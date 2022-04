Google te explicará las novedades que llegan a Android mediante la Play Store

Google acostumbra a liberar actualizaciones de Android en cualquier momento del año que pueden hacer que tu smartphone disfrute de nuevas funciones y diseños a lo largo y ancho de Android, pero de los que quizá no te enteres. La compañía quiere cambiar eso, y a partir de ahora te mostrará de una manera más detallada cuáles son estas nuevas funciones y novedades de una manera muy visual y sencilla, lo cual ayudará a que estas puedan ser disfrutadas por todos los usuarios.

Así te dirá Google las novedades en tu dispositivo

Novedades de Android explicadas por Google El Androide Libre

No es extraño que tras actualizar tu smartphone este integre algunas funciones que antes no estaban, y de las que es probable que no te enteres a no ser que compruebes la lista de cambios tras la actualización, algo que no todo el mundo suele hacer.

Ahora, como recoge Mishaal Rahman será la propia Google la que te muestre qué es lo que ha cambiado tras cada uno de los Feature Drop, que es el nombre que reciben estas. Cuando instales una actualización de este tipo aparecerá una notificación que, tras pulsar en ella, te llevará a dicha explicación.

Explicación de novedades de Google El Androide Libre

Como ves en las imágenes, se trata de unas explicaciones bastante detalladas y que ayudan a entender cómo funcionan las novedades que llegan a Android. Se trata de un mecanismo que ya ha aparecido a algunos usuarios

Estas pueden versar sobre funciones activas, como duplicar apps o crear ventanas flotantes, pero también sobre funciones pasivas que están ahí, pero que no tienes que activar ni utilizar de manera activa, como la retirada de permisos de apps poco usadas.

