Google cierra por sorpresa uno de sus servicios: era bien útil para las búsquedas de internet

Google no cesa de incluir nuevas experiencias como ha sucedido en las últimas horas y días pasados en Google Wallet y Files by Google. No siempre acierta y a veces tiene que echar marcha atrás a un servicio que parecía en un primer momento que se iba a establecer para añadir más valor a las búsquedas. Notes en Google Search Labs va a desaparecer.

Esta novedad ha imitado una nueva característica presente en otras plataformas como la red social X (antes Twitter) y ha permitido dar anotaciones a los tuits de los usuarios; incluso la ha imitado YouTube. Estas notas han servido para verificar la información o simplemente añadir más datos para complementarla.

La propuesta de Google era interesante y peculiar al proponer a los usuarios dejar sus comentarios, notas, recomendaciones o trucos de un artículo en los resultados de búsqueda o Discover.

Notas en Google Search 9to5Google El Androide Libre

Al estar participando en esta función de Labs, aparecían los botones de Añadir nota y Notas para así permitir ver lo que otros usuarios compartían. Pasaba a una vista de cuadrículas de distintas noticias y se podía dar a me gusta, compartir y guardar para más tarde. Siempre se revisaban estas notas con las protecciones que lleva a cabo Google con sus algoritmos.

Para dar por finalizado el experimento, Google aclara que esta funcionalidad ha servido como una exploración de cómo las personas quieren compartir su contenido directamente en la búsqueda. Y, como sucede con otros despliegues, Search Labs es un lienzo en el que se prueban novedades para que algunas simplemente se queden en el dique seco como ha sucedido con las Notas en Google Search.

Las Notas estarán disponibles hasta finales de este mes de julio y el gigante tecnológico buscará nuevas vías para conectar con los usuarios con experiencias auténticas y más directas, y es posible que la experiencia obtenida de esta función experimental se traslade a otros productos o iniciativas.

Google ha dejado este enlace para que los usuarios que hubieran utilizado esta función puedan descargar las notas hasta finales de agosto. Lo suficiente para rescatarlas y no dejarlas en el olvido, como otro servicio que finaliza en las manos del gigante tecnológico.

Search Labs, según 9to5Google, ha servido para probar algunas de las novedades más sorprendentes de este año del gigante de las búsquedas online y otras de finales del año pasado. Un espacio para experimentar, aunque también 'experimenta' con apps y servicios establecidos que es capaz de erradicarlos de un día para el otro como si no hubiera pasado nada.