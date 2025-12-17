Primera toma de contacto con el OnePlus 15R: giro al gaming que cuenta con el estreno del nuevo chip premium de Qualcomm

Tras el análisis del OnePlus 15, como uno de los móviles más temidos por los flagships de Samsung, pasamos a una primera toma de contacto con el OnePlus 15R que es el primer móvil que estrena el chip Snapdragon 8 Gen 5.

Antes de todo vamos a dejar el precio del OnePlus 15R que en su variante de 12 + 256 GB se puede comprar en España por 729 euros, mientras que la superior, la de 12 + 512 GB alcanza los 829 euros. Hay dos colores: Charcoal Black y Mint Breeze.

La primera de las dos grandes apuestas de OnePlus es el nuevo chip Snapdragon 8 Gen 5 de Qualcomm para dotar al OnePlus 15R de un rendimiento superior y como un móvil ideado para el mejor gaming.

La segunda es la pantalla, que recoge el testigo del modelo mayor con una AMOLED LTPS de 6,83 pulgadas con resolución 1.5K y una tasa de refresco de 165 Hz para convertirse en el mejor panel para disfrutar del mejor gaming.

Son las dos primeras pinceladas del giro que está dando OnePlus y que refleja hacia donde se dirige su comunidad de usuarios que exigen mejores especificaciones para el gaming.

OnePlus 15R Manuel Ramírez

Los 165 Hz son una apuesta total para jugar a juegos y, aunque solo está disponible para una serie de juegos seleccionados, diferencia a este móvil del resto y de otro de los mejores móviles lanzados en las últimas semanas, el POCO F8 Ultra.

Otro dedicado al gaming, pero que se queda en los 120 Hz frente a los 165 Hz del 15 R, que se convierten en toda una poesía para disfrutar de una serie de juegos seleccionados y que la fluidez en la pantalla sea como hacerlo en un monitor gaming para PC.

OnePlus 15R Manuel Ramírez

Este giro hacia el gaming no significa que OnePlus se olvide de sus orígenes, y la interfaz y el rendimiento del sistema siguen siendo de vital importancia en el 15R.

Gran estreno del chip Snapdragon 8 Gen 5 para juegos

Como es un móvil que se caracteriza por su rendimiento y una pantalla excelente con los 165 Hz, vamos a dirigirnos en esta toma de contacto al gaming y al gran estreno del OnePlus 15R siendo el primer móvil con el Snapdragon 8 Gen 5.

OnePlus 15R Manuel Ramírez

Un chip muy flexible para todo tipo de usos que se caracteriza por un incremento del 36 % en el rendimiento del chip frente a su predecesor, 11 % en la GPU y 46 % en el rendimiento de la IA.

Aquí la jugada de OnePlus es usar una tecnología especial a la que ha llamado OnePlus CPU Scheduler para impulsar el rendimiento gaming.

OnePlus 15R Manuel Ramírez

La idea es llevar al límite la capacidad del chip para exprimirlo y sacar punta a los FPS en juegos multijugador online que es donde importan, cuando nos batimos en duelo en juegos como Call of Duty: Mobile, Standoff2, BGMI o el mismo PUBG Mobile.

Que son justo algunos de los juegos que disfrutan de los 165 Hz en pantalla para títulos seleccionados del OnePlus 15R. A los que hay que sumar Clash of Clans, Brawl Stars, Real Racing 3 y BloodStrike FPS.

Aquí el movimiento de OnePlus es contar con un gran chip y una gran pantalla y una serie de títulos para aprovechar al máximo el rendimiento del OnePlus 15R, así que si uno es jugón, está frente a uno de los móviles que más va a dar la nota en 2026.

De los que he probado en estos días, el único que sí ofrece una tasa de refresco mayor que 120 Hz (la máxima en PUBG Mobile uno de los títulos que supuestamente da soporte a los 165 Hz) es el Call of Duty: Mobile, pero se queda en los 144 Hz.

Captura del Call of Duty: Mobile que muestra la tasa de refresco máxima

La RAM también es partícipe de su rendimiento con 12 GB en ambas variantes y con LPDDR5X Ultra RAM y un almacenamiento interno UFS 4.1 para iniciar los juegos rápidamente.

También cuenta con un sistema sólido para disipar el calor gracias a su 360 grados Cryo Velocity Cooling System, compuesto por el Screen Cooler bajo pantalla que utiliza aerogel para ofrecer una protección térmica excelente, y 3D Vapor Chamber, centrado en reducir la temperatura del chip.

OnePlus 15R Manuel Ramírez

Para el mejor gaming cuenta con otras facultades como un giroscopio preciso que puede detectar hasta ±4000 grados por segundo, un nuevo chip de respuesta táctil que permite una detección ultrarrápida a 3200 Hz y un chip Wi-Fi dedicado para conexiones más fluidas.

La pantalla

La pantalla del OnePlus 15R es otra de las importantes apuestas de la marca china gracias a los 165 Hz y su panel LTPS AMOLED, que se distingue por pasar a los 60 Hz de tasa de refresco para las tareas normales que hacemos con el móvil.

OnePlus 15R Manuel Ramírez

Otro de los detalles de la pantalla es su resolución FHD+ (2800 x 1272) y un pico de brillo de 1.800 nits con Corning Gorilla Glass 7i como la protección del cristal.

OnePlus también ofrece distintas funciones para mejorar el confort visual con algunas tecnologías que ya se están convirtiendo en algo básico, y que ayuda a que podamos estar algunas horas echando las mejores partidas a juegos como Call of Duty: Mobile o Wuthering Waves.

En la pantalla también se encuentra el sensor de huellas para pasar directamente a la de inicio con una breve pulsación de nuestro dedo y que se caracteriza por su tecnología ultrasónica, en vez de la óptica que suelen usar otras marcas.

El diseño

Quiero mencionar el diseño porque OnePlus renovó el lenguaje de diseño del módulo trasero en el OnePlus 15 y por la importancia que tiene para un móvil que pasa de los 700 euros.

Tiene el mismo módulo trasero justamente posicionado a 45 grados del ángulo desde la esquina, aunque más comedido y un poco más compacto en forma.

OnePlus 15R Manuel Ramírez

El logo está emplazado en la misma ubicación para tomar todo el centro de la trasera del 15R. En los laterales se identifica por su marco de aluminio.

De las dos opciones en el color, y probado en nuestro caso el negro, el verde menta le da un punto especial para el usuario que quiera algo más especial en el diseño para diferenciarse de otros móviles.

OnePlus 15R Manuel Ramírez

El color negro ya es un estándar y, aunque es el preferido de una gran parte de usuarios, ese tono en verde le da un aspecto muy solemne a todo su conjunto.

Y el diseño no va falto de ciertas certificaciones para olvidarnos de esas posibles gotas que le caigan cuando vayamos a la piscina, playa o ducha: IP66, IP68, IP69 e IP69K.

Su fotografía

La fotografía del OnePlus 15 no recoge novedades importantes debido al giro hacia el gaming, pero incluso así es un móvil muy dotado en este sentido y que permite realizar capturas realmente magníficas como se puede comprobar en la fotogalería que añadimos.

OnePlus 15R Manuel Ramírez

Cuenta con un sistema dual de cámaras capitaneado por una principal de 50 Mpx (Sony IMX906) y una ultra gran angular de 8 Mpx, que es la más justa en rendimiento, pero que no sale mal parada en las fotografías.

Se vale del OnePlus DetailMax Engine para la fotografía computacional gracias a Ultra Clear Mode, Clear Burst y Clear Night Engine.

El primero para tomar fotos más claras, el segundo para la toma de sujetos en movimiento sin pérdida de enfoque y el tercero para exponer apropiadamente la luz en fotos bien oscuras.

En la cámara frontal se pasa a una de 32 Mpx para las mejores fotos grupales y que se distingue por su autoenfoque. Es otro de los aspectos a tener en cuenta con su compra.

OnePlus 15R Manuel Ramírez

Adjunto una fotogalería para dar algunos detalles de una fotografía que gestiona muy bien los colores del atardecer para reflejar los reales y recoger cómo se va oscureciendo el día hasta pasar a la noche.

De hecho, en las fotos nocturnas, y siempre que existan puntos de luz que bañen la escena con algo de iluminación, realiza un gran trabajo sin mucho ruido y con bastante nitidez en las fotos.

Es capaz incluso de jugar muy bien con los focos de luz, y solo hay que acercar una toma para que represente luces de neón u omnidireccionales como sería la de una farola.

Algo que se pierde en las fotos del gran angular. Lo que sí que quiero destacar es su gran capacidad para enfocar a todos los sujetos incluso en fotos con poca luz, aunque con más limitaciones, gracias a Clear Burst.

Sucede algo similar con las fotos 2x que en estas fotos sale bien parada, pero siempre que estén iluminadas.

La batería, la IA y algunos de sus detalles

Si comentamos su chip, su pantalla y algunos de sus componentes para el mejor gaming, la batería no iba a ser menos, y aquí OnePlus trae una de 7.400 mAh con tecnología de silicio-carbono (15 % de contenido de silicio).

OnePlus 15R Manuel Ramírez

La carga es ultrarrápida de 80 W SUPERVOOC y la batería es capaz de soportar los entornos más duros a menos 20 grados centígrados para mantener su batería al 80 % después de 4 años.

El OnePlus 15R recoge el testigo de la IA del OnePlus 15 con Plus Mind y la tecla física Plus Key que da alas al uso de las capturas de pantalla, ya que simplifica esta acción al pulsarla fácilmente.

OnePlus 15R Manuel Ramírez

Y aquí se sumerge Gemini en la experiencia para poder hacer consultas con Gemini 3 Pro sobre las capturas que ha ido recogiendo el OnePlus 15R.

Plus Mind es una app propia que clasifica las capturas según la app en las que se ha hecho, y se encarga de realizar acciones inmediatas del texto que se extrae al tomar una de un concierto al que queremos asistir.

OnePlus 15R Manuel Ramírez

Si hemos estado haciendo capturas de sitios que queremos visitar en Nueva York, cuando estemos en la ciudad, podemos decirle a Gemini que nos haga una ruta de los sitios guardados según el tiempo que haga mañana por la tarde.

Gemini se encargará de idear una ruta perfecta según los sitios que queremos visitar desde la memoria de Plus Mind en la forma de todas las capturas que hemos ido tomando. Es un ejemplo de las posibilidades infinitas que da Plus Mind con el uso de Gemini.

OnePlus 15R Manuel Ramírez

Y sin olvidarnos de las capacidades para transcribir un audio guardado con la grabadora o el uso de AI Writer para resúmenes de textos o realizar mapas mentales visuales de notas para elevar la productividad.

También quiero citar la importancia de OxygenOS 16 basado en Android 16 que sigue impulsando las animaciones y rendimiento de la interfaz del sistema con Parallel Processing 2.0 (y otros tantos detalles), y que impulsa el uso de la multitarea y que ha servido de inspiración a Samsung en One UI 8.

Esta vez se adapta a situaciones diversas como al cambiar de apps al usar la navegación de tres botones, o abrir y cerrar widgets a toda velocidad.

Hay otros detalles como Illuminance Animation para responder a los toques según se hagan en pantalla, Dual App Control para gestionar dos apps abiertas al mismo tiempo y controlarlas con distintas manos, o la mejora del Gesto Predictivo hacia atrás que llega con Android 16.

img015 Manuel Ramírez

En cuanto a la conectividad, hacer mención a Bluetooth 6.0, WiFi 7, 6 y 5, soporte a LDAC, NFC, GPS de doble banda y dual nano-SIM. En el contenido multimedia da soporte a HDR10+.

¿Me lo compro?

OnePlus 15R es la mejor excusa para cambiarse de móvil al recoger el testigo del OnePlus 13 a otro precio, y como uno de los móviles más apreciados desde que fuera lanzado el año pasado por todas sus especificaciones y especial software.

OnePlus 15R Manuel Ramírez

El que se lo puede poner bien difícil es el Pixel 10 de Google, sobre todo porque el gigante tecnológico está apostando muy fuerte por la IA y por un software repleto de detalles.

Detalles presentes en el OnePlus 15R gracias a OxygenOS 16 y su saber hacer desde hace años, y que ahora toma un cariz más hacia el gaming como su gran apuesta, el estreno de un nuevo chip de Qualcomm y una pantalla excelente sin olvidarnos de su fotografía, que llega sin avances, pero que va a la par que otros tantos móviles a su precio.

Otro de los móviles al que se enfrenta es el POCO F8 Ultra que en especificaciones pocos le pueden batir, pero para ello tiene OnePlus su software y esas funciones IA que le distinguen con la tecla Plus Key y la capacidad de Gemini para hacer consultas sobre todas las capturas que hemos ido haciendo.

Un móvil muy cuidado en todos sus aspectos que rinde perfectamente, aporta su granito de arena con esas aptitudes para el gaming y que en términos de batería va más que sobrado.