Un plegable que destaca también en cámara: probamos el nuevo Huawei Mate X7

Huawei es una de las marcas de móviles que más está apostando por los plegables, aunque en España su popularidad no sea la misma que hace 10 años.

El motivo es sencillo. Los plegables son ahora mismo el límite de la tecnología móvil, donde las marcas punteras muestran que son capaces no sólo de pelear en el sector, sino de dirigirlo y hasta liderarlos.

Incluso firmas como Apple, que hasta el momento no tiene ningún modelo de este tipo, parece que apostará por lanzar algún tipo de plegable en 2026.

Así, que Huawei siga apostando por esta familia tiene sentido, sobre todo en China, donde son líderes de ventas.

De hecho, no es nada raro ver en primera clase de viajes a ese país a mucha gente usando no sólo modelos de Huawei, sino modelos plegables.

A España ha llegado hace poco el Huawei Mate X7, una evolución de su terminal más conservador y, a la vez, más seguro. El móvil tipo libro que busca ser un móvil normal si lo tenemos cerrado.

El hardware es impecable

Una de las cosas en las que Huawei lleva destacando años y que parece que es inmune a las limitaciones impuestas por Estados Unidos es el hardware.

La calidad de construcción de este terminal es soberbia, con una bisagra que se siente sólida abierta y cerrada, y que no da lugar a la holgura.

Una de las pocas pegas que se le podría poner es que si lo apoyamos abierto el terminal se balancea por el módulo de cámara. Con todo, es mejor eso a que se balancee cuando está cerrado, como le pasa a los Fold de Samsung.

Huawei Mate X7 cerrado Álvarez del Vayo El Androide Libre

El apartado de la cámara es uno en los que destaca este móvil, y sabemos que el espacio físico es importante en este apartado, motivo por el cual el módulo tiene un tamaño tan considerable.

Huawei ha apostado por una estructura resistente, pese a lo cual el peso de este móvil es de 236 gramos. Podría parecer alto, pero para ser un plegable de este tamaño, es aceptable. Además, el grosor abierto es de apenas 4.5 mm.

Huawei Mate X7 abierto Álvarez del Vayo El Androide Libre

También incluye una certificación de resistencia al agua y al polvo, en este caso IP58/IP59, algo menor que la que vemos en modelos de Samsung.

No tenemos ranura para microSD o jack de auriculares, pero tampoco emisor de infrarrojos, algo que nos ha llamado la atención, aunque la verdad sea que cada vez se usan menos. Sí que se mantiene tanto el altavoz doble como la bandeja dual SIM, además de poder usar eSIM.

Abierto y cerrado

Como pasa en todos los plegables, los diseñadores de producto tienen que ser conscientes de que se van a usar de dos maneras, abiertos y cerrados.

Decimos esto porque el móvil de Huawei, como pasa con los de HONOR, por ejemplo, optan por dar la sensación de que, cerrados, son como cualquier otro dispositivo.

Trasera con acabado de cuero sintético Huawei Mate X7 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Para ello optan por una pantalla externa con una proporción muy similar a la de un móvil normal, con una anchura mayor que la que tiene por ejemplo el Samsung Galaxy Z Fold 7.

Esto hace que, abierto, el móvil sea más cuadrado y no haya tanta diferencia entre usarlo en un sentido u otro cuando lo tenemos desplegado.

Parece que Apple va a optar por un diseño más parecido al formato pasaporte, como el que vimos en los OPPO Find N Series o en los Fold de Google, más compacto cerrado y más panorámico abierto.

En este caso lo que sucede es que el móvil funciona tan bien cerrado que, en muchas ocasiones, ni siquiera lo abrimos. No es que haya ningún problema, es que simplemente no es necesario.

Navegación web en el Huawei Mate X7 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Con todo, cuando se abre, la pantalla interior nos permite hacer cosas de manera mucho más cómoda, como abrir dos aplicaciones a la vez.

Un rendimiento diferente

Donde sí que se ve la penalización por parte de Estados Unidos es en el procesador. Huawei no ha tenido acceso a componentes importantes como los chips de Qualcomm, así que ha desarrollado varios propios.

Leyendo El Español en el Huawei Mate X7 Álvarez del Vayo El Androide Libre

En este caso en concreto se ha optado por el Kirin 9030 Pro, un procesador con tecnología de 6 nm que cumple perfectamente pero que es obvio que no está a la altura de los mejores. Eso sí, en la mayoría de tareas esto es inapreciable.

El modelo que se vende en nuestro país es el que tiene 16 GB de RAM y 512 GB de memoria interna, algo que nos parece más que correcto, y que no sabemos si se repetirá en los modelos que están por venir.

Este tipo de capacidades de memoria están a punto de dejar de ser normales incluso en la gama ultra alta, salvo mediante una subida de precio considerable.

Dos pantallas de primer nivel

Las pantallas de este Mate X7 están a la altura de lo que se espera de ellas. En el exterior tenemos un panel LTPO OLED con una tasa de refresco de 120 Hz y una tasa de muestreo táctil de 1.440 Hz.

Pantalla exterior del Huawei Mate X7 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Por supuesto, es compatible con HDR y tiene un brillo pico máximo de 3.000 nits. La diagonal es de 6,49 pulgadas, con una resolución de 2.444 x 1.080 px y protección con Kunlun Glass 2.

Eso sí, el contorno no es perfectamente simétrico y en la mano parece un móvil ligeramente más grande, pero no más que el smartphones convencional promedio.

Pantalla interior del Huawei Mate X7 Álvarez del Vayo El Androide Libre

La pantalla interior, de 8 pulgadas, también usa la tecnología LTPO OLED con la misma tasa de refresco de 120 Hz y de muestreo de 1.440Hz.

El brillo máximo es de 2.500 nits, nada mal para ser el panel interior, y tiene una diagonal de 8 pulgadas con una resolución de 2.416 x 2.210 px.

Buena autonomía

Pese a que nos estamos acostumbrando ya a ver móviles con 6.000 o 7.000 mAh de batería, la realidad es que la mayoría de móviles están aún en la horquilla de los 5.000 mAh.

Este Huawei Mate X7 opta por una batería de 5.525 mAh en el modelo estándar. Hay una edición de coleccionista que tiene más, pero no es objeto de este análisis.

Huawei Mate X7 cargando en un Tesla Álvarez del Vayo El Androide Libre

También incluye sistema de carga rápida muy competente, con 66 W mediante cable y 50W de forma inalámbrica. De nuevo, no son las cifras más altas, pero están dentro de lo aceptable incluso para un modelo de precio elevado.

En nuestras pruebas hemos llegado al final del día en la mayoría de escenarios, aunque es posible gastar toda la capacidad si estamos usando el móvil en exteriores, con la pantalla grande, con el brillo alto, para gestionar apps como Google Maps, o grabar vídeo.

Con todo, para ser un plegable, la experiencia ha sido satisfactoria, a la altura de lo que hemos visto en los modelos de OPPO o de HONOR.

Muy buenas cámaras

Posiblemente lo que más nos ha llamado la atención y gustado de este móvil sea su apartado fotográfico. No es el mejor del mercado claro, pero puede que sí lo sea dentro del sector de los plegables.

Cámaras del Huawei Mate X7 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Algunos modelos, como el Samsung Galaxy Z Fold 7 o el OPPO Find N5 tienen buenas cámaras principales, pero flaquean en el resto.

Este modelo dispone de un sistema de tres cámaras traseras, sino que todas son muy buenas. El sensor principal es de 50 Mpx, el zoom óptico de 3.5 aumentos también es de 50 Mpx y el ultra gran angular es de 40 Mpx.

GALERÍA

Esto supone un cambio radical con respecto a lo que vemos en el resto de móviles de este tipo, modelos que tienen un precio similar. Está por ver lo que ha hecho Motorola con su nuevo plegable, claro.

La calidad de las fotos no es solo buena, sino que ofrece una paleta de colores realista, algo que en otros casos no es así. El rango dinámico es bueno y los vídeos también se graban muy bien.

Curiosamente, donde vemos una baja de resolución es en las cámaras selfies, las de las dos pantallas. Ambas son idénticas, con 8 Mpx cada una, pero aún así ofrecen una buena experiencia, con vídeos muy bien estabilizados y una calidad más que decente.

Ese software

Al empezar a configurar este móvil transferimos todo lo que teníamos desde otro móvil con la app Phone Clone, para minimizar tener que buscar apps desde otro lado.

Escritorios del Huawei Mate X7 Álvarez del Vayo El Androide Libre

La sorpresa vino cuando el sistema nos pidió instalar una actualización y, tras la misma, había formateado por completo el móvil, teniendo que dedicar otra hora a su configuración.

Huawei sigue teniendo fallos en el apartado de software que son más propios de 2016 que de 2026. Y no es porque no haya un acceso oficial a la Play Store, algo que se soluciona con la App Gallery y Aurora Store.

Interfaz del Huawei Mate X7 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Además, a medida que pasa el tiempo el diseño de EMUI se siente cada vez más antiguo. Es normal, porque Huawei ya pone todo su esfuerzo en Harmony OS, solo que ese software no sale aún de China.

HONOR tenía el mismo problema, pero con la última actualización de MagicOS vimos un salto en este apartado, acercándose más a lo que ofrecen marcas como Xiaomi, VIVO y OPPO.

¿Me lo compro?

Pagar más de 2.000 euros por un móvil no es algo que se plantee la mayoría de usuarios. Y tampoco Huawei pretende apuntar a ellos.

Los que buscan algo como lo que ofrece el Huawei Mate X7 son los compradores que quieren tener un móvil de gama alta, con las posibilidades que ofrecen los plegables y, en este caso, con una cámara más que correcta.

Huawei Mate X7 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Eso implica pagar 2.099 euros si queremos este dispositivo, aunque viene con algunos regalos si se compra en la web del fabricante. Es un precio elevadísimo, incluso para ser un plegable.

Huawei no quiere entrar en una guerra de precios, y tiene sentido, pero no va a lograr arañar cuota de mercado. Otra cosa es que quiera mantener su imagen de marca, y vaya si lo hace con este dispositivo.