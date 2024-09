El Galaxy S24 FE filtrado en una imagen real: el flagship más barato de Samsung a punto de ser lanzado

El mes de agosto tuvo varias noticias relacionadas con el próximo flagship más barato de Samsung. Y ahora aparece de nuevo para dejar claro que su llegada sería inminente con la aparición de una imagen del mismo Galaxy S24 FE en su paso por la certificación que confirma su presentación o lanzamiento dentro de poco.

Lo mejor de esta vez es que aparece una imagen real del mismo dispositivo móvil con el que Samsung quiere ofrecer especificaciones premium en un móvil que no llegará al alto coste que ostenta la serie Galaxy S24, al menos en el modelo Pro y Ultra. Una serie que le ha dado sus alegrías al fabricante coreano cuando hace unos años su mejor flagship no afrontaba sus mejores cifras de ventas; sucedió con el Galaxy S20 FE.

Ahora ha aparecido en algunas certificaciones que indican que su lanzamiento sería inminente y con una imagen que muestra al dispositivo tal cual es; no es que sea la mejor, pero confirma su existencia para dirigirse hacia ese día en el que será anunciado.

Galaxy S24 FE 91mobiles El Androide Libre

En su paso por la certificación FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) se indica que el Samsung Galaxy S24 FE está listo para ser lanzado en el mercado estadounidense. En el listado aparece el número de modelo SM-S72U y se pueden conocer algunos datos sobre sus capacidades para la conectividad: Wi-FI 6E, NFC, LTE, Bluetooth y más.

Gracias a ese listado también se puede saber que el móvil de Samsung tendrá carga inalámbrica e inversa, esta última de hasta 9 W. Y la imagen tiene que ver con una de sus pruebas más importantes, la de radiación, y aunque no deja ver muchos detalles, sí que se puede cerciorar de estar frente al móvil próximo del fabricante coreano.

Galaxy S24 FE 91mobiles El Androide Libre

Hay más detalles por lo que respecta al diseño, y es que aparece una imagen boceto del diseño del móvil que confirma las esquinas redondeadas y los laterales planos; unas especificaciones conocidas anteriormente que vuelven a dejar claro que Samsung sigue con lo plano como lenguaje de diseño.

El listado FCC tampoco ha obviado sus medidas y pasan por una altura y anchura de 162 x 77,3 mm respectivamente, aunque sí que no hay ninguna mención al grosor. Anteriormente se han filtrado algunas especificaciones para dibujar mejor al Galaxy S24 FE: pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas FHD+ con tasa de refresco de 120 Hz, chip Exynos 2400 con GPU Samsung Xclipse 940, 8 GB de RAM y batería de 4.565 mAh.

En las cámaras tampoco andará nada mal según 91mobiles, con una principal de 50 Mpx, teleobjetivo de 8 MPx con zoom óptico 3x y una ultra gran angular de 12 Mpx. En el frontal monta una de 10 Mpx y, como no, Android 14 basado en One UI 6; sin saber si se pasará directamente a One UI 6.1.1 cuando sea lanzado, cuando es la actualización que tomaron los nuevos plegables presentados por la marca coreana en julio.