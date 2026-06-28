Olvídate de llevar varios cargadores en la maleta: este cubo te permite alimentar hasta seis dispositivos a la vez

España es uno de los países europeos donde el teletrabajo y la optimización de los espacios de oficina han ganado mayor peso en los últimos años.

La acumulación de cables y cargadores individuales suele generar un caos molesto sobre las mesas. Para solucionar este inconveniente, la empresa Tessan ha desarrollado una propuesta llamada Power Elf I.

Este dispositivo se presenta inicialmente como una estructura cuadrangular compacta de aspecto minimalista y limpio. Su verdadera utilidad aparece al desplegar su panel superior mediante un sistema magnético basculante.

El módulo superior funciona como una estación de apoyo compatible con la tecnología MagSafe de los terminales móviles actuales.

La base oculta un conjunto de conexiones preparadas para dar suministro eléctrico de manera simultánea. En total, la estructura permite conectar hasta seis elementos diferentes sin entorpecer el espacio circundante.

Dispone de dos tomas de corriente alterna tradicionales para enchufes convencionales de gran tamaño. A estas conexiones clásicas se suman dos puertos tipo USB-C y una ranura USB-A adicional.

La polivalencia del artículo se completa con un cargador específico y extraíble para relojes inteligentes. Dicho componente para el reloj se puede separar de la estructura principal si se requiere usar de forma aislada.

Power Elf I El Androide Libre

El diseño de la bisagra principal permite una regulación milimétrica de la inclinación del soporte. Los usuarios pueden ajustar la pantalla de su teléfono en cualquier ángulo intermedio hasta los 65º.

Esta capacidad de ajuste continuo ofrece una visualización idónea mientras se realizan videollamadas o se revisan documentos. La firmeza del mecanismo asegura que el terminal móvil permanezca estable sin deslizarse durante su uso.

Los ingenieros de la firma han ideado este producto pensando en dos entornos cotidianos muy concretos. El primer escenario es el despacho profesional, donde actúa como un elemento organizador y funcional de apoyo diario.

El segundo escenario ideal es la mesita de noche de cualquier dormitorio. Cuando se pliega por completo, el grosor disminuye drásticamente para ocupar la menor superficie posible durante las horas de sueño.

Esta dualidad evita tener que adquirir diferentes accesorios para el día y para la noche. Las dimensiones generales del aparato plegado son de 130 milímetros de lado por 40 milímetros de altura.

El tamaño total resulta bastante contenido si se tiene en cuenta la cantidad de prestaciones interiores que integra. La carcasa exterior está fabricada con plásticos técnicos de alta resistencia con certificación contra incendios.

Sobre este material protector se aplica un revestimiento de pintura metalizada pulverizada que mejora el tacto general. La elección de tonos grisáceos y oscuros responde al deseo de que el accesorio pase desapercibido en el entorno.

La potencia máxima de entrega que alcanza el sistema de carga rápida es de 65 W. Esta capacidad es suficiente para alimentar un ordenador portátil de última generación.

Power Elf I El Androide Libre

Cuando se conectan varios terminales a la vez, el procesador integrado distribuye la energía de forma inteligente. El gestor interno prioriza las necesidades de cada batería para evitar sobrecalentamientos peligrosos en los componentes.