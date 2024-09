Android Auto 12.8 ya disponible para todo el mundo: así puedes descargar la nueva versión para el coche

Nuevo mes, nueva versión de Android Auto. Esta es, sin duda alguna, la app que más rápidamente se está actualizando de todas las que tiene Google, con un nuevo lanzamiento cada pocas semanas. Ahora le toca el turno a Android Auto 12.8, que ya se puede actualizar y descargar para disfrutar de las últimas mejoras.

El ritmo de lanzamientos demuestra la importancia que tiene Android Auto para los futuros planes de la compañía. No en vano, Android Auto está consiguiendo que los conductores acepten las pantallas táctiles, y está afianzando el papel de Google en la industria del automovilismo.

En próximas versiones, Android Auto permitirá el uso de más apps dentro del coche, aunque algunas estarán limitadas a ser usadas con el coche aparcado por seguridad. Además, ya se ha filtrado el cambio en el asistente de voz de Android Auto. Próximamente, Android Auto usará Gemini Live para las órdenes de voz, una versión de su IA generativa preparada para tener conversaciones de voz en el coche. Por último, Google también está preparando el lanzamiento de una app de radio para Android Auto, que permitirá encontrar emisoras directamente desde la pantalla táctil.

Android Auto 12.8 pone las bases de esos y otros futuros lanzamientos. Con esto, queremos decir que no vamos a encontrar una gran diferencia entre Android Auto 12.8 y la versión anterior; los primeros conductores que han podido probarlo no han reportado cambios importantes. Y como es habitual, Google se salta sus propias reglas con Android Auto, y no ha listado las novedades de esta versión.

Desde hace un par de años, Google prefiere activar las nuevas funciones desde el lado del servidor, en vez de lanzarlas con cada nueva actualización de la app. Pero eso no significa que no sea recomendable actualizar a Android Auto 12.8 si ya tenemos una versión anterior instalada. Sigue siendo necesario tener la última versión, para que cuando el sistema se conecte a Internet, pueda usar las nuevas funciones en cuanto estén disponibles.

Para instalar Android Auto 12.8, tenemos dos opciones. Por una parte, podemos entrar en Google Play y buscar actualizaciones para nuestras apps; sin embargo, es posible que no encuentre ninguna, porque las actualizaciones se envían de manera progresiva a todo el mundo. Es posible que en nuestro caso, aún tarde en llegar.

La otra opción es descargar e instalar Android Auto 12.8 directamente desde una página de descarga de paquetes apk. En ese caso, nuestro móvil tendrá que estar configurado para aceptar la instalación de fuentes de terceros. Sitios como APKMirror ya tienen Android Auto 12.8.