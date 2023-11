Samsung lanzará un móvil plegable barato en 2024: su alternativa económica a los Galaxy Z Fold y Z Flip

Motorola es una de las excepciones en lanzar plegables a un precio más asequible que no pase de las cuatro cifras, aunque no tiene el empuje en el mercado como si lo ostenta Samsung, que según una filtración podría romper el mercado de plegables al ofrecer un gama media en 2024.

El gigante tecnológico coreano lleva unos años empecinado en los plegables y todavía no está recogiendo los frutos con inversiones millonarias en un mercado español al igual que el europeo en el que este tipo de dispositivos no están siendo bien recibidos; justo en contraposición a lo que ocurre en China, que una marca como Honor se lleva casi la mitad de la cuota en una región donde cada vez más usuarios prefieren estos móviles a los tradicionales planos.

Todo puede cambiar en España y Europa con la llegada el próximo año de un móvil plegable Z Fold a un precio menor. La firma tecnológica TrendForce reporta que Samsung está planeando el lanzamiento de móviles plegables de gama media para 2024. Cita fuentes relacionadas con la cadena de abastecimiento o suministro.

Samsung puede ser la clave

La firma no ha dado más detalles, pero después de este año en el que Motorola —aunque todavía no tenga la presencia que tuvo en su momento en España— ha lanzado móviles plegables muy bien hilados en sus objetivos. Uno de ellos fue reducir el precio que se suele asociar a los plegables con un Motorola Razr 40 por 899 euros.

El reporte de TrendForce tiene su lógica, ya que este año Samsung no ha despuntado en las ventas de sus plegables premium Galaxy Z Flip 5 y Z Fold 5, por lo que adentrarse en otro rango de precios le permitirá acercarse a un segmento de usuarios que no han tenido opción de adquirir un plegable. Eso sí, echando el ojo al plegable Razr 40 de Motorola, para reducir precios hace falta recortar especificaciones: dejar de lado la carga inalámbrica, que no sean resistentes al agua o que las cámaras sean de peor calidad.

Ya en 2020 hubo rumores sobre la posibilidad de un plegable de Samsung en la gama media, pero se quedó en justo eso, ya que la apuesta del fabricante coreano ha sido plegables premium a precios similares a sus mejores móviles como el mismo Galaxy S23 Ultra. Todo podría cambiar el año que viene con una apuesta mayor desde Samsung y así tirar del resto de fabricantes para que comiencen a lanzar dispositivos de este tipo a un menor precio.

