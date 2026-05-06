He probado el mejor reloj de Xiaomi: diseño elegante y uso de Gemini en la muñeca para plantar cara al Apple Watch

El Xiaomi Watch 5 es más que un reloj inteligente, es la declaración de intenciones de Xiaomi con la que busca dar el asalto a la gama alta. Más información: Probamos el Xiaomi 17 Ultra, el teléfono de gama alta que llega para redefinir la fotografía premium junto a Leica

Xiaomi ha dado un golpe sobre la mesa en la primera mitad del año. Lo ha hecho con argumentos y dispositivos que aspiran a liderar diferentes categorías. Del Xiaomi 17 Ultra a una variedad de dispositivos AIoT.

Entre ellos destaca el Xiaomi Watch 5, un poderoso reloj inteligente con el que la compañía va mucho más allá de ser un accesorio que complemente al smartphone. Aquí el Watch 5 tiene autoridad propia y llega con la ambición de competir directamente contra los mejores del mercado.

Lo hace con dos grandes argumentos: un diseño refinado, de grandes dimensiones pero cómodo y ligero, así como el músculo técnico de Google que permite llevar a Gemini en la muñeca.

También es ambicioso su precio, ya que está disponible por 299,99 €, lo que le convierte en el reloj más caro del catálogo. En EL ESPAÑOL - El Androide Libre lo hemos probado durante un mes para comprobar de primera mano cómo se desenvuelve en el día a día y si merece la pena.

Un diseño premium

Lo primero que llama la atención del reloj es su diseño. Es exquisito y elegante. A primera vista se puede ver la ambición de Xiaomi de apuntar con él hacia la gama alta.

Xiaomi Watch 5 Chema Flores El Androide Libre

Está definido por líneas de diseño que evocan a un reloj mecánico tradicional, pero con el toque justo moderno y equilibrado para sentir que tenemos en la muñeca el mejor reloj del catálogo de la firma.

El uso de acero inoxidable y la presencia de cristal de zafiro refuerzan esa sensación de producto más cuidado, más premium y también más aspiracional que otros muchos modelos del mercado.

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En esta búsqueda de conquistar a quienes buscan los mejores relojes del mercado, Xiaomi apuesta por un Watch 5 que no tiene dimensiones contenidas (47 x 47 x 12,3 mm y 56 gramos de peso). Es decir, queda prácticamente parejo con el Apple Watch Ultra, el Samsung Galaxy Watch Ultra o relojes tradicionales. Una caja que puede ser excesiva para algunas muñecas pequeñas, pero que pese a todo se siente ergonómico y cómodo, llegando a olvidar que lo llevamos puesto pese a su tamaño.

Lo cierto es que el reloj no pasa desapercibido —ni lo busca—. Tiene presencia, se nota sólido y juega claramente la carta de la estética clásica frente a esas alternativas más deportivas o más cercanas a una pulsera grande con pantalla.

Es un enfoque que le sienta bien porque lo convierte en un dispositivo más versátil que sus rivales: encaja tanto cuando estamos entrenando en el gimnasio, pero también con ropa formal o en un entorno más profesional.

Precisamente uno de los detalles más interesantes del diseño de este Watch es su resistencia. Su dureza invita a llevarlo entrenando duro, siendo resistente a caídas y desgaste.

Y es que uno de los elementos mejor protegidos es una de sus mejores bazas: la pantalla.

No sólo es de grandes dimensiones (1,54 pulgadas), sino que aquí Xiaomi echa el resto montando un panel AMOLED con resolución de 480 x 480 píxeles y un brillo máximo de 1.500 nits, lo que le permite tener una visualización excelente en casi cualquier escenario. Además, la pantalla dispone de una tasa de refresco de 60 Hz, lo que le dota de una fluidez increíble.

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Esta combinación le permite verse y usarse bien interiores pero también en exteriores cuando el sol aprieta. La precisión de consultar información de un vistazo en movimiento marca una diferencia real, y aquí Xiaomi cumple con nota. No es sólo bonito, es realmente útil y cómodo en el uso diario.

Potencia vitaminada con Gemini

Si excelente es su diseño, también lo es su experiencia de uso y su potencia interna, que permiten tener un rendimiento de alto nivel en la muñeca. Lo hace además con uno de los mejores reclamos que se puede hacer ahora mismo en un reloj con Wear Os de Google: Gemini.

El poder girar la muñeca y hablar con Gemini marca una nueva relación con el reloj, haciendo no solo que la comunicación sea más fluida y natural, sino que invita a usarlo de forma mucho más recurrente.

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La integración de la inteligencia artificial de Google integrada con todas las aplicaciones de la compañía hace que sea un dispositivo sobresalientemente capaz desde el primer minuto, que además va ganando facultades conforme han ido avanzando los días de uso.

Además, si como es mi caso, tienes la casa conectada con el ecosistema de productos de Google, el reloj se convierte en una extensión imperdible para poder desde controlar la temperatura a saber quién está llamando al timbre. Cuando te acostumbras no hay vuelta atrás.

De esta forma el Watch 5 no sólo se coloca como el reloj más útil y avanzado de Xiaomi sobre el papel, sino también en la práctica del día a día, pues con él tendremos la experiencia más rica y conectada de todo el catálogo. Justo lo que se espera de un reloj de gama alta como este.

Para lograrlo combina una arquitectura avanzada de doble chip basada en los Snapdragon W5 Gen 1 y BES2800BP, lo que le permite rendir a alto nivel al tiempo que logra una excelente eficiencia energética con una mayor duración de batería que los rivales de Samsung o Apple.

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En concreto, y gracias a una avanzada batería de 930 mAh con un 10% de contenido de silicio–carbono, ofrece una autonomía de 4 días con el AOD Smart Mode, que se extiende a 6 días con el uso inteligente y hasta 18 días con el modo ahorro de energía —ideal si queremos irnos de viaje sin el cargador—. En la práctica, y haciendo un uso intenso incluyendo actividad deportiva, hemos logrado ir más allá de los 3 días de uso real y ponerlo a cargar sin preocupaciones.

Además de gestionar todo el ecosistema de Google o pedirle información a Gemini para llevar nuestro día a día, la otra gran función clave de este Watch 5 es la monitorización de la salud y el rendimiento deportivo.

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El Watch 5 integra un avanzado sensor óptico de frecuencia cardíaca, medición de oxígeno en sangre y una variedad de sensores con los que monitorizar más de 150 tipos de entrenamientos.

En mi caso lo he utilizado para entrenar crossfit y se ha mostrado preciso, capaz y exacto. Ha sido muy útil conocer el rendimiento del día a día para así saber el esfuerzo realizado y cómo el cuerpo ha respondido.

A través de la aplicación Mi Fitness, los datos se conocen al instante y podemos tener una radiografía general de cómo estamos entrenando. Estas estadísticas son especialmente útiles si tenemos un objetivo, como una carrera o competición.

Uno de los detalles más interesantes que más he utilizado entrenando ha sido el control gestual.

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Aunque es extensible al resto de la rutina, le he sacado especial partido para hacer uso de ellos cuando tenía las otras manos ocupadas. De este modo, podremos crear accesos directos para funciones de uso frecuente como chasquear los dedos para iniciar un entrenamiento, sacudir la muñeca para abrir notificaciones o pellizcar dos veces para colgar una llamada.

Es una forma de interactuar con el reloj que, al igual que cuando usas Gemini, cambia para siempre y no puedes renunciar a ellas. Es casi un 'tic' que sale solo.

¿Me lo compro?

El Xiaomi Watch 5 es un reloj elegante, capaz y ambicioso. No sólo es el mejor modelo de Xiaomi que puedas comprar, sino que también se convierte en una de las referencias del sector a base de elegancia y rendimiento.

El buen hacer de Xiaomi en diseño y potencia combina a la perfección con un Wear OS cada vez mejor rematado y pulido que permite sacarle al ecosistema de Google todo el jugo. La compañía china ha sabido ajustar ambos mundos para ofrecer una propuesta de primerísimo nivel.

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Así, por ejemplo, no hace falta centrarnos en configurarlo a fondo ya que seremos capaces de tener un reloj verdaderamente inteligente y operativo desde el primer minuto que lo iniciemos. Eso sí, la integración con el ecosistema de Xiaomi es uno de los puntos fuertes de este smartwatch.

Esta ambición de Xiaomi también se traslada al precio de 299 €, un precio mayor al que solemos estar habituados en los wearables de la compañía pero que, sin duda, está justificado. No sólo por todo lo que ofrece, sino porque su propuesta claramente va orientada a competir contra otros relojes que son considerablemente más caros.

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En suma, el Xiaomi Watch 5 es una compra maestra si lo que buscamos es un reloj versátil y elegante. Que pueda acompañarnos tanto en el día a día como en el entrenamiento más exigente.

Xiaomi borda así uno de los mejores —y más útiles— relojes del mercado con este Watch 5 para plantar cara al mismísimo Apple Watch.