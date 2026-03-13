Quince días con la tablet con pantalla mate que rivaliza con el iPad: ideal para trabajar, dibujar o ver vídeos sin ningún reflejo

Huawei no lo ha tenido fácil. Las limitaciones tecnológicas que ha sufrido por las presiones de EE.UU no le han impedido desafiar a titanes como Samsung o Apple con increíbles dispositivos, centrados en la innovación.

La idea es simple; que el usuario que escoja a Huawei obtenga lo mejor en tecnología a un precio relativamente bajo. Es justo lo que propone la Huawei MatePad 11.5 S, su nueva tableta centrada en derrocar al iPad Air.

Y lo hace con muchos ases bajo el brazo, incluyendo una espectacular pantalla mate de 11,5 pulgadas de diagonal, a 144 Hz de tasa de refresco y una plétora de accesorios a un coste irrisorio de apenas 299 euros, sin teclado.

Huawei sabe construir dispositivos

Ya lo hemos dicho con otros productos de Huawei, como fueron el Huawei Pura 80 Pro o los Huawei FreeBuds 7i. La firma china es experta en el diseño y la construcción de sus gadgets, y la MatePad 11.5 S no es una excepción.

El diseño es uno de los grandes fuertes de esta tableta. Mide apenas 6,2 milímetros de grosor y pesa apenas 510 gramos, en un chasis metálico que se quita de encima los cantos planos de los iPad y opta por otros redondeados.

La joya de la corona está en su panel, que ocupa toda la parte delantera con unos bordes de pantalla gruesos, pero que están por encima de lo visto en dispositivos de gama media-baja.

Hemos probado esta Huawei MatePad 11.5 S con todos sus accesorios, incluyendo el teclado NearLink con controles intuitivos que además, sirve como funda magnética. Y este es un plus casi imprescindible a tener en cuenta.

Huawei MatePad 11.5 S Manuel Fernández Omicrono

La MatePad 11.5 S es una tableta ligera, tremendamente bien construida y que no se siente en absoluto barata. Es un producto premium, a la altura de los iPad Air de Apple o de otras tabletas que se van al rango de los 500 euros.

Es fácil de utilizar y lo suficientemente compacta como para que no sea un engorro llevarla encima. Además, en lo que a construcción refiere, se siente un dispositivo más caro de lo que realmente es.

Un mantra que se repetirá a lo largo de este análisis es el buen hacer de Huawei por el diseño. Y es que este teclado NearLink remata un diseño ya excelente, gracias a unas conveniencias difíciles de ver en otros modelos.

Su funda magnética, además de incluir un teclado completo —sin trackpad, eso sí— MatePad 11.5 S se compone de dos piezas; una cubierta trasera con un pequeño soporte y el teclado, que se separan y unen por imanes.

Huawei MatePad 11.5 S Manuel Fernández Omicrono

Este es un accesorio sencillamente imprescindible para el día a día. Está muy bien pensado, ya que nos sirve para tener un útil teclado Bluetooth que se conecta por pines y para tener la tablet bien protegida.

La pantalla mate que queremos en más tabletas

Que la pantalla de la Huawei MatePad 11.5 S se llame 'PaperMatte' no es casual. A sus muy buenas especificaciones hemos de sumarle un acabado mate, muy parecido al que presentan los iPad Pro de Apple, muy conveniente.

Huawei habla de efectos de visualización similares al papel manteniendo la nitidez valiéndose de una tecnología de grabado antirreflejos a escala nanométrica. Algo que resulta en la eliminación del 99% de las interferencias de luz.

La reflectividad queda reducida en un 60% sin renunciar a las certificaciones ya típicas de estos paneles, con sello SGS de rendimiento premium 2.0 de Baja Fatiga Visual y Certificaciones TÜV Rheinland de luz azul baja y ausencia de parpadeo o reflejos.

Huawei MatePad 11.5 S Manuel Fernández Omicrono

Debajo de este acabado tenemos una pantalla de 11,5 pulgadas, a 144 Hz de tasa de refresco con una resolución 2,8K en relación de aspecto 3:2. También soporta cobertura del espacio de color P3 y una tasa de refresco adaptativa.

De base, la pantalla es bastante buena. Corresponde enormemente al precio de 299 euros que pide Huawei. Es brillante, clara y su fluidez a la hora de funcionar es casi adictiva. Pero su clave es sin duda alguna el acabado mate.

Dicho acabado aplica un tacto muy especial a la pantalla, más suave que salvando las distancias, recuerda ligeramente al papel. No es mágica y no elimina absolutamente todos los reflejos, pero es muy conveniente.

Sobre todo se vuelve útil a la hora de salir a la calle para usar la tableta en exteriores. Sí, no llega a las cuotas de excelencia del vidrio nanotexturizado de los iPad Pro, pero es lo suficientemente efectivo para eliminar casi todos los reflejos.

Pantalla mate del Huawei MatePad 11.5 S Manuel Fernández Omicrono

Nos quitamos de encima la gran mayoría de los molestos reflejos que pueden aparecer si trabajamos en entornos con muchas fuentes de luz, y sobre todo si nos dedicamos a trabajar en tareas artísticas.

HarmonyOS, el acompañante ideal

HarmonyOS es la respuesta de Huawei a Android y a iOS, ante la imposibilidad de usar los servicios de Google por el veto impuesto por los EE.UU sobre la firma china. Esto no es un problema en absoluto.

Mediante archivos apk, podremos instalar una buena parte de las aplicaciones que más utilizamos en el día a día. WhatsApp, Instagram, YouTube y otras se pueden utilizar sin problema en la tableta.

Por otro lado, Huawei se ha encargado de que su sistema integre buenas piezas de software que sirvan para aprovechar no solo el teclado ya mencionado, sino su estupendo lápiz óptico.

Huawei MatePad 11.5 S Manuel Fernández Omicrono

Es el caso de GoPaint, la app desarrollada íntegramente por Huawei para realizar ilustraciones y sacarle todo el 'jugo' a su lápiz. Más de 100 pinceles, interacciones inteligentes, tutoriales para principiantes...

Huawei Notes, por su lado, sirve para tomar notas artísticas que además pueden reproducir audio y contenido escrito al mismo tiempo. De nuevo, una integración perfecta con el lápiz.

Lo mismo ocurre si queremos usar el teclado. WPS Office nos lleva a una interfaz y diseño casi calcadas a las de Word o LibreOffice. Escribir o realizar presentaciones nunca ha sido tan fácil.

No faltan otras bondades de HarmonyOS que recompensan enormemente la dedicación de los usuarios ubicados en el ecosistema de Huawei, como SuperHub para enviar archivos a otros dispositivos conectados.

Huawei MatePad 11.5 S Manuel Fernández Omicrono

La multitarea es, de lejos, el aspecto que más nos ha gustado de HarmonyOS. Huawei ha tomado notas de iPadOS 26 y ha incorporado un enorme sistema de multiventana flotante sin el que ya no puedo vivir.

Y es que podremos usar las aplicaciones como ventanas. Redimensionarlas, minimizarlas, maximizarlas y moverlas por toda la pantalla, además de incluirlas en su dock. Funciona espectacularmente bien.

Cabe aclarar que en ningún momento me he encontrado con demasiados inconvenientes a la hora de usar ciertos servicios. Por si fuera poco, la tablet funciona muy bien, presumiendo de una optimización que se nota en cada movimiento.

El Kirin 9000WL Octa-Core de la MatePad 11.5 S se comporta muy bien, y se compenetra perfectamente con la combinación de 8 GB de memoria RAM y 256 GB de la tableta.

Huawei MatePad 11.5 S Manuel Fernández Omicrono

Mención especial a otros aspectos técnicos de la tableta, como es su sistema de reconocimiento facial que funciona muy bien pese a no ser biométrico o su autonomía, gestionada por una batería de 8.800 mAh de capacidad.

No podemos olvidarnos del audio, que nos ha sorprendido gratamente. La MatePad 11.5 S se pavonea de un apartado sonoro muy por encima de la media, con un alto volumen y con una riqueza entre frecuencias que hemos agradecido.

¿Me la compro?

La Huawei MatePad 11.5 S es una tableta que pretende enamorar a quién opte por ella. Es consciente de que no tener ciertos servicios como los de Google puede ser un impedimento y por ello, lo compensa con un buen hacer constante.

Por ejemplo está su lápiz óptico. Dispone de sensores laterales que permiten acceder a varias herramientas con un solo toque, así como de un sistema de imanes para acoplarlo a un lateral de la tablet y así cargarlo.

Dado que este tipo de tablets suelen utilizarse para contenido multimedia o para trabajar en apps artísticas, queda claro que este no es ni mucho menos un problema realmente importante para los usuarios.

Huawei MatePad 11.5 S Manuel Fernández Omicrono

Creemos que es una tablet bastante capaz que ofrece más que otros modelos más caros en el mercado. Eso sí, su precio de 299 euros refiere únicamente al modelo base, sin teclado añadido.

Creemos que la MatePad 11.5 S aumenta de nivel sobremanera con sus accesorios. Si queremos optar por el teclado, disponible solo en inglés americano, añadiremos 100 euros más a la fórmula.

Tampoco podemos olvidarnos del Huawei M-Pencil de 3ª generación que podremos comprar por 20 euros en el momento de adquirir el dispositivo. Recomendamos encarecidamente añadirlo a la cesta.

Aún con todo el conjunto, hablamos de un dispositivo de 419 euros. Un conjunto que si lo comparamos además con algunos portátiles del momento, es un chollo, teniendo en cuenta su construcción y funcionalidades.