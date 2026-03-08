Este diminuto reloj inteligente se lleva como un anillo y promete vigilar tu salud las 24 horas por menos de 50 €

Durante más de 10 años hemos visto cómo el sector de los wearables apostaba mayormente por las pulseras y relojes inteligentes, no sólo en España, sino en todo el mundo.

Pero desde hace un par de años se está empezando a virar hacia otro tipo de dispositivos. No es que ya no se diseñen smartwatches, ni mucho menos, pero también se mira a otro tipo de accesorios.

Además de las gafas inteligentes hemos visto una apuesta por los anillos inteligentes, siendo Samsung la que más visibilidad le ha dado a esto con el Galaxy Ring.

Ahora asistimos a un lanzamiento de otro anillo, por así decir, que además es un reloj. Literalmente. Se trata del Rogbid Fusion, un dispositivo que funciona como anillo y como reloj a la vez y que cuesta 49,99 dólares.

El diseño exterior del Rogbid Fusion destaca por una estética centrada en una pantalla AMOLED de 0,49 pulgadas con una resolución de 400 por 400 píxeles.

Rogbid Fusion El Androide Libre

Está disponible en tres colores, dorado, plateado y negro, todos con acabados metálicos. También la correa, tipo milanesa, es de metal, y en la zona trasera, donde están los sensores, se aprecian los componentes internos.

Se puede usar como un anillo de tamaño considerable o como un reloj con una pantalla pequeña, pero que se sincroniza con el móvil en ambos casos.

Rogbid Fusion El Androide Libre

Por supuesto, es capaz de medir nuestro ritmo cardíaco, la saturación de oxígeno en sangre, hacer un seguimiento del sueño e incluso llevar el ciclo menstrual en el caso de las mujeres. Es resistente a inmersiones de hasta 50 metros.

Una función llamativa es el Modo de Interacción para Parejas que permite intercambiar códigos, marcar aniversarios, sincronizar caminatas, etc.

Rogbid Fusion El Androide Libre

Podemos también realizar un seguimiento del ejercicio que hacemos, teniendo un modo para más de 100 deportes diferentes, que se controlan desde la aplicación.

La batería dura hasta 5 días, nada mal teniendo en cuenta el tamaño del dispositivo, y tarda en cargarse entre 30 y 60 minutos, por lo que no estaremos mucho tiempo sin usarlo.

Dimensiones El Androide Libre

Este dispositivo es extraordinariamente compacto y ligero, pesando menos de 15 gramos, lo que lo hace perfecto para llevarlo todo el día encima y que no moleste. Incluso es posible usarlo como reloj cuando queramos y, por la noche, usarlo como anillo para que moleste menos.

Es esta versatilidad lo que aporta diferenciación en un mercado que empieza a estar saturado de opciones. Y hay que reconocer que el precio ayuda.