Espérate al nuevo móvil de Samsung: este es el cambio que todos estábamos esperando

Según los últimos rumores, el lanzamiento de los Galaxy S25 podría producirse antes de lo que todo el mundo esperaba. Con los Galaxy S24, Samsung ya dio la sorpresa adelantando la presentación a finales enero, y el lanzamiento a febrero; según las filtraciones, el Galaxy S25 llegará incluso antes, a principios de enero, y eso significa que quedaría muy poco para tener los nuevos móviles en las manos.

Claro, que mucha gente puede que esté pensando que no merece la pena esperar a los Galaxy S25. Los Galaxy S24 se siguen vendiendo como rosquillas, y las filtraciones indican que habrá pocos cambios, tanto de diseño como de características técnicas; si tener el último procesador no es una prioridad, puede que incluso estemos pensando en saltarnos esta generación y esperar a la siguiente.

Sin embargo, la última filtración publicada por @Jukanlosreve en X puede hacernos cambiar de opinión, porque los Galaxy S25 podrían suponer un salto en un apartado cada vez más importante: la memoria RAM. Este usuario ha publicado los resultados de una prueba de un móvil que supuestamente es el Galaxy S25 que se venderá en Corea del Sur, y que ya habría pasado por las manos de algunos usuarios. Los resultados en sí no son sorprendentes, ya que son tan buenos como esperábamos en un móvil con el nuevo procesador Snapdragon 8 Elite. Lo interesante llega en otro apartado.

Según estos resultados, y la filtración, el Galaxy S25 básico vendrá con 12 GB de memoria RAM; un salto importante respecto a los 8 GB de RAM que todas las versiones básicas han traído desde el Galaxy S20. En efecto, sería la primera vez en cinco años que Samsung mejora la cantidad de memoria RAM por defecto, y de confirmarse, tendría todo el sentido del mundo.

La memoria RAM es de esos componentes que siempre reciben recortes si es posible, ya que es uno de los más caros de todo el móvil. Así que los fabricantes prefieren mejorar la eficiencia del sistema operativo y la gestión de la memoria en vez de meter más chips de memoria, con algunas excepciones.

Sin embargo, la llegada de la IA generativa ha cambiado esto, y la memoria RAM ahora es más importante que nunca. Los nuevos modelos en los que están entrenados estas IA ocupan mucho espacio en memoria, y no se pueden ejecutar si no tienen el suficiente. En móviles actuales con 8 GB de RAM, no hay más remedio que depender de la nube para usar funciones de IA, pero para eso necesitamos una conexión a Internet constante.

Con la importancia que ha tenido Galaxy AI en mejorar las ventas de sus móviles, tiene sentido que Samsung quiera preparar mejor sus móviles para las nuevas IA que se ejecutan de manera local en el dispositivo; y para eso, ha tenido que meter más memoria RAM en los nuevos Galaxy.