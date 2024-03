El genial cambio de Google Maps que va a solucionar el gran problema de encontrar la entrada de un edificio

No cabe duda de que Google Maps es la aplicación de mapas más popular y reconocida por los usuarios de Android; y no sólo porque venga preinstalada en la mayoría de los dispositivos vendidos en España. Con el rediseño de Google Maps, incluyendo un rediseño de los mapas, se abre la puerta a nuevas funciones.

Aunque algunos aspectos de este rediseño fueron polémicos, como los nuevos colores, más parecidos a los usados por Apple Maps, el cambio ha permitido a Google implementar nuevas funciones y añadidos que facilitan enormemente el uso de la app en todo tipo de situaciones.

La última de estas novedades ya está empezando a llegar a los usuarios, y es tan útil como aparenta: un indicador de la entrada a los edificios. Normalmente, Google Maps sólo indica la posición de un edificio, con el marcador en el centro; algo que se nota si el edificio es especialmente grande. El problema, por supuesto, es que este tipo de sitios son tan grandes que no está claro por dónde se entran.

Ver la entrada en Google Maps

Según han descubierto en Android Police, Google Maps está empezando a poner un marcador justo en la zona en la que se encuentra la entrada; de esta manera, es fácil saber qué calle debemos tomar para no encontrarnos en la parte trasera del edificio y tener que dar la vuelta a la manzana, por ejemplo.

El indicador de la entrada es un círculo blanco con un borde verde, y una flecha apuntando a la localización de la entrada; es importante destacar que este indicador es diferente al marcador de la localización, que no ha cambiado. Si el edificio tiene más de una entrada, serán mostradas con el mismo icono y será cosa nuestra elegir una u otra.

Nuevo icono de entrada a edificios en Google Maps Android Police

El nuevo indicador está apareciendo poco a poco a los usuarios que tienen la versión 11.17.0101; pero todo indica que es un lanzamiento muy limitado por el momento, y que incluso si forzamos la actualización a esa versión es muy probable que no nos aparezca el indicador. Además, parece que la actualización depende del dispositivo, y no de la cuenta como es habitual; así que podemos tener el indicador en un móvil y no en otro, incluso si estamos usando la misma cuenta en ambos.

A falta de un anuncio oficial de Google, no sabemos mucho más de esta funcionalidad. El gran obstáculo probablemente estará en la información obtenida de los edificios de cada ciudad, así que no sería de extrañar que primero aparezca en las capitales españolas y no en todo el territorio.

