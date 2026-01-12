Probamos el mejor móvil de HONOR, el HONOR Magic 8 Pro con enorme batería y más potencia de la que vas a usar

HONOR sigue su camino para intentar convertirse en España en lo que Huawei fue hace una década, un referente en la gama alta.

La llegada del nuevo HONOR Magic 8 Pro al mercado español es un paso en esa dirección, dejando claro que quieren tener una muy buena oferta en la gama premium para los consumidores más exigentes.

Nos encontramos ante un equipo que no escatima en potencia bruta ni en innovación, integrando el procesador más reciente de Qualcomm y una autonomía y sistema de carga rápida que supera con creces la media del sector.

Eso sí, estamos ante un momento en el que los rivales son más fuertes que nunca. Y no hablamos sólo de Samsung, Google o Apple.

Este año VIVO y OPPO han hecho propuestas más que interesantes, e incluso REALME se ha subido a la gama premium, con un modelo de más de 1000 euros. De hecho, este HONOR Magic 8 Pro costará 1.299 euros en España.

Pero hay algo que lo cambia todo: la promoción de lanzamiento. HONOR va a regalar una tablet, un reloj inteligente, unos auriculares, un cargador y un lápiz óptico al comprar este móvil.

HONOR Pad 10 (con teclado): 399 euros.

HONOR CHOICE Pencil: 49,9 euros.

HONOR Watch 5: 149 euros

HONOR CHOICE Earbuds Clip: 149 euros.

HONOR SuperCharge 66W: 29,99 euros.

Un pack que está valorado en 776,89 euros y que los compradores que adquieran este móvil desde el 12 de enero hasta el 28 de febrero se llevarán gratis.

Sencillo y contundente

El apartado estético y físico del terminal parece haber sido diseñado para no causar extrañeza. Es un terminal que no es feo, para nada, pero tampoco tiene una estética muy reconocible.

Eso sí, es cómodo en la mano y se siente sólido. Su peso, de 213 gramos, es algo elevado, pero teniendo en cuenta la batería que tiene, es algo que se le perdona perfectamente.

HONOR Magic 8 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Uno de los aspectos más impresionantes de la ingeniería de este móvil es su nivel de protección contra elementos externos. El fabricante ha ido más allá del estándar habitual IP68, dotando al teléfono de una certificación triple que incluye IP68, IP69 e IP69.

Esto implica una resistencia superior no solo a la inmersión en agua y al polvo, sino también a chorros de agua de alta presión y temperatura, lo que garantiza una durabilidad excepcional ante accidentes o entornos hostiles.

HONOR Magic 8 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Además, los cantos son de titanio, y la parte trasera está tratada para no atrapar huellas, lo que se agradece en el día a día. Es un diseño sencillo pero muy eficaz.

A destacar el botón de IA que sirve para ejecutar hasta tres acciones con una pulsación simple, o una doble o una larga. Además, sirve de zoom en la interfaz de la app de cámara.

La potencia es... increíble

El corazón de este smartphone es una demostración de fuerza bruta tecnológica, impulsado por el Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Este procesador está fabricado bajo un proceso de litografía de 3 nanómetros, lo que ofrece una eficiencia energética superior y un menor calentamiento bajo carga.

HONOR Magic 8 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

La arquitectura de la CPU es particularmente agresiva, compuesta por ocho núcleos en total: dos núcleos Oryon de alto rendimiento que alcanzan una frecuencia de reloj de 4.6 GHz y seis núcleos Oryon adicionales que operan a 3.62 GHz.

Estas velocidades nos dan una capacidad de respuesta inmediata en aplicaciones pesadas y multitarea.

Para complementar este procesador, el sistema de memoria ha sido configurado en una única configuración, de 12 GB de memoria RAM y 512 GB de memoria interna.

La RAM se ve potenciada por la tecnología HONOR RAM Turbo que añade 7 GB adicionales de memoria virtual, permitiendo una gestión de aplicaciones en segundo plano mucho más fluida.

HONOR Magic 8 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

En el apartado de conectividad, el dispositivo soporta el nuevo estándar Wi-Fi 7, además de ser retrocompatible con todas las versiones anteriores en las bandas de 2.4GHz, 5GHz y 6 GHz.

La conexión Bluetooth se actualiza a la versión 6.0, ofreciendo compatibilidad con una amplia gama de códecs de audio de alta definición como LDAC, AptX y AptX HD.

La transferencia de datos por cable también es veloz gracias a la interfaz USB Tipo C 3.2 y cuenta con capacidad para Dual SIM, aunque no tiene microSD o puerto de auriculares.

Una pantalla a la altura

La experiencia visual se presenta mediante un panel OLED de 6,71 pulgada. La calidad de imagen está respaldada por una resolución de 2.808 x 1.256 px, lo que nos da una densidad de píxeles de 458.

La capacidad del panel para reproducir más de 1.000 millones de colores garantiza gradaciones suaves y una fidelidad cromática de alto nivel.

Pero donde este panel realmente se diferencia es en su brillo y tecnologías de cuidado ocular.

HONOR Magic 8 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Es capaz de alcanzar un brillo máximo pico de 6000 nits, una cifra extraordinaria que asegura una legibilidad perfecta incluso bajo la luz directa del sol más intensa.

Para proteger la vista del usuario, incorpora una atenuación PWM de 4320 Hz, una frecuencia muy alta que minimiza el parpadeo de la pantalla a bajos niveles de brillo, reduciendo la fatiga visual, y cuenta con la certificación TÜV Rheinland de baja luz azul.

Además, la fluidez está garantizada gracias a una tasa de refresco adaptativa LTPO que alcanza los 120 Hz, ajustándose dinámicamente según el contenido mostrado.

Buen sistema fotográfico

El sistema fotográfico trasero es uno de los puntos más fuertes del terminal, presentando una configuración versátil y de buena resolución.

HONOR Magic 8 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

El sensor principal es una cámara de 50 Mpx con una apertura muy luminosa de f/1.6 y un tamaño de sensor considerable de 1/1.13 pulgadas.

Este sensor cuenta con estabilización óptica de imagen OIS y tecnología de agrupación de píxeles 4 en 1 para generar píxeles de 2.4 micras, lo que mejora drásticamente la captura de luz en escenarios oscuros.

Para la fotografía a distancia, el dispositivo integra una cámara teleobjetivo de tipo periscopio con un sensor de 200 Mpx, una resolución que empieza a ser el estándar para el zoom, como han demostrado OPPO y VIVO.

Este teleobjetivo ofrece un zoom óptico de 3.7 aumentos, apertura f/2.6 y también dispone de estabilización óptica OIS, permitiendo capturas detalladas de objetos lejanos sin trepidación.

Completando el módulo trasero, encontramos una cámara ultra gran angular de 50 Mpx con apertura f/2.0 y un campo de visión de 122 grados, que además funciona como lente macro capaz de enfocar a tan solo 2.5 centímetros de distancia.

La calidad de las imágenes es buena, pero aún falla en detalles como la consistencia de color entre el cambio de lentes cuando hay poca luz o en ofrecer un HDR que no parezca artificial.

Nos ha gustado especialmente el buen hacer del teleobjetivo, sobre todo en entornos de buena luz con contraste entre sombras y zonas iluminadas.

La estabilización de este móvil en el sensor principal y el teleobjetivo es CIPA 5.5, lo que quiere decir que es más potente que en la mayoría de móviles del mercado. Y usa IA para generar imágenes con menos grano y más definidas cuando apostamos por un zoom de largo alcance.

HONOR Magic 8 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

En la parte frontal, la configuración no es menos impresionante. El dispositivo monta una cámara de 50 megapíxeles con apertura f/2.0, acompañada por una cámara de profundidad 3D.

La inclusión de este sensor de profundidad 3D es fundamental no solo para mejorar el efecto bokeh en los autorretratos (algo que se nota bastante para bien), sino también para ofrecer sistemas de desbloqueo facial biométrico de alta seguridad.

Se maneja a nivel de hardware, con un hash. Y funciona con apps como Google Wallet, y otras apps bancarias, ya que utiliza una API de Android.

Eso sí, parece que la trepidación con baja luz con la cámara delantera sigue siendo algo a mejorar, porque algunas marcas rivales lo hacen mejor.

Gran autonomía

La autonomía es, sin duda, una de las características estelares de este modelo. El fabricante ha logrado integrar una batería con una capacidad de 6.270 mAh, una cifra que supera ampliamente el estándar de 5000 mAh que se suele ver en la gama alta.

Eso sí, hemos visto cómo marcas como REALME y OPPO ya ofrecen modelos en España con 7.000 mAh e incluso más, por lo que HONOR ya no es la referencia aquí.

HONOR Magic 8 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Es llamativo, porque en China este modelo tiene 7,200 mAh, pero se ve que la compañía no ha querido mantener la misma capacidad de batería en mercados internacionales.

Hemos hablado con HONOR y el motivo es doble. Por un lado, la legislación de la Unión Europea penaliza la eficiencia energética cuando el amperaje es mucho mayor. Por otro, se incrementa el coste del transporte, lo que afecta al precio.

HONOR Magic 8 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Para recargar esta enorme batería, el terminal ofrece tecnologías de carga rápida de primer nivel.

Mediante cable, soporta HONOR SuperCharge de 100 W. Además, para quienes prefieren la comodidad de no usar cables, el dispositivo es compatible con HONOR Wireless SuperCharge de 80 W.

La AI también gestiona el voltaje del dispositivo en función del uso para ahorrar batería. La intención es que se mantenga más del 80% de la capacidad original de la batería cuando hayan pasado 6 años.

¿iOS 26?

El software que da vida a todo este hardware es Magic UI 10, una capa de personalización basada en la versión más reciente del sistema operativo de Google, Android 16.

Eso sí, la nueva estética, aunque mucho más moderna y actual que la anterior, cosa que se agradece, es muy parecida a iOS 26 y Liquid Glass.

Y sí, hemos dicho lo mismo en los análisis del REALME GT8 Pro, del OPPO Find X9 Pro y del VIVO X300 Pro. Pero es que parece que todas las marcas chinas se han puesto de acuerdo para copiar a Apple.

HONOR Magic 8 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Hemos hablado con algunos responsables de HONOR España y nos han explicado que el cambio de diseño se debe, en parte, al feedback de los usuarios. Y eso nos parece una buena noticia, porque se ve que escuchan a sus clientes.

Más allá de la estética, el rendimiento es funcional y rápido, muy rápido. Además, HONOR ha escuchado a muchos usuarios occidentales y por fin ha permitido que se use el cajón de aplicaciones.

Mención especial al uso de la IA, que ha sido intensivo en este móvil. El botón IA se puede configurar para que nos haga sugerencias de IA en función de la pantalla en la que estamos.

También tenemos muchas opciones de IA con imágenes, para edición de las mismas.

HONOR Magic 8 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

AI Settings Agent permite modificar parámetros del móvil por voz, sin tener que entrar en los ajustes del móvil. También hay otros agentes, como AI Photos Agent, que edita fotos. Por ahora está en inglés, pero se va a traducir a otros idiomas, incluyendo el español

Como añadido en esta capa de IA está Gemini con todas sus funciones. Incluso al comprar este móvil se nos regalan tres meses gratis de Gemini AI Pro. Por último, destacar que tendremos 7 años de actualizaciones mayores de Android y parches de seguridad.

¿Me lo compro?

El HONOR Magic 8 Pro es uno de los mejores móviles de HONOR. La cuestión no es si merece la pena o no, sino si es capaz de pelearse con el resto de rivales.

El mercado en España siempre ha sido uno de los más competitivos, y parece que eso no ha cambiado en este ejercicio.

HONOR Magic 8 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

La combinación de una batería de 6.270 mAh con un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y un sistema de cámaras que incluye un teleobjetivo de 200 Mpx lo coloca en una posición de ventaja frente a muchos rivales directos.

La inclusión de certificaciones de resistencia extrema como IP69K demuestra un compromiso con la durabilidad a largo plazo, algo esencial en un producto de esta categoría.

Con todo, las opciones de OPPO, Xiaomi, VIVO y Apple, por no hablar de lo que presentará Samsung en unos meses, hacen que haya que comparar muy bien antes de elegir móvil este año.