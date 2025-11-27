Esta consola con Windows 11 supone un antes y un después para jugar en cualquier parte: probamos la ROG Xbox Ally

La nueva ROG Xbox Ally es algo más que la evolución de una de las mejores consolas portátiles que he probado en mi vida; también es el inicio de una nueva era para Microsoft en el sector de los videojuegos.

Los cambios son difíciles de aceptar, especialmente entre los jugadores, que, irónicamente, es de las aficiones más conservadoras que existen. Es algo que quedó patente cuando Microsoft anunció que "Todo es una Xbox" con una nueva estrategia para lanzar sus juegos en todas las plataformas.

Lejos de suponer el final de Xbox, es mejor verlo como un nuevo comienzo, en el que la marca será algo más parecido a un 'publisher', con una increíble gama de títulos, que un simple fabricante de consolas. Y en esa estrategia, la ROG Xbox Ally tiene mucho sentido.

Algo más que una consola

La ROG Xbox Ally es la sucesora de la ROG Ally, cuya versión "X" ya pudimos probar en EL ESPAÑOL - El Androide Libre hace unos meses y que tanto nos gustó. Viene acompañada de un modelo superior, la ROG Xbox Ally X, pero son dispositivos casi idénticos si descontamos el hardware interno.

Microsoft ha debido ver lo mismo que vimos en la ROG Ally X original, porque el gigante ha escogido a ASUS para entrar en el sector de las consolas portátiles con un modelo de la marca Xbox.

El resultado es el primer dispositivo de esta nueva era de Xbox, en la que Microsoft se centrará en ofrecer una variedad de videojuegos de su enorme cantera de desarrolladores, diseñados para consolas de terceros, pero también para dispositivos propios que son más cercanos a un ordenador.

Todo esto significa que la característica única de la ROG Xbox Ally es que se trata de una consola portátil que ejecuta el sistema operativo Windows 11, el mismo que la mayoría de los españoles tenemos en nuestro ordenador.

ROG Xbox Ally Adrián Raya El Androide Libre

Por lo tanto, esta no es una "Xbox" en el sentido tradicional; tus juegos de Xbox Series X o de otras consolas Xbox no son compatibles, al menos no por ahora. Pero es obvio que Microsoft está trabajando para que su futuro en el "gaming" pase por los ordenadores.

Eso abre la puerta a un mundo de posibilidades, pero también a un mundo de molestias, tal y como pudimos comprobar de primera mano con la ROG Ally X; la mayoría de las quejas que tuvimos tenían que ver con Windows 11 y la pésima experiencia que ofrecía.

Gran salto adelante en Windows 11

Por eso, literalmente lo primero que hice cuando recibí la ROG Xbox Ally fue actualizarla y comprobar si Microsoft había hecho algo al respecto, o si tenía que dejar de recomendar otra consola más sólo por llevar Windows 11.

Y tengo que admitir que Microsoft me ha sorprendido, muy gratamente. De hecho, por momentos me parecía como si hubiesen leído mi artículo de la ROG Ally X original, porque la mayoría de mis quejas han sido respondidas.

ROG Xbox Ally Adrián Raya El Androide Libre

La ROG Xbox Ally estrena una nueva experiencia de Windows 11 para consolas portátiles, que ya está llegando para todos los dispositivos. Consiste en una nueva app de Xbox, además de cambios en el proceso de configuración, diseñados para hacernos olvidar que estamos usando un ordenador.

De hecho, si queremos no necesitamos usar el escritorio de Windows 11; la nueva app de Xbox se inicia automáticamente al arrancar la consola y ofrece una interfaz que se controla perfectamente con los mandos integrados o la pantalla táctil si lo preferimos.

Esto es algo más que una simple app que "tapa" lo que no queremos ver; Microsoft se ha preocupado de implementar funciones básicas que son necesarias para el día a día para evitar tener que entrar en Windows 11.

Nuevo gesto de apps de Windows 11 en la ROG Xbox Ally Adrián Raya El Androide Libre

Mi novedad favorita es el nuevo gestor de apps, que claramente coge inspiración de los gestores de apps de Android y iOS para ofrecer una experiencia de multitarea que funciona mejor con un mando; el proceso de cambiar entre el juego y una app en segundo plano, como Discord, es tremendamente fácil y directo.

La nueva app de pantalla completa de Xbox me ha recordado un poco a "Big Picture" de Steam, aunque es su propia experiencia. Como era de esperar, la integración con los servicios de Microsoft y Xbox es total, con acceso a funciones sociales como chat y grabación de clips con sólo pulsar el botón de Xbox en cualquier juego.

ROG Armoury Crate en la ROG Xbox Ally Adrián Raya El Androide Libre

La colaboración con ASUS también ha permitido integrar Armory Crate, la aplicación de control de 'hardware' de la compañía que permite cambiar entre diferentes modos de energía y configurar cualquier aspecto de la consola sin tener que salir del juego o de la app de Xbox.

De la misma manera, la app está completamente integrada en la tienda de juegos de Microsoft, así como con Xbox Game Pass para instalar los juegos de nuestra suscripción de manera directa.

Sin embargo, aquí es donde entra otra gran novedad: la integración con otras tiendas rivales. En un movimiento sorprendente pero que demuestra que está escuchando a los aficionados, Microsoft ahora facilita la instalación de tiendas como Steam, Epic, GOG y Battle.Net.

Juegos de Steam, GOG y Epic en la ROG Xbox Ally Adrián Raya El Androide Libre

No solo eso, sino que los juegos instalados en cualquiera de las tiendas aparecerán junto con el resto de juegos de Xbox que tengamos, de una manera completamente transparente para el usuario.

Así que da igual si tienes una gigantesca biblioteca de juegos en Steam, la ROG Xbox Ally y el resto de consolas con la nueva experiencia de Xbox te permiten instalarlos y jugarlos sin problemas, algo que no creía posible hace apenas un par de años.

Y no podemos olvidar que este sigue siendo un ordenador Windows 11. En cualquier momento podemos salir de la interfaz de Xbox y entrar en el escritorio clásico de Windows; si conectas un teclado, un ratón y una pantalla, tienes un ordenador muy competente para trabajar o estudiar, instalando cualquier programa de Windows que necesites porque todos son compatibles.

La ROG Xbox Ally cuenta con la experiencia Windows 11 completa, si la queremos Adrián Raya El Androide Libre

Lamentablemente, la nueva app de Xbox no es perfecta. Pese a los esfuerzos de Microsoft por ofrecer una experiencia total, en realidad quedan aspectos que aún delatan que esta es una "capa de pintura" sobre Windows 11.

Es algo muy evidente cuando vas a instalar una tienda alternativa como Steam; al pulsar en el botón de "Instalar", lo único que ocurre es que se abre una ventana del navegador Edge desde la que puedes descargar el instalador, en una experiencia idéntica a la de un ordenador Windows 11.

De la misma manera, estas tiendas no están integradas en Xbox; así que si quieres instalar un juego, se pasará automáticamente al modo de escritorio con la interfaz de Steam de siempre y tendrás que buscar e instalar el juego manualmente.

ROG Xbox Ally Adrián Raya El Androide Libre

Una vez instalado, Xbox reconocerá automáticamente el juego y ya no tendrás que seguir todo este proceso, pero no deja de ser una molestia que muestra las fisuras en la experiencia.

De la misma manera, también me he encontrado con algunos 'bugs' y fallos extraños durante el poco tiempo que he usado la consola, como uno que hacía que el botón de cerrar aplicación en el gestor de tareas no funcionase.

Mi conclusión es que Microsoft aún tiene algo de trabajo pendiente con la nueva experiencia de Xbox para ordenadores, pero que la base es extremadamente buena y justo lo que muchos jugadores estábamos pidiendo.

Una consola genial

Y si Microsoft ha hecho el trabajo que se le pedía, en ASUS no se iban a quedar atrás.

Siendo una evolución, todo lo bueno de la ROG Ally X se mantiene y se mejora en la ROG Xbox Ally; de hecho, me ha sorprendido la cantidad de diferencias, que demuestran el importante papel que ASUS tiene en este proyecto.

El cambio más notable se encuentra en el diseño; aunque los controles son idénticos (y por lo tanto son igual de buenos), las empuñaduras son completamente diferentes, y eso hace que la ergonomía mejore enormemente.

ROG Xbox Ally Adrián Raya El Androide Libre

En vez de ofrecer una superficie plana para descansar la consola en nuestras manos, ahora es más fácil agarrar el dispositivo de una manera natural y que no provoca tantos dolores después de varias horas de juego.

El aspecto negativo del nuevo diseño es que hace que la consola sea menos portátil y menos fácil de meter en un bolsillo de la mochila, pero por lo demás, tengo pocas quejas de este dispositivo.

Como tampoco tengo quejas en lo que respecta al 'hardware'. La pantalla de 7 pulgadas es la misma, y aunque podría ser más brillante, al menos alcanza los mismos 120 Hz en juegos en los que sea capaz de alcanzar esa tasa de frames, con una gran experiencia gracias a Radeon FreeSync.

ROG Xbox Ally Adrián Raya El Androide Libre

Hablando de eso, la ROG Xbox Ally está basada en un procesador Ryzen Z2 A de AMD, que tal vez es el elemento que más polémica ha generado. Pese a su nombre, en realidad no tiene nada que ver con el Ryzen Z2 Extreme usado en la Xbox Ally X, al estar basado en los viejos núcleos Zen 2.

Como resultado, el rendimiento de la ROG Xbox Ally es tal vez el aspecto más criticable. No es que sea lenta, ojo, y en mis pruebas ha sido capaz de ejecutar todos los juegos modernos que le he tirado.

Pero en la mayoría de los casos, he tenido que hacer uso extensivo de tecnologías como FSR (Fidelity Super Resolution) y Radeon Super Resolution (RSR) para ejecutar los juegos a una resolución inferior y usar reescalado para obtener una imagen de mejor calidad.

ROG Xbox Ally Adrián Raya El Androide Libre

Los resultados son variables, y si bien en algunos juegos he conseguido una experiencia muy buena, en otros la calidad de imagen se ha resentido seriamente porque la CPU y la GPU simplemente no daban para más.

De hecho, me ha sorprendido que en algunos juegos mi Steam Deck, que ya tiene sus años encima, estaba a la altura e incluso superaba a esta ROG Xbox Ally. El motivo es simple: el procesador de la Steam Deck es muy parecido y Microsoft aún tiene que mejorar la optimización de Windows 11 cuando está ejecutando juegos.

En cambio, en otros juegos la ROG Xbox Ally destrozó a la Steam Deck por una simple razón: es compatible con todos los juegos de Windows, incluso los que necesitan de su propio programa lanzador o los que tienen medidas contra tramposos, que no son compatibles con la Steam Deck.

¿Me la compro?

La ROG Xbox Ally es una consola genial si queremos un dispositivo con Windows 11 que sea capaz de ejecutar todos nuestros juegos y aplicaciones de Windows sin dificultades; su potencial es tremendo, especialmente si la usamos como segundo ordenador o como ordenador portátil.

Como consola, también está a la altura, con una experiencia muy mejorada gracias a la nueva app de Xbox y un rendimiento apropiado para juegos que no sean muy punteros o exigentes gráficamente.

ROG Xbox Ally Adrián Raya El Androide Libre

La clave está, por supuesto, en el precio. La ROG Xbox Ally cuesta 599 euros en España, y eso son 180 euros más que una Steam Deck básica y 30 euros más que una Steam Deck OLED mejorada.

Evidentemente, si queremos tener acceso a Windows 11 y todos sus juegos, realmente no hay comparación posible y tenemos que aceptar el pago de esa "tasa" a Microsoft; pero si queremos una experiencia más pura y no nos importa "cacharrear", la Steam Deck sigue siendo una opción muy recomendable.

Sea como sea, lo que es innegable es que la ROG Xbox Ally supone un antes y un después, tanto para las consolas portátiles basadas en Windows 11, como para la marca Xbox en general.