaomi SU7 Ultra, una versión deportiva del primer modelo, y a continuación, con un segundo modelo completamente nuevo.

No hará falta esperar mucho para ver este segundo modelo de Xiaomi; varios medios chinos afirman, en base a fuentes internas de la compañía, que el primer SUV de Xiaomi llegará en el primer trimestre de 2025. El nuevo modelo, que ha recibido el nombre clave MX11 pero que podría tener un nombre comercial diferente, será incluso más ambicioso que el SU7; ya que su principal rival será una marca que normalmente es inalcanzable: Ferrari.

Imagen renderizada por ordenador del posible Xiaomi MX11 Fast Technology El Androide Libre

Eso no significa que el Xiaomi MX11 vaya a ser un coupé de carreras, más bien lo contrario: el MX11 será un SUV deportivo, y todo indica que el objetivo es crear una versión más asequible del Ferrari Purosangue, el primer SUV del cavallino rampante que fue lanzado hace dos años, no sin poca polémica. Pero el rechazo inicial de los fanáticos de Ferrari se perdió rápidamente en cuanto vieron que el SUV adopta los mismos valores de exclusividad y deportividad que el resto de la gama. Sólo hay un problema: el Ferrari Purosangue parte de los 390.000 euros, e incluso si tenemos ese dinero, es muy probable que no consigamos uno por la limitada producción anual.

Aquí es donde entra Xiaomi; de la misma manera que el SU7 fue creado para ofrecer lo mismo que el Porsche Taycan y el Tesla Model S a un precio muy inferior, el MX11 ha sido creado para ofrecer lo mismo que el Ferrari Purosangue. Evidentemente, ni siquiera Xiaomi puede alcanzar a Ferrari en términos de lujo y deportividad (al menos, por ahora), pero el MX11 aparenta ser una solución más práctica y especialmente, más económica.

Lei Jun, CEO de Xiaomi, conduciendo el primer SUV de la compañía CarNewsChina El Androide Libre

El MX11 ya ha circulado por las carreteras, con un camuflaje que impedía ver sus formas; pero lo poco que se intuye indica que tendrá una forma deportiva, con una trasera caída, en vez de las formas cuadradas más habituales en los SUV familiares. También se aprecia que tendrá los mismos faros delanteros y luces traseras del SU7, para continuar con la imagen de marca. En una de las fotos, aparece el mismísimo Lei Jun probando el nuevo coche, y a juzgar por su sonrisa, parece que ha conseguido lo que quería.

En base a esta información, los aficionados han creado imágenes renderizadas por ordenador que nos sirven para hacernos una idea de cómo será el nuevo modelo; aunque la versión final puede ser muy diferente.

En lo técnico, se espera que el MX11 esté basado en el mismo chasis que el SU7, aunque cabe la posibilidad de que estrene el nuevo chasis de Xiaomi presentado hace poco. Teniendo en cuenta la popularidad de los SUVs, y el precio más asequible de este modelo comparado con sus rivales, es muy probable que estemos ante otro superventas.