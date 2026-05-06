Xiaomi prepara una pulsera inteligente realmente Pro: primeras filtraciones de la Xiaomi Smart Band 10 Pro

El mercado de los wearables es, probablemente, uno de los sectores más competitivos que existen en la tecnología de consumo actual. No basta con llegar primero; hay que saber mantenerse cuando el usuario se cansa de llevar un trozo de plástico y cristal pegado a la muñeca.

En este escenario, Xiaomi ha sabido jugar una partida de ajedrez magistral durante una década, y la llegada de la Xiaomi Smart Band 10 Pro no es más que el siguiente movimiento lógico, aunque no por ello menos ambicioso.

Las recientes filtraciones publicadas por WinFuture nos ponen sobre la pista de un dispositivo que ya no quiere ser solo una pulsera de actividad. Esa etiqueta se le ha quedado pequeña.

Lo que tenemos delante, según los renders y las especificaciones filtradas, es un intento descarado de asaltar la gama media de los relojes inteligentes, pero manteniendo esa esencia de ligereza que ha hecho de la saga Mi Band un éxito de ventas global sin parangón.

Si echamos la vista atrás, recordaremos aquellas primeras pulseras de Xiaomi que apenas eran un núcleo de plástico incrustado en una correa de silicona barata. De eso no queda nada. El diseño de la Smart Band 10 Pro apuesta por una continuidad estética que, sin embargo, refina los bordes hasta convertirlos en algo casi orgánico.

El panel es, como no podía ser de otra forma, el protagonista absoluto. Hablamos de una pantalla AMOLED que sigue creciendo en diagonal, reduciendo los marcos a la mínima expresión.

Pero no es solo tamaño; es calidad. La tecnología Always-On-Display, que antes era un lujo de dispositivos más caros, aquí se da por sentada. Xiaomi entiende que el usuario de 2026 no quiere girar la muñeca con violencia para ver la hora; quiere que la información esté ahí, disponible, con un brillo que no desfallezca ante el sol de mediodía.

Xiaomi Smart Band 10 Pro en negro El Androide Libre

Uno de los puntos clave que revela la filtración es la insistencia en la versión NFC. En España, el pago con la muñeca ha pasado de ser una curiosidad de "early adopters" a una necesidad básica.

Xiaomi parece haber escuchado por fin los ruegos de los usuarios europeos, integrando una conectividad más robusta que facilite la compatibilidad con una mayor oferta de entidades bancarias.

Pero donde realmente saca pecho esta Smart Band 10 Pro es en la gestión energética. Prometer hasta 21 días de autonomía es una declaración de intenciones. En un mundo donde los smartwatches de gama alta nos obligan a pasar por el cargador cada noche o cada dos, Xiaomi sigue apostando por olvidarse de los cables durante semanas.

Es cierto que, con el sensor de ritmo cardíaco funcionando en tiempo real, el seguimiento del sueño y el estrés activados, y ese panel AMOLED brillando con fuerza, la cifra real bajará. Pero incluso en el peor de los escenarios, sigue siendo mejor que la de la competencia directa.

No podemos olvidar que, en el fondo, compramos estos dispositivos para que nos digan que nos movamos más. La Smart Band 10 Pro no solo mantiene los sensores clásicos de SpO2 y frecuencia cardíaca, sino que parece haber refinado los algoritmos de medición de estrés y recuperación.

Ya no se trata de contar pasos. El valor diferencial aquí es la interpretación de los datos. Xiaomi HyperOS, el sistema operativo que da vida a este ecosistema, está madurando a pasos agigantados. La integración con el resto de dispositivos de la marca, desde la báscula hasta el propio smartphone, crea un entorno donde la salud no es un dato aislado, sino una tendencia que podemos analizar a lo largo de los meses.

Xiaomi Smart Band 10 Pro en blanco El Androide Libre

Aquí es donde entra en juego la visión estratégica que siempre defendemos en estas páginas. Xiaomi está en una posición delicada pero privilegiada. Por un lado, tiene que convencer a los usuarios de la Smart Band 8 o 9 de que den el salto. Por otro, tiene que evitar que el precio suba tanto que el comprador prefiera irse a por un smartwatch de marca tradicional en oferta.

La versión Pro es un poco más cara que el modelo estándar, pero ofreciendo esos acabados metálicos y esa pantalla de mayor calidad que justifican el desembolso extra. Es el dispositivo para el que quiere lo mejor de la marca sin entrar en el terreno de los relojes de 200 euros que, a menudo, resultan pesados o demasiado grandes para el día a día.

La Smart Band 10 Pro no viene a inventar la rueda. Viene a perfeccionarla. Xiaomi apuesta por lo que funciona: pagos fáciles, batería eterna y un diseño que no desentona ni en el gimnasio ni en una cena.