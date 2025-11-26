POCO F8 Ultra, análisis: Xiaomi rompe el mercado con un móvil brutal con un precio irresistible para arrasar en el Black Friday

Xiaomi, tras presentar sus dos nuevos móviles POCO en Bali (Indonesia), nos ha dejado con un gran sabor de boca con el POCO F8 Ultra que hemos tenido la oportunidad de probar.

El POCO F8 Ultra en la oferta de lanzamiento por Black Friday se queda desde los 549,99 euros (descuento de hasta 300 euros). Irresistible y único a este precio para un móvil brutal en sus especificaciones, y justo cuando el año que viene subirá el precio de los móviles por la gran demanda de memoria RAM.

El POCO F8 Ultra se adentra en un segmento de mercado de la gama premium gracias a su equilibrio en especificaciones y dos especiales menciones: su chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 y Sound by Bose.

El primero porque nos lleva al mejor rendimiento posible actualmente en un móvil con un chip que ya están montando los mejores y que será el gran protagonista del Samsung Galaxy S26 Ultra.

Y el segundo por ofrecer una experiencia de audio inaudita en el mercado español en un móvil: dos altavoces simétricos 115F y un subwoofer a nivel de tablet.

POCO F8 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre Bali (Indonesia)

Entro un poco en detalle sobre Bose: mejora el sonido de baja frecuencia de los graves sin distorsión y, gracias a la tecnología de Bose, ofrece sonido detallado, voces claras y una experiencia inmersiva.

Y seguramente que diríamos que el gaming va a ser con el que disfrutaremos de lo lindo con Bose, sí, pero esta calidad en el audio también la notaremos en todo momento, como la notificación de un mensaje de WhatsApp que hará sobresaltarnos por su definición y nitidez sonora.

POCO F8 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre Bali (Indonesia)

Enriquece toda la experiencia de audio de un móvil que nos sorprende por el altavoz que monta en la trasera, justo al lado del módulo de cámaras. Y se resume así: es como llevar en nuestra mano todo un altavoz externo portable.

Pantalla: primer POCO HyperRGB

Empezamos con la pantalla en el análisis llevado a cabo en Bali (Indonesia): estrena la POCO HyperRGB que se caracteriza por su estructura completa a subpixel RGB para enaltecer los rojos, azules y verdes.

El objetivo no es otro que mejorar la claridad de la imagen y densidad para ofrecer una resolución 2K nítida, y que en las pruebas con varios juegos ha dado ese toque especial al gaming.

POCO sabe de la importancia del gaming en esta serie, y la apuesta por su pantalla es definitiva como parte de uno de los componentes fundamentales para disfrutar de juegos como Genshin Impact, Call of Duty: Mobile o el mismo Fortnite.

Pantalla del POCO F8 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre Bali (Indonesia)

Hace que mejoren los degradados de color en pantalla y una reproducción de color precisa. E importante: mejora la eficiencia energética con un 19,5 % de menor uso de la batería.

3.500 nits de brillo y el soporte a 1 nit para una eficiencia total de la energía, mientras se pueden distinguir perfectamente todos los elementos que tenemos en pantalla.

POCO F8 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre Bali (Indonesia)

No hay que olvidarse de algunas funciones importantes que ofrece como el uso del chip dedicado a la mejora de la calidad de vídeo y que se reproduzcan de forma más fluida (mejora tasa de refresco, resolución y HDR).

Lo único que esta opción, al igual que la tasa de refresco de 120 Hz, hay que activarla desde la configuración de la pantalla en "Efectos visuales de doble núcleo".

Rendimiento en gaming: Qualcomm y Bose

Como he mencionado anteriormente, los POCO se han definido como móviles ideales para el gaming, y el F8 Ultra es el que pone esta experiencia en todo lo alto.

Esta vez con el gran extra que significa la presencia de Bose que otorga una experiencia de audio muy especial. Ya he comentado que se basa en una configuración de tres altavoces y en la que Bose ha aportado su experiencia para definir dos modos de software.

POCO F8 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre Bali (Indonesia)

El modo dinámico, para llevar el sonido a la máxima expresión de los bajos con un toque emocional que convierte cualquier sonido en algo único.

Y no, no me estoy pasando en los halagos y recomiendo pasarse por cualquier establecimiento para probar cómo suena cualquier notificación o reproducir alguno de nuestros temas favoritos.

El otro modo es el balanceado, dedicado a mejorar el audio de la voz, como podría ser el de una videollamada. Uno está dedicado para el puro gaming, mientras que el balanceado le da un toque más especial a todo lo social del móvil. También da soporte a Dolby Atmos, Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless.

El sonido aporta gran valor, pero el que mueve todo en segundo plano es el nuevo chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ojo: un 20 % de mejora en la CPU y un 35 % en eficiencia energética.

POCO F8 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre Bali (Indonesia)

Su nueva arquitectura Adreno GPU impulsa el rendimiento gráfico en un 23 %, mientras que la potencia de computación IA se ha mejorado en 37 %.

Justo el modelo que he probado cuenta con 16 GB de RAM (LPDDR5X) y 512 GB de almacenamiento interno (UFS 4.1).

Y aquí quiero recordar que poder adquirir el POCO F8 Ultra desde 549,99 euros, en un momento actual en el que el precio de la RAM se ha disparado por la gran demanda de la IA generativa, es otra de las razones por las que pensarse muy bien su compra (Xiaomi hace días avisó que los móviles subirían de precio por este motivo en 2026).

120 FPS y resolución 1.5 K a través del chip dedicado VisionBoost D8 que funciona de forma conjunta con el Snapdragon 8 Elite Gen 5 para llevar al máximo nivel el gaming en un móvil.

Lo que me ha llamado realmente la atención es la presencia de AI Super Resolution, gracias a VisionBoost D8 con el nuevo módulo GEX.

Y la razón es simple. Si nos vamos a un PC con una buena gráfica, como en mi caso con la NVIDIA RTX 4070, y desactivamos esta opción en juegos como GTA V Enhanced o Fortnite, la calidad gráfica pierde bastante con la resolución base.

Rendimiento del POCO F8 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre Bali (Indonesia)

No es que se vea mal, pero cuando se activa AI Super Resolution la experiencia cambia y mucho, para traer la nitidez y la generación de las texturas más realistas para otorgarnos una experiencia que, en el caso del POCO F8 Ultra, nos lleva al gaming de consolas o PC.

Para resumir mejor la experiencia gaming que he probado: tecnología Smart Frame Rate de hasta 120 FPS, Super Resolution de hasta 1.5 K y Game HDR para convertir la pantalla en toda una oda a la experiencia de entretenimiento.

Este rendimiento se puede llevar al resto del móvil para moverse endiabladamente bien por la interfaz, la multitarea, abrir la app de cámara, tomar fotos y esos quehaceres diarios.

Unas partidas

Instalados Call of Duty: Mobile y Genshin Impact, uno siendo un shooter multijugador online y el segundo como un RPG de mundo abierto con unos entornos bien bellos, la experiencia lo borda a todos los niveles.

Genshin Impact en el POCO F8 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre Bali (Indonesia)

Quería ver la diferencia de usar la IA Super Resolution por ser algo excepcional y que puede ser la diferencia entre el día y la noche en una partida.

El uso de estas especificaciones conlleva que se eleva la temperatura del móvil debido a que el chip trabaja a su mayor carga posible.

Aquí Xiaomi ha incorporado en el POCO F8 Ultra su solución LiquidCool Technology y el nuevo sistema IceLoop de doble capa 3D que se caracteriza por un área de refrigeración de 6.700 mm con canales duales que se encargan de que el líquido circule más eficientemente para una mayor disipación del calor.

En pocas palabras, disipa mejor la temperatura del dispositivo para que no "sufra" tanto bajo ciertas condiciones y cuando uno de sus usos principales son el gaming del máximo nivel.

La fotografía

El gaming está incrustado en las nuevas generaciones al igual que en los jugadores más adultos, y la fotografía forma parte diaria de la vida de muchos, así que la apuesta aquí también es muy importante.

Un sistema triple de cámaras capitaneado por la principal de 50 Mpx Light Fusion 950 con OIS y por la primera lente teleobjetivo periscópico con zoom óptico 5x, 10x en sensor y hasta 20x con UltraZoom.

Cámaras del POCO F8 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre Bali (Indonesia)

El sensor mayor de 1/1.31 pulgadas y un mayor número de píxeles incrementan la sensibilidad de luz en un 43 %, mientras que la configuración de lentes 1G+6P y un proceso de multicapas reduce efectivamente el efecto glare, image fogging y la mejora general de transparencia y contraste.

El teleobjetivo periscópico (distancia focal de 115 mm) cuenta con el Modelo Grande Computacional de IA de Fotografía de POCO que se encarga de ofrecer nitidez en las fotos a gran distancia, mientras da soporte a tomas a 30 cm.

La tercera cámara es una ultra gran angular de 50 Mpx (apertura f/2.4) y en la frontal monta una de 32 Mpx para las selfies con un modo angular de automático de 0.8x.

En las fotos diurnas se comporta francamente bien respetando el color, el rango dinámico y la nitidez, al igual que sucede con la ultra gran angular o el teleobjetivo periscópico.

Ya al atardecer lo que me ha gustado es que refleja muy bien la temperatura de color y no la sobreexpone, aunque cuando aparecen focos de luz sí que comienzan a producirse algunas aberraciones, sobre todo si no enfocamos bien al sujeto y una luz baña parte de la escena.

En las fotos nocturnas, y en un entorno como Bali (Indonesia) donde, incluso en las zonas turísticas hay zonas muy oscuras no iluminadas, el valor cromático de los grises al negro casi desaparece para que reste calidad a la fotografía en general.

POCO F8 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre Bali (Indonesia)

Es decir, que las zonas oscuras son prácticamente negras, y aunque la foto dé muy buenos resultados, si hubiera algo menos de contraste, la foto final sumaría muchos enteros.

El ultra gran angular por la noche mejor dejarlo de lado a no ser que la escena esté muy bien iluminada, porque tiende al ruido.

Lo mejor de la fotografía del POCO F8 Ultra es la presencia del teleobjetivo periscópico para esas fotos retrato y el zoom 5x, que en las fotos diurnas le otorga valor añadido a todo su conjunto.

Capa personalizada

HyperOS 3 nos lleva a una interfaz con animaciones fluidas y que producen bastante satisfacción simplemente mirar cómo se expande el panel de control con el gesto hacia abajo o ese toque más minimalista de todo su conjunto.

POCO F8 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre Bali (Indonesia)

Sí que vive del color al igual que todos los iconos de la pantalla de inicio para darle un toque muy vivo a toda la experiencia de la interfaz.

Sucede lo mismo cuando hacemos un toque largo sobre la pantalla de bloqueo para personalizarla. Emergen los distintos wallpapers con una animación fluida casi como un baile animado que se genera ante nuestros ojos.

La personalización de la pantalla de bloqueo, con paisajes naturales o imágenes sugerentes es la muestra total del paso que ha dado Xiaomi con HyperOS 3.

Basado en Android 16 para estar a la última en las actualizaciones de Android desde el primer momento que iniciemos el móvil y traspasamos todos los datos del móvil antiguo.

Con HyperOS entra en juego Xiaomi HyperIsland, situado en la barra de estado para ocupar el menor espacio posible y proveer de interacciones intuitivas y notificaciones en tiempo real.

Esta experiencia ya la vemos desde One UI 7 de Samsung o la Dynamic Island de Apple en sus iPhone. Si vamos en un Uber mostrará el tiempo que queda o el tema que se reproduce en Spotify.

POCO F8 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre Bali (Indonesia)

HyperOS 3 está conectado con la Gen AI: Xiaomi HyperAI en los ajustes para pasar a Gemini como el asistente personal que permite acceder a Gemini Live, el gesto Rodea para Buscar y más, o la potenciación de aplicaciones con IA propia.

Aquí tenemos disponible la IA con Escritura, Fondos de pantalla dinámicos, Asistente de Creatividad, Reconocimiento de voz, Traducción de conversaciones (sin conexión), Intérprete en tiempo real, subtítulos o realizar la búsqueda en los ajustes.

POCO F8 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre Bali (Indonesia)

La jugada de POCO aquí es basarse en Gemini, que con Nano Banana está sorprendiendo a propios y extraños por su increíble capacidad para editar imágenes, o en sus propias funciones, que replica lo visto en numerosos móviles y que es más que suficiente.

La hiperconectividad es otra de las vertientes necesarias de HyperOS 3. Sobre todo cuando estamos frente a Xiaomi que cuenta con un extenso abanico de dispositivos, accesorios y más.

Xiaomi HyperConnect se encarga de unir nuestros dispositivos y asegura la interconectividad cross-ecosystem para flujos de trabajo continuos o pasar rápidamente archivos de forma sencilla y fluida.

Batería

El POCO F8 Ultra, y como no podía ser de otra forma, se sube al tren de alta velocidad de las baterías masivas que están llegando en móviles provenientes de China.

POCO F8 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre Bali (Indonesia)

6.500 mAh es una especificación grandiosa en sí misma para poner a prueba el rendimiento del F8 Ultra durante todo el día y sin que nos dé miedo a quedarnos sin batería.

Según Xiaomi, el POCO F8 Ultra es capaz de ofrecer 10 horas de gaming, lo que supone un gran salto en batería. El POCO F7 contaba con 5.300 mAh.

Se comporta muy bien y la carga destaca al poder pasar del 5 % al 21 % en 5 minutos con una carga rápida de 67 W (la máxima que daba el cargador que tenía).

Y eso que da soporte a 100 W por cable, 50 W inalámbrica y con una función que cabe recordar por su importancia: Smart Charging, diseñada para controlar el móvil cuando lo tenemos enchufado según temperatura, nivel de batería y uso de app.

Autonomía del POCO F8 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre Bali (Indonesia)

Jugando a Genshin Impact ha consumido un 3 % de batería en 15 minutos con el rendimiento sobreacelerado (configurado en la app Game Space para aprovechar la GPU al máximo).

Lo que me ha gustado es toda la información que ofrece el POCO F8 Ultra desde los ajustes de la batería, ya que incluso muestra las apps que están generando un mayor impacto en recursos (muestra el tiempo que se gana si las cerramos).

O que cuando pasamos a estos ajustes aparezca el tiempo real de lo que nos queda de batería, o que podamos pasar al modo de alto rendimiento que, aunque consume más, nos puede venir de miedo para disfrutar del gaming a tope.

Desde aquí también se puede activar el modo carga inalámbrica o la inversa si queremos cargar otro dispositivo con nuestro flamante POCO F8 Ultra.

Su diseño

Hemos contado en EL ESPAÑOL - El Androide Libre con el modelo Denim Blue con ese toque azul tan especial y unas esquinas redondeadas que abrazan la tendencia actual hacia la que se dirigen algunos de los flagships más importantes que se lanzarán en el mercado español.

POCO F8 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre Bali (Indonesia)

Lo hemos visto en el OnePlus 15 y en las filtraciones del Galaxy S26 Ultra que seguirá lo conocido de los iPhone desde hace ya años.

La parte trasera es bien bonita con el módulo de cámaras en marco de aluminio, el acabado azul Denim Blue a vaquero y la presencia del altavoz de Bose que le otorga un aspecto visual muy moderno.

Trasera del POCO F8 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre Bali (Indonesia)

Centrado en las nuevas generaciones y los gamers, su diseño hace que sea un móvil muy atractivo, aunque finalmente permanezca oculto con la funda de silicona que trae en la caja.

La verdad es que el adjetivo que ha usado Xiaomi para denominar el diseño del modelo Denim Blue es perfecto: tech-chic. Resume perfectamente la sensación que me ha dado en estos días que he tenido la oportunidad de probarlo.

Dan muchas ganas de quitarle la funda y disfrutar ese diseño de "vaquero", pero no queda otra que protegerlo, que, aunque disfruta de certificación IP68 para el polvo y el agua, no queda otra.

Finalmente, un peso de 220 g y con unas medidas de 163,33 x 77,82 x 8,3 mm lo convierten en un móvil con un buen tamaño.

La conectividad y los detalles

Una gran pantalla, el mejor chip actual en Android, un sonido exquisito y una batería masiva llevan la experiencia al mayor nivel desde el hardware, pero el gaming sin una buena conexión, y más cuando lo online es lo que cuenta, es vital para unas buenas partidas a Fortnite o CoD: Mobile.

El POCO F8 Ultra cuenta con el renovado Xiaomi Surge T1S Tuner y Xiaomi Surge T1S+ Tuner que se encargan de optimizar inteligentemente la potencia de la señal para una mejor conectividad.

POCO F8 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre Bali (Indonesia)

Se traduce en una mejora de la conexión a las redes móviles en un 42 %, mientras que el WiFi y Bluetooth rinden un 31 % mejor, al igual que se ha mejorado la precisión del GPS por un 15 %.

Da soporte a Bluetooth 6.0 y WiFi 7 (más los protocolos anteriores ). Dual SIM y 5G SA y NSA , y un sensor de huellas en pantalla que funciona bien rápido y que apenas notamos el pasar de la pantalla de bloqueo a inicio.

¿Me lo compro?

Un móvil espectacular en especificaciones con el gran extra que significan los tres altavoces Bose para un sonido único y que es una de las apuestas más importantes de POCO de los últimos años.

Sabiendo que la memoria RAM cuesta el doble de hace unos meses y desde 549,99 euros con el descuento de lanzamiento, que provoca tirar directamente de la cartera para acabar comprándolo, nos lleva a un momento complicado en el que se puede perder el poco raciocinio que nos quede y nos abalancemos a por el POCO F8 Ultra.

POCO F8 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre Bali (Indonesia)

Cabe recordar que HyperOS 3 es una capa más ligera en elementos y concepto a lo que han sido anteriores iteraciones, por lo que uno de los baches que ha frenado a muchos usuarios, simplemente se ha eliminado.

Es un móvil que se deja disfrutar desde el primer momento, y no lo hace con esas funciones IA que está siendo el reclamo de otras marcas, su importancia está en sus entrañas o ese altavoz que acompaña a las cámaras para que la simple notificación de un mensaje de WhatsApp se convierta en el toque de campana que nos haga pensar "oh, este móvil es especial".

Y es lo que sucede, así que la respuesta casi ya está dicha entrelíneas. Quizás su única pega, y viendo el entusiasmo de algunas marcas por incorporar una tecla física de IA, habría sido integrarla como ha hecho Nothing o OnePlus, pero POCO sabe bien donde está su público, y simplemente lo borda, de la mano de Bose.