Probamos el reloj inteligente ideal para correr: es ligero, cómodo y viene con un modo para preparar maratones

Huawei lleva un inicio de año marcado por importantes anuncios de lanzamientos. Tras sus auriculares abiertos FreeClip 2 y su móvil plegable Mate X7, el fabricante presenta ahora en España un nuevo reloj inteligente centrado en el running y en el deporte.

Se trata del Huawei Watch GT Runner 2 (399 euros), que supone el regreso de esta serie de smartwatches pensados específicamente para aquellas personas a las que les gusta salir diariamente a correr, y cuyo primer modelo se lanzó hace tres años.

Un reloj que en EL ESPAÑOL - El Androide Libre llevamos probando varias semanas para hacer deporte. Destaca por ser un smartwatch ligero y cómodo que, como principal novedad, incorpora un modo específico para preparar maratones y una batería de larga duración, convirtiéndose en un compañero ideal tanto para correr como para otros ejercicios.

Diseño optimizado

El Huawei Watch GT Runner 2 es un reloj inteligente que llama la atención a simple vista debido a su diseño. Está disponible en tres colores: negro, azul y naranja, siendo este último el que hemos podido probar y el que atrae más miradas debido a su correa hueca de color degradado en el que están presentes el mencionado naranja, el morado y blanco.

Una combinación que ofrece algo diferente y un aspecto moderno. En cuanto a la correa, denominada 'AirDry', es un 25 % más transpirable que la anterior generación de correas tejidas de la firma y ofrece un diseño atrevido con estructura hueca, siendo realmente cómoda a la hora de hacer deporte. Además, se seca muy rápido.

El Huawei Watch GT Runner 2. Nacho Castañón El Androide Libre

Además, en la caja del reloj viene incluida otra correa de doble raya hueca con fluoroelastómero. Una de las claves del Huawei Watch GT Runner 2 es su carcasa de titanio de grado espacial, un material premium, duradero y de alta resistencia que combina con un nuevo diseño de junta de antena para mantener un aspecto de alta gama.

La pantalla es otro de los puntos principales del Huawei Watch GT Runner 2, ya que es de buena calidad y se ve realmente bien. Esto se debe, en parte, a que cuenta con un cristal Kunlun de segunda generación que se ha desarrollado para el uso en los teléfonos inteligentes insignia de Huawei.

También destaca por ser más fina y más ligera que las pantallas de cristal zafiro, por tener un brillo máximo de 3.000 nits, que permite su visualización a plena luz del día, y por ser muy fiable y resistente a caídas, lo que da tranquilidad a la hora de hacer ejercicio y darle algún golpe accidental.

El Huawei Watch GT Runner 2 es igualmente un reloj muy cómodo que a veces apenas se nota que se lleva puesto, ya que cuenta con unos componentes delgados y ligeros, dejando un peso de tan sólo 43,5 gramos.

La correa del Huawei Watch GT Runner 2. Nacho Castañón El Androide Libre

Si se compara con sus competidores, el nuevo smartwatch deportivo de Huawei es incluso más fino, con un grosor de 10,7 milímetros, frente a los 12,9 mm del Garmin Forerunner 970, por ejemplo.

La carcasa del Huawei Watch GT Runner 2 posee un diámetro de 43,5 mm, por lo que es adecuado tanto para hombres como para mujeres, y una envergadura de muñeca de 45,9 mm, que es más corta que en los modelos GT pequeños, lo que permite un mejor ajuste.

El Huawei Watch GT Runner 2. Nacho Castañón El Androide Libre

Del diseño también resaltan la corona, el botón lateral y la antena flotante 3D, que está en la parte del bisel y permite una mayor precisión de posicionamiento: hasta un 20 % más. Su funcionamiento es el siguiente, según explicaron desde Huawei.

El marco de titanio canaliza la energía a través de un bisel dieléctrico hasta el bisel superior flotante, generando señales polarizadas circularmente que se sincronizan con precisión con las señales de satélite y multiplican por 3,5 el rendimiento de la antena respecto a la generación anterior.

Un modo para maratones

El Huawei Watch GT Runner 2, como su nombre indica, está pensado para los amantes del running. La mencionada antena flotante permite tener un posicionamiento muy preciso durante las carreras, pero hay otra serie de características que harán las delicias de los fans de este deporte.

La primera de ellas es que el dispositivo viene con un algoritmo de posicionamiento de navegación inercial XDR. Esto se traduce en que el acelerómetro y el giroscopio del sensor generan puntos de posicionamiento al entrar o salir de un túnel, acabando así con los puntos débiles de las carreras.

El modo maratón Huawei Watch GT Runner 2. Nacho Castañón El Androide Libre

Una ruta en el túnel que se ajusta en función del curso y la velocidad calculados por el sensor y las ubicaciones al entrar y salir del túnel, con el objetivo de lograr una posición de fusión y un seguimiento de ruta más preciso.

La segunda característica es el modo maratón inteligente. Una función que permite desde el seguimiento de la carrera hasta la gestión, y que sigue de forma continua el calendario de maratones. También permite carreras oficiales y personalizadas y dispone de un asistente de carrera, que incluso avisa cuando es momento de hidratarse.

El modo maratón del Huawei Watch GT Runner 2. Nacho Castañón El Androide Libre

El usuario puede igualmente añadir un plan de entrenamiento (5 km, 10 km, media maratón, maratón completa o personalizado) y un calendario de cuenta atrás para alcanzar sus objetivos, haciendo que el Huawei Watch GT Runner 2 se convierta en una especie de entrenador personal en la muñeca.

En el modo maratón, el reloj ofrece una métrica de potencia en carrera, que es la velocidad a la que un corredor gasta energía durante la carrera, un algoritmo para detectar en tiempo real el umbral de lactato, que es la principal causa de golpes en los maratones, y zonas óptimas de carga de entrenamiento para diferentes usuarios.

También dispone de un algoritmo de predicción optimizada del rendimiento con mayor precisión y ofrece un completo análisis de datos post-carrera que tiene como objetivo ayudar a los corredores a mejorar su rendimiento, y en el que puede consultar desde la curva y zona de ritmo hasta las calorías, pasos o tiempo de recuperación, entre otros.

A través de la aplicación para móviles 'Salud de Huawei', los usuarios pueden consultar planes de entrenamiento científico personalizados basados en sus objetivos de carrera. En cuanto al resto de monitorización, el reloj cuenta con el sistema TruSense, que permite medir desde la frecuencia cardíaca continua hasta el SpO2 o el sueño, entre otros.

El Huawei Watch GT Runner 2. Nacho Castañón El Androide Libre

El Huawei Watch GT Runner 2 monitoriza igualmente una variedad de deportes y ejercicios, que van desde caminar al aire libre hasta montar en bici, nadar en piscina o aguas abiertas, bucear (hasta 40 metros), saltar a la comba, senderismo, golf, esquiar, triatlón, bici elíptica o máquina de remo, y más.

Otra de las claves es su batería. Incluye tecnología de baterías apiladas de alto contenido en silicio y una mayor densidad, prometiendo una autonomía de hasta 14 días o 32 horas de entrenamiento al aire libre. En nuestras pruebas, practicando ejercicio casi todos los días, la pila ha aguantado en torno a los 12 días.

Además de ello, el Huawei Watch GT Runner 2 cuenta con HarmonyOS como sistema operativo, micrófono y altavoz, pago NFC independiente, es compatible tanto con Android como con iOS, permite aceptar o rechazar llamadas, recibir notificaciones y contestarlas, controlar una variedad de apps y personalizar la esfera.

¿Me lo compro?

El Huawei Watch GT Runner 2 es un reloj inteligente enfocado en el deporte muy completo. Pensado específicamente para aquellas personas que suelen salir a correr, su principal baza reside en su modo maratón que permite prepararse de forma individualizada y personalizada para estas carreras, lo que puede decantar la balanza.

Pero este smartwatch también es ideal para practicar cualquier deporte, ya sea montar en bici, salir a caminar o hacer pesas en el gimnasio, ya que resulta realmente cómodo y ligero: pesa poco y apenas se nota que se lleva en la muñeca. A ello hay que añadirle que puede monitorizar una gran variedad de datos de salud y de ejercicios.

Un diseño moderno e interesante, sumado a una gran pantalla y autonomía para olvidarse del cargador durante días, son otros de los aspectos clave de este dispositivo. Quizá su punto débil sea el precio: 399 euros —aunque cuenta con 50 euros de descuento de lanzamiento—, que es ligeramente superior al de algunos de sus competidores.