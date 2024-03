Google responde a los peligros de las pantallas táctiles en los coches con esta novedad de Android Auto

La polémica de las pantallas táctiles en el coche continúa, y Android Auto está en el centro; no es para menos, ya que es el sistema que realmente ha demostrado el potencial de esta tecnología, pero también sus aspectos negativos.

Mientras los conductores siguen sin estar convencidos con las grandes pantallas que han presentado los fabricantes, algunas marcas incluso han llegado a acusar a Android Auto de ser inseguro. Todo, por las distracciones al volante que puede provocar.

Sí, Android Auto ofrece muchas más posibilidades que los sistemas que vienen por defecto en los coches, al permitir la ejecución de todo tipo de apps; pero eso también significa que tenemos más oportunidades de distraernos, usando apps cuando no deberíamos hacerlo.

Android Auto mejora la seguridad vial

Android Auto ya tiene medidas para evitar que usemos ciertas apps y funciones mientras estamos conduciendo; por ejemplo, no podemos escribir usando el teclado mientras que el coche está en marcha, y sólo se admite la introducción de texto usando la voz. También hay apps que directamente no funcionan si el coche no está aparcado, como la recopilación de juegos GameSnacks.

Ahora, esas apps mostrarán claramente que no se pueden usar mientras conducimos. Android Auto 11.4 ya está empezando a llegar a los usuarios, y esa es una de las principales novedades, implementadas con el objetivo de mejorar la seguridad vial.

Nuevo icono en Android Auto que indica que la app sólo se puede usar con el coche aparcado 9to5Google

Tal y como han podido capturar en 9to5Google, las apps que no se puedan usar en movimiento ahora mostrarán un icono con una “P” en color rojo. Eso indica que la app sólo funciona con el coche en “parking”, es decir, parado. De esta manera, no tenemos ni siquiera que abrir la app para saber si podemos usarla en movimiento, un fallo que hasta ahora era muy común.

Este puede ser de esos cambios que son pequeños, pero que unidos a otros pueden mejorar mucho la seguridad. Por ejemplo, Android Auto 11.4 también trae por fin los resúmenes de los mensajes, que nos permite usar Android Auto sin mirar la pantalla; el Asistente de Google automáticamente será capaz de leer el mensaje y dictar un resumen con los detalles más importantes, acabando con la necesidad de leer todo el texto al completo.

Te puede interesar