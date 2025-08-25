He probado la tablet de Huawei ideal para la vuelta al cole: incluye teclado, y su pantalla es increíble para dibujar

El verano toca a su fin y el curso escolar está muy cerca de comenzar en España. Y no hay duda de que, independientemente de la fase de estudios en la que se esté, la tecnología lleva años siendo un acompañante clave para muchos estudiantes.

Bien sea para tomar apuntes, para utilizar aplicaciones recomendadas por el centro de estudios o incluso para consultar las notas y otros datos, un ordenador o una tablet pueden ser una gran herramienta.

Estas últimas cuentan con la ventaja de que al ser dispositivos más pequeños y ligeros son más fáciles y cómodos de transportar.

Además, existe un gran número de aplicaciones, como el calendario, o las apps de ofimática, que pueden ser de gran utilidad a lo largo del curso.

Si hablamos de tablets, Huawei es uno de los fabricantes más destacados en España, y la compañía acaba de lanzar la nueva Huawei MatePad 11.5.

Un modelo con una clara orientación a aquellos estudiantes que necesitan una herramienta para trabajar en el día a día y que busquen poder llevarla a cualquier parte.

En EL ESPAÑOL - El Androide Libre ya hemos podido probar esta tablet, que llega a España desde 299 euros, para comprobar qué tiene que ofrecer en este sentido, y lo cierto es que es un modelo muy sólido, y bastante recomendable.

Transportable al máximo

Una de las grandes virtudes de esta tablet respecto a otros modelos cuando pensamos en ir a clase con ella es su ligereza y el poco tamaño que ocupa.

Con un peso de 515 g y un grosor de tan solo 6,1 mm --sin contar con la funda-- es posible llevarla incluso en un portafolios, pero lo importante en este sentido es que deja bastante espacio en una mochila o una bolsa para llevar otros elementos como libros o cuadernos.

Huawei MatePad 11.5 cerrada por detrás Jacinto Araque El Androide Libre

Su parte trasera está fabricada en aleación de aluminio en una pieza única, y está disponible en color gris espacial y violeta, siendo este último el que hemos analizado.

Con su funda teclado, un accesorio indispensable para sacarle el máximo partido y que viene incluido con la propia tablet, el grosor tan solo sube a 12 mm.

Lo mejor de este teclado es que es posible despegarlo ahora mismo de la parte de la funda que recubre la tablet para hacer que sea más fácil colocarlo en una postura cómoda.

Esto también es increíblemente útil para aquellas ocasiones en las que únicamente se quiere utilizar el lápiz táctil o la pantalla.

Huawei MatePad 11.5 con teclado separado Jacinto Araque El Androide Libre

El hecho de que cuente con una batería de 10,100 mAh asegura que tenga una gran autonomía, más que suficiente para aguantar una jornada de estudio intensiva. Tarda poco más de una hora y media en cargarse por completo.

En cualquier caso, lo bueno es que, con una batería portátil, se puede volver a recargar por completo para que siga funcionando, algo que es más complicado hacer en un ordenador portátil.

Buena pantalla

Su panel, igual que otras de las tablets del catálogo de la compañía china, cuenta con la tecnología PaperMate, que es antirreflejos y ofrece un tacto mate ideal para deslizar el lápiz o el dedo por encima y que esta ofrezca la mínima resistencia.

Es bastante complicado que la pantalla se ensucie, y hace que la experiencia a la hora de navegar por la interfaz o de dibujar o escribir sea muy buena. Esto hace que utilizarla sea bastante cómodo y que haya que perder poco tiempo en limpiarla.

Huawei MatePad 11.5 sobre la mesa, sin teclado Jacinto Araque El Androide Libre

Tiene un tamaño de 11,5 pulgadas, ideal tanto para trabajar como para disfrutar de contenido multimedia, sin ser de los tamaños más grandes que hay en el mercado, pero tampoco de los más pequeños.

Con su resolución de 2.456 × 1.600 píxeles y sus 120 Hz de tasa de refresco, ofrece una experiencia realmente buena de cara a pasar horas utilizándola y buscando información o utilizando apps de ofimática.

Huawei MatePad 11.5 con lápiz táctil Jacinto Araque El Androide Libre

Además, integra varios modos de protección de la vista para evitar la fatiga que se genera al usar durante mucho tiempo uno de estos dispositivos.

Es compatible con el Huawei M-Pencil de tercera generación, aunque hay que comprarlo por separado. La propia Huawei cuenta con varias aplicaciones que permiten aprovecharlo tanto para dibujar como para escribir y tomar notas.

Ideal para las clases

El hecho de que sea fácilmente transportable y que además venga con su funda con teclado incluida, hace que se pueda utilizar desde el primer minuto para todo tipo de tareas.

Ya sea en clase, en la biblioteca o en el escritorio, ofrece mucha versatilidad gracias a que el teclado se puede separar del resto de la funda para seguir utilizándolo algo más alejado.

Teclado de la Huawei MatePad 11.5 Jacinto Araque El Androide Libre

La parte de la funda que queda en la tablet cuenta con su propio soporte para mantenerse erguida. Solo tiene una posición, pero suele ser la más cómoda, aunque estaría bien poder alternar entre varias.

A pesar de que no cuenta con los servicios de Google preinstalados, gracias a Aurora Store, una tienda alternativa de aplicaciones que permite descargar cualquier app Android y utilizarla con tu cuenta de Google.

De esta manera no solo es posible descargar aplicaciones como YouTube o Gmail, sino que también será compatible con las aplicaciones que se utilizan en el centro de estudios y que sean compatibles con Android.

Esto abre la posibilidad de descargar e instalar aplicaciones para leer, editar documentos, dibujar e incluso aplicaciones más técnicas.

Anotaciones con la Huawei MatePad 11.5 Jacinto Araque El Androide Libre

Gracias a su cámara trasera de 13 Mpx es posible escanear documentos fácilmente y guardarlos en la galería para luego enviarlos por correo o incluso editarlos.

En este sentido, contar con el lápiz táctil hace que haya tareas que sean extremadamente cómodas, como firmar documentos o hacer anotaciones.

¿Me la compro?

Desde luego, se trata de un modelo extremadamente recomendable para los estudiantes que se encuentran cerca de empezar el curso o que ya lo hayan empezado.

A efectos prácticos es igual que cualquier otra tablet Android, puesto que gracias a la Aurora Store es posible instalar aplicaciones externas a la tienda de Huawei, incluyendo los servicios de Google y las apps de la compañía estadounidense.

Huawei MatePad 11.5 usando el teclado Jacinto Araque El Androide Libre

Su funda cuenta con un teclado integrado, funciona por Bluetooth sin necesidad de configuración o conexión, puesto que al ser de la marca forma parte de su ecosistema de productos. Además, se incluye en la caja de la tablet, que parte de los 299 euros.

Tanto este como el lápiz táctil son muy fáciles y cómodos de utilizar, mucho más que cualquier otro tipo de accesorio de terceros, y esto hace que el usuario no tenga que preocuparse de absolutamente nada más que no sea de escribir a mano o con el teclado.

Desde luego, merece mucho la pena para llevar a cabo tareas de ofimática, lectura, anotaciones, resúmenes e incluso para dibujo, ya que la aplicación nativa de Huawei para ello cuenta con controles muy aprovechables que incluyen gestión de capas, cientos de pinceles disponibles y herramientas avanzadas.