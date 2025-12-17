Toma de contacto con el OnePlus Watch Lite: un reloj delgado y pequeño que lo borda en la batería y en el deporte

El OnePlus Watch 3 demostró que si se quiere se puede lanzar un reloj con Wear OS que pase de los cinco días de batería. El nuevo OnePlus Watch Lite lo supera, aunque esta vez con un software de la propia casa.

El OnePlus Watch Lite se puede comprar hoy mismo por 179 euros en los acabados Silver Steel y Black Steel para que llegue a la mano del usuario a partir de 24 de diciembre, justo en unas fechas tan señaladas como son las Navidades.

Un reloj en el que prima el diseño, su tamaño pequeño, una gran batería y todas esas métricas para seguir la salud y el deporte que practiquemos en nuestro día a día.

Con 8,9 mm de grosor, el OnePlus Watch Lite se convierte en uno de los smartwatches más delgados de OnePlus, a lo que hay que sumar su ligero peso, 35,1 g.

No falto de resistencia gracias al uso de acero inoxidable 316L, lo que le permite resistir la corrosión en el tiempo al ofrecer una durabilidad superior y un acabado premium.

OnePlus Watch Lite Manuel Ramírez

También cuenta con Aqua Touch, una tecnología para manejar el reloj con los dedos mojados, y certificación IP68 para resistir el agua y el polvo con 5 ATM.

Su pantalla AMOLED de 1,46 pulgadas es otro de los aspectos a tener muy en cuenta con 3.000 nits de pico de brillo. Lo que se traslada a una experiencia de visión perfecta incluso cuando la luz del sol incide directamente.

OnePlus Watch Lite Manuel Ramírez

Luce por sí sola y los 2,8 mm de tamaño de los biseles ayudan a dar esa sensación de tener un frontal que es todo pantalla, lo que ayuda a visualizar cada uno de los datos que ofrece a través de la salud, notificaciones y deporte.

Ofrece una experiencia para la salud muy importante gracias a la inclusión de una app de ECG² de nivel avanzado, análisis detallado del sueño y la función de monitorización del estado de salud de 60 segundos que ofrece un resumen al finalizar.

Para runners y los que juegan al bádminton

Hay otro detalle importante que queremos destacar y es para los runners: detección automática del umbral de lactato. Lo que hace es informar al corredor de su punto exacto de intensidad donde su cuerpo pasa de un estado "sostenible" a uno donde la fatiga se acumula exponencialmente.

Da soporte a más de 100 prácticas deportivas entre las que destacan 11 deportes profesionales: running, tenis, bádminton, natación, saltar a la comba, montañismo, caminata rápida, ciclismo, elíptica y máquina de remo.

OnePlus Watch Lite Manuel Ramírez

En todo lo relacionado con el deporte, el OnePlus Watch Lite cuenta con todas las métricas básicas que han dispuesto sus anteriores relojes y que ya son el estándar en los wearables.

Una nota rápida para el bádminton, un deporte que en España va tomando más adeptos, y que cuenta con algoritmos entrenados en datos de atletas profesionales para dar información sobre la velocidad del swing, distribución del golpe y más.

OnePlus Watch Lite Manuel Ramírez

Otro detalle que no quiero dejar escapar es su GPS de doble banda para precisar en los datos de la ubicación. Una nota importante aquí para el deportista que quiera analizar al detalle sus salidas y que a veces, en algunos relojes, no funciona como debería.

Es GPS de doble banda L1+L5 y se conecta a los satélites beidou, GPS, Galileo, GLONASS y QZSS.

Dos puntos especiales en la salud

Si la experiencia es máxima en el deporte, también lo es en la salud al contar con un sensor de frecuencia cardíaca de 8 canales y un sensor de oxígeno en sangre de 16 canales para un seguimiento preciso de ambas constantes vitales.

ECG4 con certificación de dispositivos para el resumen de salud mencionado anteriormente (edad vascular, rigidez arterial, SpO² y frecuencia cardíaca) y que es capaz de detectar el ritmo sinusal, fibrilación auricular y otras posibles arritmias.

OnePlus Watch Lite Manuel Ramírez

El OnePlus Watch Lite también destaca por su gran batería para alcanzar los 10 días. Y se debe principalmente al jugar con su propio sistema operativo en vez de utilizar WearOS, como una capa personalizada que consume más batería.

Gracias a esta batería se puede dar algunos pequeños lujos como una animación de running cada vez que encendemos la pantalla, o esas animaciones que producen satisfacción visual cuando nos movemos con los distintos gestos en el reloj.

También ofrece carga rápida para que en 10 minutos de carga lleguemos a las 24 horas de funcionamiento. Una carga completa se lleva unos 90 minutos de media.

Sí que hay que cuidar la autonomía cuando tenemos activo AOD (Always On Display), ya que en este caso, cuando tiene la esfera de reloj siempre activa, la batería se puede reducir a los 4 días.

Conexión simultánea a iOS y Android

Aunque no ofrece la posibilidad de usar una eSIM para contar con la dependencia de datos móviles, por lo que su experiencia se basa en la conexión Bluetooth con el móvil para llamadas y más.

Aquí hay otro detalle importante: es capaz de conectarse simultáneamente a Android e iOS con un emparejamiento dual interplataforma. Lo que significa que si tenemos un iPhone y un móvil Android, uno para el trabajo y otro para uso personal, ambos permanecen conectados en todo momento a la vez.

OnePlus Watch Lite Manuel Ramírez

Incluso así, en el OnePlus Watch 3 lanzado este año, al igual que su predecesor, fue capaz de que pasase de los cinco días gracias al uso combinado de dos chips.

Lo mejor de utilizar su propio software es que se gana batería para seguir contando con una interfaz repleta de color y esas animaciones fluidas que van de miedo en las pruebas que he podido realizar durante unos días.

Su interfaz

La personalización de la interfaz es otro de sus puntos importantes gracias a las más de 350 esferas de reloj disponibles en su lanzamiento y que nos permiten "vestir" el reloj según nuestras necesidades, ya sea para el deporte como si queremos hacer gala de su diseño.

OxygenOS Watch 7.1 es la capa personalizada y aquí nos hemos de olvidar de WearOS. Justamente por lo que sus relojes han sido conocidos en estos dos últimos años cuando la competencia no ha sido capaz de pasar de los dos días con este sistema tan exigente para los recursos del sistema.

OnePlus Watch Lite Manuel Ramírez

Si OnePlus ha sido capaz de captar a una comunidad de usuarios que han convertido a sus dispositivos en sus favoritos se debe, entre otras cosas, por el gran trabajo en el rendimiento y en la interfaz.

Y en los días que lo he tenido conmigo puedo trasladar esas mismas sensaciones con una interfaz repleta de color, las animaciones justas y de gran diseño para otorgar una experiencia moderna y unas esferas de reloj bien llamativas. O que incluso te muestre un botón de llamada activa en el reloj cuando estás en una videollamada en WhatsApp.

OnePlus Watch Lite Manuel Ramírez

Ya las que vienen por defecto están bien cuidadas, y algunas, como "Gravedad" o "Deportivo" me han llamado poderosamente la atención. Sobre todo la primera, por la estética elegida del color clave en naranja y un anillo circular que deja en negro una parte del reloj para que tomen más protagonismo ciertas horas como las once, las doce y la una.

Sucede lo mismo con la esfera de reloj "Deportivo" que se erige como la ideal para salir a correr, incluso teniendo la que viene por defecto con una animación bien cuidada de un avatar corriendo, pero las dos bandas laterales de la mencionada, con el degradado de color, y que se pueden personalizar para elegir pasos o calorías quemadas, se queda como una de mis favoritas.

¿Me lo compro?

Es una primera toma de contacto en la que destaca su poco peso y el tamaño pequeño para abrazar a esas muñecas de un tipo de usuario, como el público femenino, que le puede costar encontrar un wearable que le encaje en sus preferencias.

Si sumamos su diseño coqueto y simple sin muchos alardes y una pantalla que toma todo el protagonismo gracias a que carece de apenas biseles, se convierte en un compañero inseparable para medir nuestras prácticas deportivas o seguir algunos aspectos de la salud.

OnePlus Watch Lite Manuel Ramírez

Sobre todo para los runners gracias a la medición del umbral de lactato, como inestimable ayuda para saber cuándo hemos alcanzado un límite que hemos de saber gestionar bien antes de caer rendidos.

Hay que quedarse también con lo cuidado de su interfaz y esos 10 días de batería que conseguirán que nos olvidemos de su carga. Habría que entrar en harina de otro costal con un análisis más profundo de su GPS de doble banda, para conocer cómo sale parado frente a otros relojes, o si la autonomía es tal como se afirma.

Pero lo mencionado, un reloj moderno, con gran diseño y gran pantalla y con ciertos detalles que gustan como su cuidada interfaz y que permite llamadas al igual que esa interconexión con un iPhone y un Android al mismo tiempo o pagos móviles con NFC.