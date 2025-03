Adiós al mal WiFi en casa: he probado el router de Amazon que soporta más doscientos dispositivos conectados a la vez

Lejos quedan los años en los que en España lo normal era tener en nuestras casas dos o tres dispositivos conectados a Internet. A principios de siglo las conexiones eran desde ordenadores, y mayormente por cable. Más tarde los portátiles empezaron a implementar WiFi. Y luego llegaron los smartphones y pasamos a tener múltiples aparatos conectados.

Aún así era raro llegar a la decena, incluso si en una casa vivían 3 o 4 personas. Pero actualmente no es raro ver viviendas en las que habitan dos personas y hay más de 20 o 30 dispositivos conectados, como electrodomésticos, televisores, móviles, cámaras de seguridad, sensores, etc.

Es por eso que es común que muchos usuarios opten por mejorar su router ya que el que dan las operadoras, aunque plenamente utilizables no siempre nos permite ni conectar todo lo que queremos ni exprimir la velocidad máxima contratada. Empresas como Google o Amazon, además de otras, ofrecen sistemas de conexión de diferentes categorías.

Análksis Eero Pro 7 Alvarez del Vayo

La última propuesta de la empresa fundada por Jeff Bezos se anunció hace unas semanas con dos integrantes, el Eero 7 y el Eero Pro 7. El Eero Pro 7 está disponible por 349,99 euros (una unidad) y 799,99 euros (tres unidades) en la web de Amazon. Si no queremos gastar tanto tenemos disponible también el Eero 7 por 199,99 euros (una unidad) y 399,99 euros (tres unidades). Actualmente estos modelos son una respuesta al Nest Wifi Pro de Google, que ya tiene unos años.

Estos dispositivos permiten cubrir una superficie bastante grande. Una sola unidad cubre hasta 190 metros cuadrados y más de 200 dispositivos, así como un paquete de tres unidades hasta 560 metros cuadrados y más de 600 dispositivos. Eso sí, como siempre pasa en estos casos, es importante la distribución de la vivienda, los materiales de construcción, los huecos, etc.

Eero Pro 7

El que por ahora es el mejor router de Amazon se puede usar como un router normal, conectado a la fibra óptica, o bien como un enlace desde nuestro router de operadora, creando una segunda red WiFi con la máxima velocidad. Es compatible con tarifas de Internet de hasta 5 Gb/s, e incluye dos puertos de 5 GbE y velocidades por conexión inalámbrica de hasta 3,9 Gb/s.

Gracias a la conexión WiFi 7 es capaz de alcanzar velocidades mayores que otros routers. Eso sí, necesitaremos un móvil compatible. Nosotros hemos usado un Samsung Galaxy S25 Ultra para las pruebas de velocidad ya que el procesador del mismo, el Snapdragon 8 Elite, incluye WiFi 7.

Eero 7 Pro con un Google Nest Álvarez del Vayo El Androide Libre

El uso de este dispositivo es gratuito, pero Amazon tiene disponible una suscripción mensual opcional, llamada eero Plus, con la que se obtienen funciones de seguridad avanzada, bloqueo de anuncios, control parental, Malwarebytes, 1Password, una VPN con tecnología de Guardian y más. Tiene un precio de 9,99 dólares al mes (unos 9,19 euros) o 99,90 dólares al año (unos 91,90 euros).

Este aparato, además de ser un router avanzado y poder amplificar su alcance mediante una red de malla con otros Eero, sean de esta categoría o de otras, también funciona como controlador del hogar para dispositivos Matter, Thread y Zigbee. Esto hace que los dispositivos de Alexa conectados con él puedan funcionar de manera más eficaz y rápida.

Puertos del Eero 7 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Otras funciones son TrueMesh, que enruta automáticamente los datos a través de la vía más rápida de la red; TrueRoam, que permite cambiar la conexión con los diferentes routers si tenemos varios Eero por la casa o TrueChannel, que selecciona automáticamente el canal más apropiado para un dispositivo.

Velocidades de conexión

Hemos realizado una serie de pruebas usando el Galaxy S25 con WiFi 7 para ver hasta dónde podía llegar el rendimiento de este Eero 7 Pro. Además, hemos configurado la red para que se conectaran los mismos dispositivos que teníamos en otras redes, superando las dos docenas.

PLANTA BAJA

En esta planta están las estancias de día, como el salón o la cocina, junto con uno de los despachos. El desempeño de este dispositivo es superior tanto en el salón, con una mayor velocidad, como en el despacho. Curiosamente, en la cocina no supera al router de la operadora, aunque no da una mala experiencia, sobre todo porque incluso ahí vemos series en streaming, ponemos música, usamos los móviles para vídeos de recetas, etc.

Salón

Router de operadora: 550/520 Mbps

Eero Pro 7: 620/680 Mbps



Despacho 2

Router de operadora: 270/190 Mbps

Eero Pro 7: 320/350 Mbps

Cocina

Router de operadora: 410/260 Mbps

Eero Pro 7: 360/320 Mbps

Eero 7 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

PLANTA PRIMERA

En la planta primera tanto en el despacho principal como en el dormitorio principal, de nuevo, el Eero 7 Pro supera al router de Digi, pero en el dormitorio de invitados empatan en velocidad de descarga y pierde en subida. Es curioso porque esta habitación está justo encima de la cocina, así que parece que es la propia estructura de la casa la que penaliza al Eero.

Despacho

Router de operadora: 220/120 Mbps

Eero Pro 7: 340/220 Mbps



Dormitorio principal

Router de operadora: 290/290 Mbps

Eero Pro 7: 450/220 Mbps



Dormitorio de invitados

Router de operadora: 170/98 Mbps

Eero Pro 7: 170/77 Mbps

Rejilla de ventilación del Eero 7 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

PLANTA SEGUNDA

En la última planta las velocidades bajan mucho, como es normal, pero el resultado es muy superior con el producto de Amazon, tanto que multiplica la bajada por dos y la subida por cinco.

Estudio

Router de operadora: 7/13 Mbps

Eero Pro 7: 16/71 Mbps

Una app genial

Todas las funciones de Eero se controlan desde su propia aplicación. Ahí podemos ver en todo momento el estado del router, hacer una prueba de velocidad, ver avisos si hay algo que no funciona, o comprobar qué dispositivos son los que están conectados al router.

Aplicación de Eero Álvarez del Vayo El Androide Libre

De manera muy sencilla podemos crear una red de invitados, haciendo que sea imposible que un dispositivo externo cree problemas. De esta forma, es posible ayudar a los que vengan a casa o estén en una oficina a tener una mejor velocidad, sin comprometer la seguridad.

En la parte inferior de la aplicación podemos comprobar el estado de cada uno de los dispositivos que tenemos, pudiendo asignar incluso un perfil. Esto está pensado para gestionar los controles parentales de los dispositivos de los menores, ya que podemos crear perfiles con usos limitados por acceso, horarios, etc.

Aplicación de Eero Álvarez del Vayo El Androide Libre

También es posible llevar un control del uso de datos, tanto de subida como de bajada, así como contratar directamente Eero Plus si es que queremos tener esa suscripción mensual. La aplicación tiene una interfaz limpia y es sencilla de usar, pese a tener muchas opciones disponibles.

¿Me lo compro?

Amazon sabe que este producto no está pensado para un público masivo, y menos el modelo Pro que hemos analizado. Es capaz de ofrecer velocidades impresionantes, y mantener la estabilidad de la red de forma bastante correcta. Es llamativo ver cómo cerca del router obtenemos velocidades de forma inalámbrica superiores a las que tenemos contratadas, que en nuestro caso son 600 de subida y 600 de bajada.

Este producto es recomendable para los que van a sacarle partido no sólo a la conectividad WiFi 7, sino también a los que valoran tener una fuerte integración con la domótica, con productos como altavoces de Amazon, dispositivos Matter y Zigbee, etc. El precio es alto, pero es también un producto que nos va a durar muchos años y que mejorará nuestra experiencia cuando estemos usando Internet en casa. En cualquiera de las decenas de dispositivos conectados.