He probado el Nothing Phone (3), el móvil con una apuesta única para la gama alta: "lo amas o lo odias, pero es algo fresco"

Nothing vuelve a sorprender con sus últimos productos. La marca británica presentó hace una semana en Londres (Reino Unido) sus primeros auriculares de diadema, los Headphone (1), junto con su nuevo smartphone contra la gama alta, el Phone (3), que llega a España con un diseño único que "amarás u odiarás".

El primer flagship de Nothing saldrá a la venta el 15 de julio en dos colores (blanco y negro) por un precio que parte desde los 799 euros para meterse de lleno en la lucha por la gama alta. Y lo hace ofreciendo un aspecto innovador y muy diferente a su antecesor, el Phone (2), y los Phone (3a), que salieron a la venta en marzo.

Un diseño que prescinde de las icónicas luces Glyph, sustituyéndolo por una pantalla Matrix en su parte trasera que da mucho juego, y que combina con un gran rendimiento, batería y funciones de inteligencia artificial (IA).

También destaca por su pantalla y su sistema de cámaras, que cuenta con una distribución algo curiosa, pero muy diferente del resto de smartphones y es que como dijo Carl Pei, CEO de Nothing, en la presentación, "todos los teléfonos parecen iguales".

En EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos pasado algo más de una semana con el Nothing Phone (3), pudiendo comprobar de primera mano cómo rinde en el día a día. Un móvil cuyo aspecto no sorprende y que parece más un producto de diseño.

Diseño rompedor

El diseño es el principal reclamo del nuevo Nothing Phone (3), no cabe duda. Un teléfono cuyo aspecto no deja a nadie indiferente, ya que los amas o lo odias. De hecho, eso nos ha pasado estos días con las personas que lo han visto: hay quien le gusta y a quien no, pero nadie duda.

La primera vez que ves el Nothing Phone (3) resulta extraño, pero lo cierto es que tiene un diseño divertido, diferente a lo que se puede encontrar en el mercado y, sobre todo, muy atrevido que le da un gran toque de personalidad al dispositivo.

El Nothing Phone (3) en negro y blanco. Nacho Castañón El Androide Libre

El Phone (3) mantiene un diseño transparente, solo que en este caso lo es todavía más, que permite ver su interior, desde la placa base hasta los componentes internos. Aunque son la distribución de las cámaras lo que choca la primera vez, ya que nunca se había visto algo así.

Los sensores parecen colocados un poco al azar, pero es algo totalmente distinto que le sienta muy bien al teléfono, que pesa tan sólo 218 gramos y que se siente muy bien en la mano. Aunque manejarlo con una sola mano es complicado ya que es grande, pero sí que se agarra bien.

El Nothing Phone (3). Nacho Castañón El Androide Libre

Nothing también sorprende al renunciar a las icónicas tiras de luces Glyph de sus teléfonos inteligentes. Para su primer flagship, la compañía británica ha apostado por una interesante pantalla Glyph Matrix que puede acabar dando mucho juego.

Se trata de una pantalla circular con 489 micro-LEDs situada en su esquina superior derecha en su trasera y que tiene como objetivo evitar que los usuarios estén más tiempo del que deberían mirando la pantalla principal del móvil.

La pantalla Glyph Matrix en el Nothing Phone (3). Nacho Castañón El Androide Libre

Matrix está combinado con un nuevo botón táctil Glyph que permite desbloquear una variedad de experiencias y juegos, todo ello en la parte trasera del teléfono. Por ejemplo, comunicar notificaciones específicas por aplicación, por contacto hasta si se recibe un mail o una llamada.

También ofrece indicadores de progreso en tiempo real y añade herramientas como un modo espejo para encuadrar mejor los selfis, reloj digital, cronómetro, indicador de batería, reloj solar, luz de grabación o linterna. Aunque lo que más divierte son los juegos.

Matrix incluye experiencias como el clásico 'piedra, papel o tijera' o 'Spin the Bottle', en el que una botella gira hasta detenerse y que puede servir para elegir quién paga una cena de amigos, por ejemplo. Y hasta una 'bola mágica 8' para pedir consejo.

Próximamente Nothing lanzará también para Matrix una nueva función de identificación de llamadas con la que, al mantener pulsado este botón Glyph, se podrá ver el nombre o número del contacto durante una llamada.

La pantalla Glyph Matrix en el Nothing Phone (3). Nacho Castañón El Androide Libre

El nuevo botón Glyph es sencillo de utilizar. Con tocarlo se puede cambiar entre las herramientas y juegos y para que iniciar una de ellas basta con dejarlo pulsado unos segundos. Además, el Nothing Phone (3) dispone también en su trasera de un pequeño cuadrado de color rojo.

Un elemento que se ilumina brevemente con las notificaciones, como cuando se recibe un correo electrónico, por ejemplo, y cuando el teléfono se encuentra boca abajo apoyado en una mesa. En cuanto al resto del diseño del Phone (3), en su parte derecha se encuentran los botones para el volumen.

El Nothing Phone (3). Nacho Castañón El Androide Libre

Mientras que en el costado izquierdo está el botón para encenderlo y apagarlo, y otro que activa Essential Space, del que hablaremos más adelante y que ya estaba disponible en los Nothing Phone (3a). En su parte inferior se ubican el puerto USB C, la bandeja para la SIM y uno de los altavoces. También cuenta con NFC.

Pantalla e IA

La pantalla es otro de los puntos fuertes del Nothing Phone (3), ya que es de alta calidad y deja una gran experiencia de uso. El teléfono viene con un panel AMOLED de 6,67 pulgadas inmersiva, resolución 1.5K, una tasa de refresco adaptativa de 30 a 120 Hz, 4.500 nits de brillo y soporte para Ultra HDR. Además, tiene resistencia al agua y polvo IP68.

El Nothing Phone (3). Nacho Castañón El Androide Libre

El teléfono ofrece una visualización nítida y fluida, con colores muy vivos y precisos, y tiene un tamaño que permite ver cómodamente cualquier contenido multimedia, como un vídeo o una serie o película. Además, su brillo máximo deja ver el panel sin problemas a plena luz del sol.

Además, la pantalla viene con un preciso sensor de huellas dactilares que funciona realmente bien. Otra de las claves del Nothing Phone (3) es la incorporación de inteligencia artificial, que está bien presente en el dispositivo.

El Nothing Phone (3). Nacho Castañón El Androide Libre

La firma lo define como una segunda memoria diseñada para acabar con la sobrecarga mental y que el usuario pueda mantener sus ideas en movimiento. Este espacio permite guardar notas, recordatorios, capturas de pantalla, grabaciones de voz y organizarlo todo mediante IA.

El Phone (3) viene igualmente con 'Flip to Record', que permite grabar y realizar transcripciones de voz al girar el teléfono; Essential Search, que sirve como búsqueda contextual en el teléfono por IA; integración con widgets de ChatGPT y generación de fondos de pantalla.

El Nothing Phone (3). Nacho Castañón El Androide Libre

Por lo que la inteligencia artificial tiene buen peso en el Nothing Phone (3), aunque es cierto que puede que no todos los usuarios hagan uso de ella. En cuanto al sistema operativo, llega con Android 15 y Nothing OS 3.5, interfaz que ofrece una experiencia rápida y fluida.

La experiencia es muy agradable, ya que este sistema operativo está potenciado por IA y ofrece una alta personalización. Por ejemplo, viene con un tema monocromo que reduce distracciones o elimina los nombres de la app para un aspecto más limpio.

También se pueden añadir una variedad de widgets a la pantalla. En el corazón de Nothing OS se encuentra Dot Engine, que es un sistema que impulsa cientos de animaciones, iconos y fuentes personalizadas para dar un estilo distintivo al teléfono.

Un gran rendimiento

El Nothing Phone (3) sigue en la misma línea en cuanto a su rendimiento: es fluido, estable y rápido, por lo que se puede utilizar para una gran variedad de aplicaciones, como para jugar a títulos de peso, como Fortnite o Call of Duty Mobile.

El Nothing Phone (3). Nacho Castañón El Androide Libre

Algo que es posible gracias a que equipa un potente procesador Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 de última generación, que en el caso del modelo que hemos probado está acompañado por 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno y una GPU Adreno 825.

El teléfono rinde realmente bien y es que puede manejarlo absolutamente todo: desde editar vídeos hasta jugar con unos altos gráficos, manejar aplicaciones y herramientas de inteligencia artificial o simplemente para afrontar el día a día. Todo con rapidez y fluidez.

El Nothing Phone (3). Nacho Castañón El Androide Libre

La multitarea también es fluida y con su capacidad de memoria cuenta con un gran espacio para instalar una variedad de juegos y aplicaciones, además de fotos y vídeos 4K. Y a la hora de ver películas o vídeos, el sonido también es clave: tiene altavoces estéreos potentes.

Otro punto destacable del Nothing Phone (3) es su batería: viene con una pila de silicio-carbono de 5150 mAh de capacidad con carga rápida de 65 W y carga inalámbrica de 15 W. En esta semana la batería ha ofrecido una autonomía de casi dos días con un uso normal del dispositivo.

En cuanto a la carga rápida, el móvil de la firma británica pasa del 1 al 50% en sólo 19 minutos y tarda 54 minutos en llegar al 100%. Unos datos que no están nada mal, sobre todo si uno va con prisa.

Buenas cámaras

El Nothing Phone (3) también es un muy buen teléfono para tomar fotografías. El dispositivo viene con una configuración de cuatro cámaras, tres en su trasera y una frontal, todas ellas de 50 megapíxeles.

El Nothing Phone (3). Nacho Castañón El Androide Libre

Atrás monta un sensor principal, un periscopio y un gran angular; delante, una lente para tomar selfis. La cámara principal ofrece unas imágenes con colores vivos, nítidas, detalladas y de alta calidad, y puede grabar en 4K.

El periscopio, por su parte, ofrece un aspecto cinematográfico acercándose al sujeto y con unos fondos suaves y una rica pérdida de detalle, por lo que es ideal para fotos de producto o retratos. Mientras que el gran angular es perfecta para paisajes panorámicos.

La cámara frontal también rinde bien, dejando unos selfis de alta calidad. En cuanto a la aplicación de cámara, es bastante completa y muy sencilla de utilizar, por lo que los usuarios más experimentados pueden sacarle todo el partido a la fotografía con el Phone (3).

¿Me lo compro?

Nothing señaló en la presentación del Phone (3) que su primer flagship supone un nuevo capítulo para la compañía, apostando por un diseño distintivo, una experiencia de usuario y un rendimiento de primer nivel. Y lo cierto es que, tras probarlo durante días, es así.

El Nothing Phone (3) se siente como algo fresco en un mercado en el que todos los móviles son prácticamente iguales. Tiene un diseño rompedor e innovador que atrae todas las miradas y no deja a nadie indiferente, y que combina con una gran pantalla, un potente rendimiento y una batería para dos días. Todo por 799 euros.

Además, la nueva pantalla Glyph Matrix da mucho juego y es de esperar que Nothing siga lanzando nuevas herramientas y juegos con los que sacarle el máximo partido. Lo único que se echa un poco en falta son las icónicas luces Glyph, pero con esta minipantalla no tienen mucho sentido. No cabe duda que se trata de uno de los móviles del año.