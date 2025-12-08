Análisis del Amazon Echo Show 11: la computación ambiental llega a casa con la promesa de saltar muy pronto a Alexa+

Los nuevos dispositivos Echo Show han llegado finalmente a España para marcar un punto de inflexión en cómo interactuamos con la tecnología dentro de nuestro hogar, ofreciendo una experiencia mucho más proactiva y personalizada.

Nos encontramos ante una evolución significativa que deja atrás el concepto de simple altavoz con pantalla para adentrarse en el terreno de la verdadera inteligencia ambiental.

Esto es posible, o lo será, cuando Alexa+ llegue a España. Una avance que será "muy pronto", tal y como reconoció Michele Butti, máximo responsable de Alexa a EL ESPAÑOL. Lo cierto es que ya se están dando los primeros ensayos con usuarios seleccionados.

Esto supondrá un cambio radical, y el hardware en el que exprimir al máximo esta nueva versión del asistente de voz es el que analizamos hoy.

En concreto nos centramos en la versión de 11 pulgadas, aunque sus especificaciones son muy similares a las del modelo de 8 pulgadas, salvo por el tamaño de pantalla, como es lógico, y la resolución, que en el modelo analizado es Full HD con 1.920 x 1.200 px.

Un diseño renovado y visualización inmersiva

Lo primero que destaca al observar los nuevos modelos es el cambio estético. Tanto el modelo de 8 pulgadas como el de 11 pulgadas presentan un aspecto moderno que se integra mejor en la decoración del hogar gracias a un diseño con tela tejida en 3D.

Esta elección de materiales no es meramente cosmética; busca suavizar la presencia de la tecnología en espacios íntimos como el salón o el dormitorio.

Las pantallas han sido objeto de una ingeniería mejorada. Son notablemente delgadas y combinan tecnología táctil integrada con un diseño muy elegante. Uno de los avances más técnicos en la construcción de estas pantallas es la reducción de las capas de laminación.

Al eliminar espacio entre el cristal y el panel, se ha maximizado el área visible y se ha mejorado la respuesta visual. Y es algo que incluso la gente que no suele estar interesada en tecnología me ha comentado cuando la ha visto en casa.

Amazon Echo Show 11 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Estamos hablando de pantallas que cuentan con más de un millón de píxeles, lo que se traduce en una calidad de imagen increíblemente clara y vibrante, independientemente de si estamos viendo una receta en una cocina muy iluminada o consultando el tiempo en una habitación con luz tenue.

Los botones permiten cambiar el volumen o silenciar el micrófono. Eso sí, si los pulsamos muy fuerte puede que el dispositivo se mueva un poco. El ser más ligero hace que no sea tan estable como otros modelos más pesados.

Procesador az3 pro

La verdadera revolución de estos dispositivos no está solo en lo que se ve, sino en su interior. Ambos modelos integran el nuevo procesador AZ3 Pro.

Este procesador ha sido diseñado específicamente para ofrecer más potencia de procesamiento y memoria que cualquier otro dispositivo de la familia anterior.

Amazon Echo Show 11 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Su arquitectura permite ejecutar múltiples modelos de inteligencia artificial de manera simultánea, abarcando el procesamiento de voz, video e imágenes en tiempo real.

La implementación de este chip tiene consecuencias directas en la usabilidad diaria. Por ejemplo, la capacidad de Alexa para detectar la palabra de activación ha mejorado en más de un 50 por ciento. Y se nota la velocidad de respuesta y el acierto a la hora de detectar.

Esta potencia de cálculo local es la que habilita conversaciones más naturales y fluidas, un aspecto crucial para la nueva experiencia de Alexa+ que estos dispositivos pretenden abanderar.

El sistema operativo es el nuevo Vega, que también usan desde hace unas semanas los nuevos Fire Stick TV. Aquí no hay incompatibilidad de aplicaciones o problemas similares, porque la versión anterior no usaba Android.

Inteligencia ambiental con omnisense

Sobre la base del procesador AZ3 Pro se construye Omnisense, una plataforma personalizada de fusión de sensores creada para la inteligencia artificial ambiental.

Esta tecnología es la encargada de que el dispositivo comprenda el contexto físico en el que se encuentra. El sistema aprovecha una variedad de señales provenientes de la cámara de 13 Mpx, el audio, el ultrasonido, el radar WiFi y el acelerómetro.

Amazon Echo Show 11 Álvarez del Vayo El Androide Libre

La fusión de estas señales permite funcionalidades avanzadas de detección de presencia.

Al combinar ultrasonido y Wi-Fi, el dispositivo puede detectar movimientos sutiles, como una persona leyendo o trabajando en un ordenador, permitiendo que la automatización del hogar sea mucho más precisa.

Ya no es necesario pasar la mano frente a una cámara; el dispositivo sabe si estás ahí. Esto habilita rutinas basadas en ocupación mucho más fiables, como apagar las luces cuando realmente no hay nadie o encenderlas al detectar presencia matutina.

Además, esta tecnología mejora la experiencia de pantalla. Gracias a la detección de proximidad mediante ultrasonido, el dispositivo reconoce cuando alguien se acerca y ajusta la interfaz para mostrar contenido relevante, incluso si la habitación está a oscuras o la cámara está desactivada físicamente.

Cámara del Amazon Echo Show 11 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esto se complementa con Visual ID, que permite al sistema reconocer al usuario específico al acercarse, saludándolo y mostrando información personalizada según sus intereses.

Control total del hogar digital

Para los entusiastas de la domótica, estos dispositivos se posicionan como el centro de mando central. Incluyen un hub de hogar inteligente integrado que soporta los protocolos Zigbee, Matter y Thread.

Amazon Echo Show 11 controlando las luces Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esto elimina la necesidad de puentes o hubs adicionales para controlar miles de dispositivos compatibles. La gestión se realiza a través de un nuevo panel de control a pantalla completa que ofrece una vista integral de todos los dispositivos conectados.

Desde este panel, podremos:

Ver instantáneas de las cámaras de seguridad compatibles en tiempo real.

Acceder rápidamente a sus dispositivos y grupos favoritos para un control inmediato.

Verificar el estado de los sistemas, como alarmas o sensores de puertas.

Cambiar entre modos de seguridad como Hogar, Ausente y Noche con un solo toque.

Acceder a una vista de mapa de la distribución de los dispositivos en la casa.

La interacción por voz también ha evolucionado. Ahora es posible gestionar el hogar mediante comandos conversacionales complejos, ya que el sistema puede inferir el significado detrás de las palabras, facilitando el control de luces, cerraduras y termostatos sin necesidad de memorizar frases robóticas exactas.

También se han añadido capacidades para crear rutinas basadas en la temperatura local, gracias a los sensores integrados en el propio equipo.

Interfaz renovada

Este es el primer Echo Show que probamos que tiene Vega OS, el nuevo sistema de Amazon que sustituye al basado en Android que tenían dispositivos como el Echo Show 21.

Esto hace que no podamos instalar aplicaciones, pero también que el sistema sea mucho más fluido y rçapido, y es algo que se nota. Además, podremos usar aplicaciones web mediante el navegador.

Amazon Echo Show 11 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Podremos ver películas y series tanto con las apps integradas (Prime Video, netflix...) como con el navegador Silk, que es el que se usará para servicios como YouTube o Disney+.

Eso sí, hemos notado que, en ocasiones (pocas), el sistema no respondía a la primera, teniendo que hacer una doble pulsación. Es de esperar que con alguna actualización menor este tipo de fallos se solvente rápidamente.

Arquitectura de audio rediseñada

El sonido ha sido otro de los pilares renovados desde cero en esta generación. El Amazon Echo Show 11 usa una arquitectura de audio que incluye altavoces estéreo frontales, similares a los desarrollados para el Echo Studio, y un woofer personalizado.

Este nuevo diseño promete ofrecer hasta el doble de bajos en comparación con el modelo de 8 pulgadas anterior, situándolos como las pantallas inteligentes con mejor sonido de la marca hasta la fecha.

Amazon Echo Show 11 Álvarez del Vayo El Androide Libre

De hecho, hemos podido hacer esa comparación directa, y es cierto, se nota una mejoría en la calidad de sonido, que ya era buena en el modelo anterior.

La disposición de los componentes es estratégica: los altavoces de rango completo se han ubicado bajo las pantallas flotantes para proyectar el audio directamente hacia el frente, garantizando claridad.

Además, incorporan soporte para audio espacial y una función de adaptación automática a la habitación. Esta última característica analiza la acústica del entorno y ajusta la reproducción según la ubicación del dispositivo, asegurando una experiencia óptima sin que el usuario tenga que configurar ecualizaciones complejas.

El sistema de audio se integra en un nuevo centro de control de medios que unifica música, podcasts y audiolibros.

Si disponemos de servicios como Amazon Music o Spotify, la integración con la inteligencia artificial permitirá buscar canciones describiendo escenas de series o pedir recomendaciones basadas en géneros favoritos.

Comunicación y cámara

En el apartado de comunicación, la cámara de 13 Mpx juega un papel central. Ofrece una alta resolución, sino que incluye encuadre automático y un zoom de tres aumentos.

Controlando cámaras de vigilancia en el Amazon Echo Show 11 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esto mejora sustancialmente las videollamadas, permitiendo que el usuario se mueva por la habitación mientras la cámara ajusta el plano para mantenerlo en el centro de la acción.

El chip AZ3 Pro también interviene aquí, aplicando una tecnología avanzada de filtrado de ruido para que la voz se transmita con nitidez.

Esta cámara también cumple funciones de seguridad mediante la característica Live View. Los usuarios pueden acceder de forma remota a la cámara de su dispositivo a través de la aplicación móvil para vigilar su hogar, mascotas o familia.

Por privacidad, es necesario asegurarse de que el botón físico de micrófono y la cámara esté habilitado antes de intentar conectar.

App Alexa El Androide LIbre

La usabilidad de la app de Alexa no es muy diferente al resto de los altavoces de la empresa. Podremos cambiar cosas como la red a la que está conectada, la palabra de activación, etc.

¿Me lo compro?

Este es uno de esos aparatos que puede cambiar la forma en la que estamos en casa, no tanto por el hardware, que es muy bueno, como por el software, cuando llegue Alexa+.

Amazon Echo Show 11 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Mientras tanto, este dispositivo se posiciona como una muy buena opción para tenerlo en la cocina, para usarlo en el despacho o en dormitorio, aunque quizás en este último caso la versión de 8 pulgadas sea mejor, por tamaño.

El precio no es especialmente bajo, pero teniendo en cuenta todo lo que ofrece, está dentro de lo esperado. Lo podemos comprar por 239,99 euros aunque de forma promocional en ocasiones está por unos 214 euros.

Y por 39,99 euros podemos hacernos con un soporte diseñado por Amazon para poder girar el dispositivo y orientarlo como más cómodo nos sea. Especialmente útil si queremos ver la pantalla mucho tiempo o lo tenemos en una mesa algo escorada.