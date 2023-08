Las IPTV consiguen una gran victoria: uno de los mayores ataques acaba en nada

Las redes IPTV piratas se han convertido en el principal objetivo de los defensores de la propiedad intelectual durante el 2023. Algunos países incluso ya están implementando multas de hasta 5.000 euros sólo por usar una IPTV pirata, un extremo que hasta ahora no se había visto en la lucha contra la piratería en Europa.

Las multas directas a los usuarios de IPTV que retransmiten contenido sin tener la licencia, como partidos de fútbol, es una medida poco probable en países como España, pero que es el resultado de lo difícil que ha sido acabar con las comunidades de contenido pirata. Y es que muchos servicios de IPTV aún siguen siendo accesibles sin problemas. Eso, pese a las numerosas demandas judiciales de los propietarios de los derechos.

Un caso reciente ha revelado exactamente por qué este tipo de demandas no suele llegar a buen puerto. Y es que la mayoría de las veces, estas demandas acaban con acuerdos extrajudiciales entre ambas partes, que son secretos y cuyas consecuencias nunca quedan claras.

Demanda contra IPTV

La demanda fue iniciada por DISH, una de las mayores emisoras de televisión estadounidenses, contra DataCamp, un proveedor de servicios de Internet del Reino Unido. DISH alegó que DataCamp podía ser responsable legal de los servicios de IPTV pirata que usaban sus servidores; el objetivo era que DataCamp pagase por las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual que sus usuarios habían presuntamente cometido, según TorrentFreak.

Como prueba, DISH presentó más de 400 notificaciones DMCA que había enviado a DataCamp sobre varios proveedores de IPTV pirata que usaban los servidores de la compañía; por lo tanto, en su opinión DataCamp no podía alegar que no sabía lo que estaban haciendo sus usuarios. Las notificaciones DMCA son usadas por los propietarios de derechos en los Estados Unidos para reclamar que el contenido que infringe sus derechos sea borrado de Internet; por ejemplo, Google ha recibido más de 7.000 millones de notificaciones DMCA para eliminar enlaces a contenido con copyright.

Los servicios de IPTV se han vuelto muy populares en los últimos años Pixabay

Sin embargo, DataCamp no sólo peleó la demanda, fue especialmente dura contra todo el proceso iniciado por DISH. Y es que el proveedor dejó en evidencia que la emisora en realidad no tenía los derechos exclusivos del contenido que estaba reclamando. Si alguien tenía que reclamar, era la propietaria de los derechos y no la 'simple' televisión que emitía los contenidos. DataCamp llegó a acusar a DISH de ofrecerle un acuerdo secreto para 'rendirse' en el juicio y ser declarada culpable, con la promesa de que DISH nunca les cobraría los 10 millones de dólares que pedía. En otras palabras, lo que DISH quería en realidad era sentar un precedente judicial, que le sirviese para iniciar más demandas contra otros proveedores de Internet que alojan servicios IPTV.

Finalmente, y después de estas acusaciones públicas, DISH y DataCamp han llegado a un acuerdo extrajudicial, como la inmensa mayoría de demandas de este tipo. Esto se puede interpretar como una victoria para las IPTV, teniendo en cuenta las consecuencias que podría haber tenido un precedente judicial.

