Revolución en YouTube con la IA de Google: verá los vídeos y leerá comentarios por ti

Cuando Google anunció Android 14 en el Google I/O, dejó bien clara su nueva prioridad: integrar la Inteligencia Artificial generativa en absolutamente todos sus servicios. El gigante no quiere volverse a ver amenazado, y ha respondido a la integración de ChatGPT en Windows con su propia tecnología.

Desde entonces, varias apps de Google han recibido, o van a recibir funciones basadas en IA generativa; hasta Google Keep tendrá una Inteligencia Artificial, que será capaz de crear listas de manera automática sólo con pedirlo. Aunque es cierto que algunas apps se beneficiarán más que otras, y nos permitirán evitar lo que no queremos hacer.

Como, por ejemplo, leer comentarios de YouTube. Esa es famosa como una de las peores partes de Internet, donde encontramos las opiniones más absurdas, los ‘trols’ más pesados y los ‘bots’ más repetitivos. Nadie quiere perderse en los comentarios de YouTube, pero al mismo tiempo, a veces es posible sacar ‘oro’ de algunos chistes especialmente buenos o comentarios que aportan información al vídeo que estamos viendo; por no decir que, ahora que el botón de “No me gusta” no hace nada, los comentarios son la única manera de saber si el vídeo ha sido bien recibido.

IA en YouTube

Por todo esto, tiene mucho sentido que entre las primeras funciones basadas en IA generativa que ha recibido YouTube, se encuentre un resumen de los comentarios. Así lo ha confirmado Google, presentando un nuevo botón llamado “Ask” (“Preguntar”) que aparecerá justo al lado de los botones de compartir y descargar en la app de Android.

Como su nombre indica, este botón abrirá un chat, muy parecido al de Google Bard o ChatGPT, que nos permitirá hacer preguntas y pedir funciones a una Inteligencia Artificial. Entre las funciones más útiles se encuentra una que hace un resumen completo del vídeo que se está reproduciendo; de esa manera, no hace falta ‘tragarse’ un vídeo largo para comprender de qué trata. Entre el resto de opciones disponibles se encuentra la posibilidad de pedir que la IA nos cuente más sobre el tema que trata el vídeo, además de recomendarnos contenido relacionado.

La nueva IA de YouTube será capaz de resumir vídeos Google

Pero tal vez la parte más interesante del anuncio es que YouTube usará Inteligencia Artificial para organizar la sección de comentarios, para que sean más fáciles de leer y encontrar lo que realmente nos interesa. Al abrir los comentarios en la app móvil, veremos una sección llamada “Topics” (“Temas”), que resumirá los comentarios en diferentes temáticas; por ejemplo, juntando todos los comentarios que hablan de una parte concreta del vídeo. El creador del vídeo podrá eliminar temas si cree que no encajan con lo que trata el vídeo, y la propia YouTube advierte que “la calidad y precisión” de los temas puede variar mucho, pero es un avance. Eso sí, es un avance que, por ahora, está disponible sólo para los usuarios de Estados Unidos y en el idioma inglés, sin información sobre un posible lanzamiento en España.

