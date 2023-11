El nuevo 'botón misterioso' de YouTube va a cambiar completamente cómo ves vídeos en el móvil

Pese a las últimas polémicas protagonizadas por YouTube, la popularidad de la app de vídeos de Google en España y el resto del mundo es innegable. Es el entretenimiento perfecto para millones de personas, no cada día, sino cada minuto que pasa; y la cantidad de contenido que se genera refleja esto. Según los últimos datos, cada día se suben 3,7 millones de vídeos a YouTube, que representan más de 270.000 horas de contenido.

Con semejante cantidad de vídeos, es perfectamente comprensible que llegue un momento en el que no sepamos qué ver a continuación. Ese es el gran peligro para una plataforma como YouTube y Netflix, que dependen de la cantidad de horas vistas por usuario, ya sea para mostrarle publicidad, o para convencerle de pagar la suscripción mensual YouTube Premium.

Ahora, YouTube va a ganar una herramienta con la que garantizará que siempre tengamos contenido disponible, sin importar si ya hemos visto todo lo que han publicado los creadores que seguimos, y lo va a conseguir con un “botón misterioso”.

Nuevo botón en YouTube

Dicho botón ha sido descubierto por Android Police dentro de la app para Android de YouTube; aunque por el momento, no está disponible para la mayoría de los usuarios, y todo indica que está siendo probado por el equipo de YouTube antes de ser lanzado mundialmente.

Este botón aparece en la esquina inferior derecha, flotando sobre el resto de la interfaz pero sin superponerse con la barra inferior; por el momento, es de color negro y tiene forma cuadrada. No hay nada que indique la función de este botón, sólo el icono de ‘Play’. Lo interesante es que, en la versión actual, cuando el usuario pulsa este botón la app empieza a reproducir vídeos cortos de manera aleatoria.

El nuevo botón de la app de YouTube Android Police

Los que lo han podido probar afirman que los vídeos mostrados se basan en las sugerencias de YouTube; por lo tanto, deberían estar basados en nuestro historial, suscripciones y preferencias según los algoritmos de YouTube, y debería ser contenido que normalmente nos guste. El algoritmo de YouTube es famoso por fallar en ocasiones, pero por lo general muestra vídeos relacionados con los que ya hemos visto. Sin embargo, por el momento este botón sólo muestra vídeos de YouTube Shorts, la sección de vídeos cortos creada para competir contra TikTok y que está ganando popularidad; muchos creadores ya publican varios vídeos cortos a la semana, a veces basados en los vídeos largos y otras veces completamente originales.

Por lo tanto, todo indica que este botón será una manera rápida y sencilla de empezar a ver vídeos de YouTube; si no sabemos qué ver, o si ya hemos visto todo lo que teníamos pendiente, puede ser genial. Sin embargo, no está claro si la versión final del botón hará algo diferente, ya que Google no ha realizado declaraciones al respecto.

