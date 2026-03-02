¿Quién quiere un libro electrónico teniendo este móvil? Probamos el TCL NextPaper 70 Pro

En España hemos asistido en los últimos años a una transformación radical en cuanto a dispositivos usados diariamente. Hace un par de décadas no era raro llevar un GPS en el coche, una agenda o libreta para llevar los contactos, un teléfono para llamar, una cámara de fotos…

Todo esto fue sustituido por el smartphone en los primeros años de este siglo y, a medida que pasa el tiempo, vemos cómo esta tendencia se acentúa más y más.

Sin embargo, hay un dispositivo que ha sido sustituido, pero no por el móvil, sino por otro aparato que viene a ser una de las pocas alternativas al smartphone que utilizamos diariamente.

Y no nos referimos a una alternativa como dispositivo que hace las mismas funciones, sino todo lo contrario. Es de los pocos aparatos que utilizamos para desconectar del teléfono.

Nos referimos al libro electrónico, un gadget que cada vez se ha hecho más omnipresente, sobre todo entre las personas más aficionadas a la lectura. Y ahora, TCL quiere combinar esa función dentro de sus propios teléfonos.

Un móvil particular

El TCL NxtPaper 70 Pro es un dispositivo que, en cuanto al hardware, al menos sobre el papel, no destaca con respecto a sus rivales directos. Y el precio no es tampoco especialmente bajo, aunque no sea caro. Puede llegar a costar unos 360 euros, aunque el modelo más económico parte de los 299 euros.

Así pues, si no va a destacar ni en precio ni en especificaciones, tiene que hacerlo en algo más. Y lo hace.

Gracias a la tecnología NxtPaper de TCL, este móvil se puede convertir en un libro electrónico de una forma que no habíamos visto hasta el momento salvo en dispositivos muy de nicho y particulares hace más de una década, como el YotaPhone.

En este caso, no tenemos dos paneles, sino uno que transforma su tecnología, simplemente pulsando un botón situado en el lateral del móvil.

Esta tecnología ofrece una experiencia visual similar al papel mate, reduciendo los reflejos y la fatiga visual. Mediante un botón físico dedicado llamado "Nxtpaper Key" que permite alternar instantáneamente entre el modo de color normal y modos de tinta electrónica (Color Paper o Max Ink), ideales para la lectura y el uso en exteriores, además de ser compatible con el lápiz óptico T-Pen, que se incluye en la funda que se puede comprar aparte.

Esto hace que pase de ser un terminal prácticamente normal, porque es verdad que la tecnología de la pantalla y su sensación táctil no es la misma que en un móvil estándar, a un libro electrónico, excepcionalmente compacto y con una batería que, si bien no llega a la de los aparatos diseñados exclusivamente para leer, sí que supera por mucho la de un móvil normal.

TCL NxtPaper 70 Pro ÁLvarez del Vayo El Androide Libre

Es esto lo que aporta una mayor diferenciación de este móvil, con respecto a otros terminales de gama media, que al fin y al cabo son los importantes en España, y que permite que destaque por encima de marcas, quizás más conocidas como Samsung o Xiaomi.

Para el gran público en nuestro país, TCL sigue siendo una marca de televisores que cada vez tiene un mejor producto, pero todavía no se ha hecho especialmente popular en el sector de los teléfonos móviles.

TCL NxtPaper 70 Pro ÁLvarez del Vayo El Androide Libre

En nuestro uso, hemos visto cómo el comportamiento del libro electrónico no es tan fluido como cuando lo usamos en modo móvil, pero tampoco tiene que serlo. Simplemente tiene que facilitar la lectura, que lo hace, prolongar la batería, que también lo hace, y hacer que la experiencia de lectura sea mejor que en un móvil. Y sí, lo hace.

Además, este terminal tiene no solo un modo normal y uno para leer libros electrónicos, sino que también nos permite utilizar la interfaz normal de Android, en modo tinta electrónica o en modo tinta electrónica de color. Estos dos modos son mucho menos predominantes, pero pueden resultar útiles en algunas ocasiones.

Especificaciones de gama media

Como hemos mencionado, la característica más destacada es su pantalla Nxtpaper de 6.9 pulgadas, con resolución FHD+ y una tasa de refresco de 120 Hz. Eso sí, el sensor de huellas está en el lateral, seguramente porque el panel IPS que usa no admite sensores de huella bajo la pantalla.

En cuanto al rendimiento, integra el procesador MediaTek Dimensity 7300, 8 GB de RAM física (ampliable virtualmente hasta 24 GB) y opciones de almacenamiento interno de 256 GB o 512 GB, con posibilidad de expansión mediante tarjeta microSD.

TCL NxtPaper 70 Pro ÁLvarez del Vayo El Androide Libre

El apartado fotográfico cuenta con un sistema trasero triple, liderado por un sensor principal de 50 Mpx con estabilización óptica de imagen (OIS). Lo complementa una lente ultra gran angular de 8 Mpx. En el frontal dispone de una cámara de 32 Mpx.

La calidad de las fotos no está a la altura de otros modelos de este precio, pero es cierto que son aceptables y que están enfocadas a un público que no va a hacer muchas fotos, puesto que la principal prioridad es la del uso de la pantalla.

Con todo, es posible hacer algunas tomas para algún recuerdo, enviarlas por redes sociales, etc.

Dispone de una batería de 5.200 mAh compatible con carga rápida de 33 W, lo que nos da una autonomía decente, sobre todo porque cuando activamos el modo lectura el gasto energético baja mucho.

TCL NxtPaper 70 Pro ÁLvarez del Vayo El Androide Libre

En términos de conectividad y software, ofrece soporte para redes 5G, certificación IP-68 contra agua y polvo, y viene con Android 16, integrando funciones avanzadas de inteligencia artificial para traducción y resúmenes de texto.

¿Me lo compro?

Rara vez podemos probar una propuesta que se salga tanto de la media del sector. TCL tiene claro que no va a competir en calidad fotográfica o en diseño con marcas muy asentadas así que lo ha hecho de la manera que mejor sabe, con una tecnología de pantalla única.

TCL NxtPaper 70 Pro ÁLvarez del Vayo El Androide Libre

Este terminal no está pensado para el usuario medio, aunque más de una persona nos ha dicho que le gusta más la sensación de lectura en esta pantalla que en un panel normal.

Obviamente son personas que no suelen ver muchos vídeos, series o películas en el dispositivo, pero hay más de las que parece que piensan así.

El precio no es especialmente barato, pero tampoco es un precio tan alto como para descartar este terminal y, si la lectura es algo que te importa mucho y no te gusta llevar varios dispositivos a la vez, la verdad es que el comportamiento de este móvil nos ha gustado lo suficiente como para recomendarlo, sobre todo por esa pantalla y su función de lectura en tinta electrónica, ya que no penaliza de forma ostentosa ningún otro apartado.