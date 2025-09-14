Este reloj es el gran rival de Garmin que llega a España: titanio con resistencia extrema para deportistas de montaña

A principios de año tuvimos la oportunidad de probar el Amazfit T-Rex 3 que, si ya nos dejó entusiasmados por sus posibilidades para practicar el deporte en plena naturaleza, ahora llega su sucesor para dar un salto de calidad en ciertos aspectos: el Amazfit T-Rex 3 Pro.

Desde el minuto uno destaca su bisel que esta vez viene protegido por titanio grado 5 para ofrecer una gran resistencia en esos momentos en los que el usuario exige lo máximo a su reloj.

Y que justamente resalta Jesús Carrero, director general de la región EMEA de Amazfit, en la entrevista que publicaremos en los próximos días: "El mensaje que queremos enviar es que está forjado en titanio y que es un smartwatch resistente que puedes usar tanto en la montaña como en el día a día".

Es fácil olvidarse de que uno lo lleva puesto cuando estamos usando el remo para salir airosos de una corriente que nos lleva río abajo, o al sujetarnos a un saliente para asegurarnos de que estamos pisando terreno firme o alguna roca que parece que no se mueve, pero puede conllevar una pequeña trampa.

El panel del Amazfit T-Rex 3 Pro está protegido por cristal de zafiro para conformar un reloj resistente que llega al mercado español con un precio de 399 euros.

Y una de sus importantes novedades es la presencia de una pequeña linterna que nos ayudará a iluminar el entorno cuando lo necesitemos. Lo mejor de esta experiencia es que Amazfit incluye dos niveles de luminosidad al igual que la posibilidad de usar el color rojo.

Jesús Carrero cita la importancia de esta novedad del nuevo reloj de Amazfit: "Es muy práctico, por ejemplo, si tienes que buscar cualquier cosa en medio de la noche o estás en una acampada, y no quieres encender la luz blanca, pues usas la roja".

Comentando lo de la iluminación en la noche, el nuevo Amazfit aumenta considerablemente el brillo de su pantalla AMOLED para pasar de los 2.000 nits del T-Rex 3 a los 3.000 nits del T-Rex 3 Pro.

Un dato importante para no perder ni un detalle en esos momentos del día en los que el sol incide directamente en la pantalla y se necesita apreciar bien el mapa por el que estamos corriendo o realizando una ruta de senderismo.

La versión de 48 mm tiene una pantalla AMOLED mayor de 1,5 pulgadas mientras que la de 44 mm se queda en 1,32 pulgadas.

Y aquí Amazfit ha mejorado también los mapas offline o sin conexión para llevarlos en el reloj incluso en las áreas urbanas, y que son también gratuitos como otra de las importantes características de sus wearables.

Mejorando lo que importa

El contorno de los mapas y los de esquí se han mejorado visualmente para apreciar mejor los detalles en un reloj que, aunque dispone de una pantalla de gran tamaño, no deja de ser la de un wearable y que no se puede comparar a la que veríamos en nuestro portátil.

En los ratos que he estado probando el nuevo reloj de Amazfit queda bien claro que han puesto la puntilla en las experiencias que más solemos usar los que salimos al campo a practicar running u otro tipo de deporte.

Sucede con la ruta automática, el sistema de reroute y ese momento en el que pulsamos en la pantalla para seleccionar un punto en el mapa que ahora es más preciso. Detalles que suman en su experiencia general.

En la batería hay diferencias importantes según el tamaño del modelo. El de 44 mm se queda en los 17 días con un uso típico más 8 días para un uso intenso y las 13 horas cuando se activa el GPS y el AOD (Always On Display).

El de 48 mm es el que alcanza cotas mayores en la autonomía para ofrecernos 25 días, 10 días y 19 horas respectivamente para ofrecer una gran batería y ser el modelo que recomendamos para los que suelan salir mucho a la montaña o deportes que requieran de un uso avanzado de ciertas funciones como el GPS de doble banda.

Sobre el GPS de doble banda, hay un punto que quiero destacar y que sabrán valorar bien los que se pasan el día en zonas en las que la cobertura incluso se pierde: el nuevo Amazfit T-Rex 3 Pro utiliza polarización circular, una tecnología que permite recibir señales GPS con mayor frecuencia.

Junto al GPS de doble banda, que minimiza las interferencias causadas por vientos fuertes, árboles altos o edificios en la medida de lo posible, forman un dúo increíble para asegurarse de que la geolocalización será lo más precisa en todo momento.

Es justamente por donde discurren el resto de funciones que caracterizan al Amazfit T-Rex 3 Pro con su resistencia a temperaturas extremas desde los -30 °C a 70 °C, el altavoz integrado en el reloj para llamadas o los avisos de notificaciones en rutas y más, o que incluso podamos bucear hasta los 45 metros de profundidad.

Mencionado el altavoz, aparte de servir para las llamadas Bluetooth, también lo podemos usar para el control de voz con Zepp Flow y recibir las alertas de voz mientras estamos realizando un entrenamiento o en una competición.

Aquí Amazfit nos recordó en el evento de presentación, que tanto Rod Farvard y Rosa Lara Feliu como Ruth Croft, que ganó la semana pasada la prestigiosa carrera UTMB en la distancia de 172 km en el Mont Blanc, usaron el Amazfit T-Rex 3 Pro durante la competición.

Entraremos en más detalles en el análisis como sus más de 180 deportes, sus modos especiales y los ya conocidos, HYROX Training, HYROX PFT e HYROX Race y esos datos pertenecientes a la salud que nos permiten revisar lo bien que lo hicimos durante el post entrenamiento: desde el tiempo de recuperación a la frecuencia cardíaca en reposo, variabilidad de la misma y la calidad del sueño.

Todo ello gracias al sensor BioTracker 6.0 PPG de última generación que se encarga de monitorizar todas las métricas de entrenamiento y recuperación para tenerlas al detalle desde el mismo reloj o a través de la app Zepp.

Hay una novedad que queremos poner en relieve desde el software: Podcast. Una app con acceso gratuito a más de 4 millones de contenidos y que una vez descargados en el T-Rex 3 Pro no se necesitará una conexión para poder reproducirlos.

Un apasionante reloj ya disponible en España que se puede vincular con los dispositivos deportivos de Amazfit, como la correa Helio Strap y el anillo Helio Ring, al igual que con terceros como bandas de frecuencia cardíaca, potenciómetros, medidores de cadencia y ciclocomputadores.