Análisis de la OnePlus Pad Go 2, una tablet diseñada para todo el mundo, pero que exprimirán sobre todo los estudiantes

En el mercado de la tecnología de consumo en España se valora cada vez más el equilibrio entre prestaciones y precio, y es precisamente en este contexto donde analizamos la nueva propuesta que llega para redefinir la gama media de tablets.

Hemos analizado la nueva OnePlus Pad Go 2, un dispositivo que promete ofrecer una experiencia de alta calidad a un precio accesible.

El precio de partida de este modelo es de 349 euros para la versión de 8+128 GB y 449 euros para la que tiene 8+256 GB. El lápiz óptico, el OnePlus Pad Go 2 Stylo, costará 79 euros, y la funda 39,99 euros.

Diseño y construcción

Lo primero que percibimos al sostener la OnePlus Pad Go 2 es un buen equilibrio perfecto entre una estética sobria, una buena construcción y una portabilidad elevada.

El dispositivo se siente cómodo incluso durante usos prolongados, lo cual es fundamental para una tableta que aspira a ser compañera de todo el día.Eso sí, no está diseñada, como ninguna tableta, para tenerla cogida a una mano durante largos períodos.

Con un grosor de tan solo 6,8 milímetros, el perfil es sumamente delgado, lo que facilita su manejo y transporte en cualquier mochila o bolso sin que suponga una carga excesiva.

El peso también está muy bien conseguido, situándose en aproximadamente 597 gramos para la versión Wi-Fi y 599 gramos para la variante con conectividad 5G.

OnePlus Pad Go 2 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Llama la atención que no tenemos sensor de huellas, así que debemos usar o el desbloqueo facial o el PIN o patrón de seguridad. El desbloqueo con la cara no es especialmente rápido.

Rendimiento, batería y cámara

Al adentrarnos en las prestaciones técnicas de la tablet, nos encontramos con un sistema impulsado por el procesador MediaTek Dimensity 7300 Ultra.

Este procesador está pensado para ofrecer un rendimiento sólido en tareas cotidianas y multitarea. Acompañando al chipset, disponemos de 8 GB de memoria RAM LPDDR5X.

Es importante señalar que, debido a limitaciones de la plataforma, la frecuencia máxima utilizable de esta memoria alcanza hasta 3200 MHz, aunque el módulo sea capaz de más.

Para el almacenamiento, las opciones no son especialmente generosas, con configuraciones de 128 GB o 256 GB. Eso sí, al menos se usa el estándar UFS 3.1, lo que garantiza velocidades de lectura y escritura rápidas para abrir aplicaciones y mover archivos.

Uno de los puntos más fuertes que observamos es la autonomía. La OnePlus Pad Go 2 alberga una batería masiva con una capacidad típica de 10.050 mAh.

Esta cifra es elevada y no solo respalda la promesa de una duración de batería para todo el día, sino que podemos tenerla en uso medio de una o dos horas al día durante prácticamente una semana sin tener que cargarla.

Cuando llega el momento de recargar, contamos con la tecnología de carga rápida 33 W SUPERVOOC. Un detalle relevante sobre el cargador es que es necesario adquirirlo por separado.

En cuanto al apartado fotográfico, la tableta cumple con lo necesario para su formato. Cuenta con una cámara trasera de 8 Mpx y una cámara frontal también de 8 Mpx. Si bien no sustituye a una cámara profesional, estas especificaciones son más que suficientes para videollamadas nítidas y escaneo de documentos.

Mención especial a los cuatro altavoces, que ofrecen una calidad más que buena, con una inmersión decente y una sensación de audio de alta fidelidad.

Gran pantalla

La pantalla es, sin duda, la protagonista de la experiencia visual. Estamos ante un panel de 12,1 pulgadas, con una resolución 2.8K de 2800 x 1980 px.

Lo que realmente distingue a esta pantalla es su relación de aspecto 7:5, denominada ReadFit. En nuestra experiencia de uso, esta proporción cambia fundamentalmente la forma en que interactuamos con el contenido, sobre todo cuando hacemos cosas que no sea consumir vídeos.

Esto resulta en un diseño más natural, similar al de un libro, ideal para la lectura, y ofrece una vista significativamente más amplia y eficiente para manejar documentos y navegar por la web. O jugar.

La calidad de imagen está dada por un brillo máximo de 900 nits en modo HBM, lo que asegura un uso más que correcto incluso en situaciones con mucha luz, aunque obviamente no se ha diseñado para verse a plena luz del sol.

Eso sí, lo que no nos ha gustado nada es el control de brillo automático, dado que muchas veces, en interiores, lo bajaba por debajo del óptimo para el uso, y al final hemos optado por usar el brillo manual.

Además, la pantalla soporta una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz, lo que proporciona una fluidez visual adecuada. Eso sí, es un panel LCD y no OLED, y eso se nota si estamos acostumbrados a estos últimos.

ColorOS 16

El software es donde la OnePlus Pad Go 2 es OxygenOS 16 bajo Android 16. La productividad se ve potenciada por una función llamada Open Canvas.

Este sistema de multitarea nos permite manejar hasta dos aplicaciones en modo de pantalla dividida más una ventana flotante simultáneamente.

Los controles gestuales hacen que esto sea intuitivo: deslizar hacia abajo con dos dedos activa la pantalla dividida, y pellizcar hacia adentro con cuatro dedos convierte una aplicación en una ventana flotante.

La inteligencia artificial juega un papel crucial en esta interfaz. Contamos con un conjunto de creatividad impulsado por IA que incluye herramientas como AI Writer y AI Recorder.

El grabador inteligente es capaz de transcribir reuniones y conferencias, distinguiendo incluso entre diferentes hablantes, lo cual es una herramienta útil para estudiantes y profesionales.

Además, la función de resumen por IA facilita el aprendizaje y la revisión de notas. También se integra Google Gemini como asistente, accesible mediante un botón dedicado en la pantalla de bloqueo y en el botón de encendido.

Si decidimos usar el lápiz óptico Stylo, que se vende por separado, la experiencia de escritura a mano se vuelve inteligente. La tableta ofrece una sensación de lápiz sobre papel y accesos directos instantáneos.

La calculadora de escritura a mano soporta operaciones matemáticas avanzadas, desde funciones trigonométricas hasta logaritmos, simplemente escribiéndolas.

Y, al igual que hemos comentado con los últimos dispositivos de OPPO que hemos analizado, O+ Connect tiende un puente hacia otros ecosistemas, permitiendo compartir archivos fácilmente con dispositivos Apple y ordenadores Windows o Mac.

¿Me la compro?

La OnePlus Pad Go 2 se posiciona como una opción competitiva para quien busca valor sin sacrificar rendimiento.

Su propuesta de una pantalla de alta resolución con relación de aspecto 7:5 la hace superior a muchas alternativas para tareas de productividad y lectura.

La inclusión de capacidades de inteligencia artificial avanzadas y una batería de larga duración refuerzan su utilidad tanto para el ámbito académico como para el entretenimiento.

Además, la durabilidad y el soporte a largo plazo son factores decisivos. OnePlus promete una fluidez duradera de 48 meses y un plan de actualizaciones de software de 5 años en versiones de Android y 6 años de parches de seguridad.