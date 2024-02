He probado el Xiaomi 14 Ultra: un móvil de cámara asombrosa y grandes razones para ser el rey de la gama alta

Xiaomi ha presentado justo antes del inicio del MWC varios productos en Barcelona, y hemos podido asistir no sólo al evento, sino a una sesión privada en la que se nos han mostrado las bondades del Xiaomi 14 que ya hemos analizado, pero también de los nuevos relojes inteligentes y, sobre todo, del Xiaomi 14 Ultra por 1.499 euros.

Este modelo es el buque insignia de la marca, y llega como una versión muy pulida del Xiaomi 13 Ultra, del que hereda el diseño pero lo hace con un formato muchísimo más cómodo. Xiaomi ha pulido algunos de los fallos del modelo del año pasado y ha potenciado algunos aspectos, como la cámara, el diseño o la pantalla.

Esto no es un análisis a fondo, ni mucho menos, ya que hemos pasado muy pocas horas probando el móvil, además de hacerlo en un entorno en el que no se podían analizar multitud de elementos, como la batería. Con todo, hemos podido hacernos una idea de cómo Xiaomi ha querido presentarse como la mejor opción a la hora de hacer fotos con el móvil. Y vídeos.

Más ligero y cómodo

Lo primero que llama la atención de este modelo es que es más ligero que su antecesor. Son muy pocos gramos, pero la distribución de peso parece estar más lograda y en la mano es más cómodo. Ayuda, claro, que ahora la parte trasera no tenga un saliente como en el caso del 13 Ultra, que necesitaba ese espacio para alojar más elementos.

La ergonomía es mejor, en parte por la nueva pantalla y en parte por el nuevo marco de aluminio, aunque el módulo de cámara sigue sobresaliendo bastante y es muy normal que pongamos los dedos en él. Es buena idea siempre revisar que no hay huellas antes de hacer fotos o vídeos.

La parte frontal está protagonizada por su pantalla, que ahora no tiene una curvatura tan acusada por los laterales mayores. No es una pantalla plana. De hecho, la curvatura está presente en los cuatro lados y en las esquinas, pero es tan sutil que recuerda más al cristal 2.5D de algunos móviles que a una pantalla curva.

Mucha potencia y batería

Este móvil dispone de una batería incluso mayor que la del modelo de 2023. Los 5300 mAh prometen una autonomía de gran nivel, aunque no es algo que hayamos podido comprobar aún. Destaca inlcuso más la carga rápida, que con cable es de unos correctos 90 W pero que de manera inalámbrica alcanza nada menos que 80 W, una de las más rápidas del mercado.

Y toda esa autonomía le hará falta para exprimir el Snapdragon 8 Gen 3 que usa como procesador, que viene acompañado por un nuevo sistema de refrigeración que aporta también al sistema de cámaras, uno de los elementos más importantes a la hora de minimizar la temperatura. La memoria interna del modelo que llega a España es de 512 GB y la RAM de 16 GB, con marco de aluminio y no de titanio. Ambas memorias usan la última tecnología, además de incluir un puerto de datos USB-C de tipo 3.2. Esto, junto con el Wifi 7 y el bluetooth 5.4 dejan a la conectividad del Xiaomi 14 Ultra a la altura de lo esperado.

Luces, cámara... ¡Acción!

Hace ya unos cuantos años que se viene diciendo que los móviles han reemplazado a las cámaras profesionales. Es cierto que es así en cuanto a versatilidad, pero poco a poco se acercan también en cuanto a calidad. No es el Xiaomi 14 Ultra el sustituto de cámaras de miles de euros, pero sí que es una cámara capaz de ser usada en entornos profesionales. La colaboración con Leica cada vez es más profunda, y eso se nota ya en el software y en el hardware.

Hemos asistido a unas pruebas en un estudio de cine en el que este smartphone era la cámara usada por profesionales para grabar una escena, usando funciones como el modo de grabación de vídeo LOG que permite una calibración de color profesional. Es impresionante el resultado que es capaz de ofrecer a la hora de grabar vídeo.

Pero las capacidades de este modelo no se quedan sólo en el vídeo. Las cuatro cámaras traseras (todas de 50 Mpx) se han calibrado para ofrecer un nivel de nitidez, veracidad de color y detalle que asombran. Además, se estrenan funciones como la apertura variable automática del sensor principal, capaz de cambiar la cantidad de luz que entra en el sensor en función de la iluminación ambiental. Este sensor es el nuevo LYT-900, que presume de ser el más potente de Sony.

Los retratos también se han mejorado tanto en la calidad del desenfoque y de los colores como en la detección de los mismos, siendo ahora más fácil que el resultado sea óptimo indiferentemente de dónde se sitúe el modelo. Antes era casi obligatorio que estuviera en un primer plano muy cerrado. Y en Xiaomi no se han olvidado del modo macro. Muy al contrario, han puesto dos, uno en cada teleobjetivo (3.2x y 5x), capaces de llegar a 30 y 10 cm respectivamente.

Un móvil particular

Este modelo mantiene un accesorio que el año pasado ya llamó la atención. Nos referimos a una empuñadura que permite coger el teléfono como una cámara, y que ha mejorado porque ahora, además de modificar la ergonomía y añadir botones físicos, se puede usar como batería externa. Eso sí, sólo son 1500 mAh, por lo que es un apoyo, más que un accesorio que vaya a hacernos olvidar el cable de carga.

Xiaomi ha realizado una prueba de fuerza con este modelo, que se posiciona como uno de los mejores del mercado, y que se centra sobre todo en los usuarios que valoran mucho la fotografía y el vídeo. Tanto es así que la única duda que nos queda es si quizás no es este un dispositivo para un público demasiado de nicho. Es realmente bueno, no hay duda, pero para el gran público el Xiaomi 14 es un terminal quizás más adecuado. Eso sí, he de reconocer que yo elegiría siempre el Xiaomi 14 Ultra.

