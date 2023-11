El 'Google Maps' para una escapada de fin de semana para poder huir del frío

Si Google Maps ahora ofrece información en tiempo real del tiempo para así situarse sobre cualquier punto geográfico de España, esta nueva herramienta web puede presumir de presentar la información más importante para elegir el destino vacacional o esa escapada de fin de semana que se esté preparando para los próximos meses o semanas.

TravelWeatherMap es un sitio web que ofrece la temperatura de cualquier ubicación del planeta con unos iconos en color. Pero lo hace de tal forma que muestra aquellos destinos vacacionales en los que se puede encontrar un hotel e incluso los vuelos que se pueden tomar para preparar el viaje.

Cuando uno entra en TravelWeatherMap se encuentra con un mapa mundial que puede situar con el puntero para ampliar un país o provincia. A primeras, se muestra con esos iconos en color las temperaturas medias de las regiones para que una vez centrados en una provincia en particular, emerjan nuevos iconos mostrando las diferentes ciudades.

Un mapa sencillo de entender

Jaysquared es el creador de este particular proyecto que no ha escatimado en esfuerzos con una base de datos de 3.500 localizaciones. De hecho, el índice usado para mostrar las localizaciones se basa en la cantidad de hoteles disponibles en una región en concreto. El desarrollador también ha procurado que aparezcan aquellas localizaciones en las que la oferta no sea tan amplia, pero que merezca la pena. Es decir, que la cifra mínima usada para presentar los datos en una ubicación o ciudad sea de al menos tres hoteles disponibles.

Otro de sus puntos importantes es que se puede visualizar perfectamente la temperatura qué hará en una provincia o ciudad por meses. Desde la barra superior se puede seleccionar el mes y el mapa se actualizará con las temperaturas y esos iconos que permiten fácilmente hacerse una idea de la zona ideal para preparar esa escapada de fin de semana o vacaciones.

También, si se pulsa sobre cualquier ciudad, se puede ver la temperatura máxima o mínima, las lluvias y tres enlaces: hoteles, vuelos e información directa del lugar en la Wikipedia. Los datos meteorológicos son suministrados desde WWIS (Servicio de Información Meteorológica Mundial). De hecho, este servicio se encarga de compartir los datos meteorológicos de 3.458 ciudades en todo el planeta.

El enlace a los hoteles muestra un resultado de búsqueda en Google Maps con la zona elegida para así mostrar visualmente todas las posibilidades que tiene el usuario para reservar un alojamiento vacacional. En los vuelos ocurre algo similar, pero con la herramienta web de Google que ofrece datos comparativos de los vuelos, horarios, precios e incluso el cálculo de emisión de dióxido de carbono por pasajero.

En definitiva, TravelWeatherMap es una herramienta visual para concretar rápidamente la ubicación en la que uno quiere pasar unos días para que con uno o dos clics se puedan conocer las reservas disponibles y las fechas de vuelo para una escapada de fin de semana y así dejar atrás al frío o al calor.

