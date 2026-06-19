Xiaomi no quiere cables: los nuevos Redmi Buds 8 son muy económicos y ofrecen una gran cancelación de ruido

Junto con los inesperados Redmi Headphones Neo, Xiaomi ha presentado en España los nuevos auriculares inalámbricos Redmi Buds 8, unos auriculares TWS con un precio ajustado y una cancelación de ruido espectacular. Son la versión mejorada de los Redmi Buds 8 Lite.

El diseño exterior no destaca por lo llamativo, pero recuerda a otros modelos. Tiene líneas redondeadas y un estuche muy compacto. La comodidad es uno de los aspectos que la empresa ha querido cuidar más.

La ligereza permite utilizarlos durante jornadas completas sin experimentar fatiga o molestias. Además, los materiales elegidos por el fabricante ofrecen una resistencia notable frente al desgaste diario y a impactos fortuitos.

El rendimiento acústico es una de las grandes sorpresas dentro de esta categoría de precio. Los controladores internos han sido afinados minuciosamente para entregar frecuencias bajas profundas y voces.

Esta ecualización beneficia a quienes consumen habitualmente contenidos multimedia como series o podcasts. La autonomía energética representa uno de los argumentos de venta. Prometen hasta 44 horas de autonomía con el estuche de transporte, que podemos cargar con el puerto USB-C integrado.

Redmi Buds 8 El Androide Libre

Además, el estuche cuenta con una luz que nos indica la cantidad de batería restante sin tener que mirarlo en el móvil, algo muy cómodo para no irnos por error con poca carga y quedarnos tirados a medio día.

El aislamiento acústico es tanto pasivo como activo. La cancelación de ruido promete bajar el mismo hasta 50 dB, una de las cifras más altas que hemos visto en unos auriculares.

Redmi Buds 8 El Androide Libre

Y también tiene un sistema de mejora de sonido para las llamadas. Este sistema de triple micrófono cuenta con una reducción de ruido del viento de hasta 12 m/s para poder hablar sin problema.

Los sensores táctiles ubicados en la superficie exterior permiten controlar la reproducción estando la sensibilidad de estos paneles está calibrada para evitar activaciones accidentales con el roce de la ropa. Obviamente, podremos configurar qué acciones han de realizar dichos toques desde la app.

Redmi Buds 8 El Androide Libre

La resistencia a salpicaduras de agua asegura su viabilidad durante intensas sesiones de entrenamiento deportivo. El sudor o la lluvia ligera no comprometen la integridad de los componentes electrónicos internos.

El precio es uno de los aspectos más atractivos. Cuestan 49,99 euros, un precio muy inferior a los modelos de gama alta, pero con los que compite en algunos aspectos como la cancelación de ruido. De regalo, Xiaomi ofrece dos meses de Spotify Premium.