Adiós a Windows 10: la última gran actualización del sistema ya está aquí y trae una novedad muy polémica

Ya queda poco para el fin de Windows 10, algo más de un año. El próximo 14 de octubre de 2025, Microsoft cerrará el soporte de Windows 10, por lo que dejará de lanzar actualizaciones de seguridad y de sistema.

Una decisión que ha traído polémica, porque en estos momentos, Windows 10 sigue siendo el sistema operativo más usado en todo el mundo; aunque Windows 11 le está recortando terreno, no lo está haciendo al ritmo necesario. Si todo sigue como hasta ahora, para cuando se termine el soporte de Windows 10 aún quedarán millones de ordenadores con el sistema, que quedarán a merced de posibles virus y hackers que puedan aprovechar vulnerabilidades descubiertas y sin solucionar.

Pese a ese riesgo, esta semana Microsoft ha puesto otro clavo en el ataúd de Windows 10, con el lanzamiento de la última actualización obligatoria del sistema; se trata, por lo tanto, de la última actualización con novedades importantes que recibirán los usuarios de Windows 10. A partir de ahora hasta octubre de 2025, todas las actualizaciones serán pequeñas y sólo solucionarán ‘bugs’ y otros problemas, sin introducir novedades.

Claro, que muchos usuarios están deseando que Microsoft se ‘olvide’ antes de Windows 10, porque la actualización lanzada esta semana trae un cambio muy polémico: la llegada de Copilot a la barra de tareas de Windows 10. Originalmente, la Inteligencia Artificial de Copilot era exclusiva de Windows 11, pero pronto Microsoft dio marcha atrás y la lanzó también para Windows 10, en forma de un widget que los usuarios podían activar.

Con la última actualización de Windows 10, Copilot deja de ser un widget y se convierte en una app completa, que ahora aparecerá en la barra de tareas junto con el botón de búsqueda, directamente en el centro. De esta manera, Microsoft quiere fomentar que los usuarios de Windows 10 empiecen a usar Copilot, y con suerte, que eso les convenza para pasarse a Windows 11, que recibirá más novedades basadas en IA en el futuro.

Copilot en Windows 11 en español El Androide Libre

No está claro, si eso funcionará, pero lo que sí lo está es que esta puede convertirse en una molestia para muchos usuarios; especialmente porque este cambio supone que Copilot ahora estará integrado en Microsoft 365 y funcionará con apps como Word. Al menos, Microsoft afirma que Copilot no debería afectar al rendimiento de nuestro ordenador; los requisitos técnicos son sólo 4 GB de memoria RAM y una pantalla de resolución 720p. Eso es porque Copilot para Windows 10 no se ejecuta de manera local en el ordenador, como pueden hacer los portátiles Copilot+, sino que depende en exclusiva de la nube.

Como es habitual, esta actualización está llegando poco a poco a todos los usuarios de Windows 10; aunque no está claro si los usuarios en España también recibirán Copilot de manera obligatoria, teniendo en cuenta que Microsoft no lo ha activado obligatoriamente en los equipos Windows 11.