Olvídate de las Apple Vision Pro: Google, Samsung y Qualcomm se unen para gafas de realidad aumentada

El 2024 puede ser el año de la vuelta de la realidad mixta o aumentada; y decimos ‘vuelta’ porque no es una tecnología nueva, pero al igual que ocurrió con la Inteligencia Artificial en el 2023, es ahora cuando realmente se podría aprovechar todo su potencial. La clave estará en el próximo lanzamiento de las Apple Vision Pro, unas gafas de realidad aumentada que prometen nuevas experiencias más allá del iPhone.

El peligro ahora para el resto de los fabricantes es que Apple consiga lo que nadie ha conseguido hasta ahora: que la realidad aumentada se convierta en un producto deseado por los consumidores. Sería irónico, teniendo en cuenta todo lo que Google ha invertido en esta tecnología, siendo de las primeras en lanzar unas gafas con las Google Glass.

La buena noticia es que Apple tendrá competencia, y puede ser incluso mejor. Hoy, Qualcomm ha presentado su nueva plataforma Snapdragon XR2+ Gen 2, y viene apoyada por algunos de los principales nombres de la industria como Samsung y Google. Estamos ante un salto importante en potencia bruta, con chips capaces de hacer cosas que hasta ahora parecían imposibles. Por ejemplo, las gafas basadas en esta plataforma podrán mostrar el vídeo de las cámaras externas a todo color y con una latencia de sólo 12 ms; en otras palabras, aunque nuestros ojos estén tapados podremos ver nuestro entorno prácticamente como si no lo estuviesen, pero con los añadidos que permite la realidad aumentada como elementos en tres dimensiones.

Para representar estos elementos que ‘mejorarán’ nuestra realidad, los Snapdragon XR2+ Gen 2 han mejorado enormemente en rendimiento de gráficos, que es 2,5 veces superior respecto a la pasada generación. Eso debería traducirse en juegos y experiencias más realistas. Como no podía ser de otra manera, la IA también tiene importancia, con un rendimiento 8 veces superior respecto a la pasada generación.

Todo esto ha permitido a Qualcomm presumir de que esta es una plataforma que permite “computación espacial en 4K”; en concreto, las gafas serán capaces de usar pantallas con una resolución de hasta 4,3K a 90 frames por segundo, aunque eso dependerá de cada fabricante. Las gafas que aprovechen mejor este hardware serán capaces de mostrar imágenes muy realistas.

Características de la plataforma Snapdragon XR2+ Gen 2 Qualcomm

El gran misterio está en los resultados de la colaboración con Google y Samsung, ya que por ahora Qualcomm no ha podido dar detalles. Es de esperar que en el caso de Google el resultado sea un mejor soporte de software, aunque por el momento no se ha anunciado la versión de Android para realidad aumentada que se rumoreó el pasado verano. Por su parte, no es ningún secreto que Samsung está preparando unas gafas propias para enfrentarse a Apple, que probablemente estarán basadas en este chip. Qualcomm afirma que al menos cuatro fabricantes más, además de Samsung, están trabajando en dispositivos con este chip, incluyendo HTC Vive, que serán anunciados próximamente.

