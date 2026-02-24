La alternativa de Xiaomi al Airtag de Apple ya es oficial y es mucho más barata

Uno de los accesorios que cada vez más gente usa cuando se va de viaje en España ya sea al extranjero o a una ciudad del país son las etiquetas de localización.

Esos peculiares dispositivos se comunican con los móviles para mostrarnos la localización de lo que tengamos atado a los mismos.

El más conocido es el AirTag de Apple, pero su elevado precio y que solo funcione con los móviles de la marca hace que no se haya convertido en una opción para el resto de consumidores.

Ahora Xiaomi ha decidido entrar de lleno en este sector con el lanzamiento del Xiaomi Tag, un dispositivo compacto que utiliza tecnología Bluetooth para ayudar a los usuarios a encontrar objetos cotidianos como llaves, carteras o equipaje.

Este lanzamiento marca un avance importante para la compañía china, que busca ofrecer una alternativa a productos ya establecidos en el mercado como el AirTag de Apple o los rastreadores de Samsung, pero con una ventaja competitiva que podría cambiar la dinámica de uso de estos accesorios.

Xiaomi Tag El Androide Libre

El diseño del Xiaomi Tag sigue la línea estética minimalista que caracteriza a la marca. Se trata de un objeto pequeño fabricado en plástico blanco con un peso de apenas 10 gramos y un grosor de solo 7,2 milímetros.

Estas dimensiones permiten que el dispositivo sea sumamente versátil, pudiendo introducirse fácilmente en un compartimento de una cartera o engancharse a un llavero o a una mochila mediante accesorios adicionales.

A pesar de su tamaño reducido, el dispositivo integra una tecnología interna potente que garantiza su funcionamiento en diversas condiciones, manteniendo una apariencia discreta que no llama la atención.

Uno de los puntos más destacados de este nuevo accesorio es su compatibilidad multiplataforma, algo que no es habitual en este tipo de ecosistemas cerrados.

Compatibilidad con resdes de Apple y Google El Androide Libre

La Xiaomi Tag ha sido diseñada para funcionar de manera simultánea con la red Find My de Apple y con el sistema Find Hub de Google.

Esto significa que los usuarios no están limitados a un solo sistema operativo móvil, permitiendo que tanto aquellos que poseen un iPhone como los que prefieren dispositivos Android puedan localizar sus pertenencias utilizando las infraestructuras de búsqueda más grandes del mundo.

En cuanto a sus especificaciones técnicas, el dispositivo incorpora conectividad Bluetooth 5.4 y tecnología NFC para facilitar la vinculación con los teléfonos móviles.

Funciona con una batería de tipo botón CR2032 que es fácilmente reemplazable por el usuario. Según los datos proporcionados por Xiaomi, esta batería tiene una duración estimada de más de un año antes de requerir un cambio, lo que minimiza el mantenimiento necesario.

Xiaomi Tag El Androide Libre

Además, la Xiaomi Tag cuenta con una certificación IP67 de resistencia al agua y al polvo, lo que asegura que el rastreador seguirá funcionando incluso si queda expuesto a la lluvia o si se cae accidentalmente en entornos con suciedad.

El funcionamiento del rastreador incluye diversas utilidades prácticas para el día a día. Posee un altavoz interno capaz de emitir un sonido cuando se activa desde el teléfono móvil, lo que resulta extremadamente útil para encontrar objetos que se han perdido dentro de casa o en lugares cercanos.

Asimismo, ofrece alertas de olvido que notifican al usuario si se aleja demasiado de un objeto que tiene el dispositivo acoplado.

En caso de pérdida total, el modo perdido permite que otros dispositivos cercanos detecten el rastreador y envíen la ubicación al propietario de forma anónima y segura, facilitando la recuperación del artículo extraviado en espacios públicos.

Xiaomi Tag El Androide Libre

Por el momento, el Xiaomi Tag ha iniciado su andadura comercial en Malasia, donde se ha puesto a la venta en color blanco. El precio para una unidad individual se sitúa en torno a los 15 euros al cambio. También existe la opción de adquirir un paquete de cuatro unidades por aproximadamente 45 euros.

Aunque todavía no se ha confirmado la fecha exacta de su llegada oficial a otros países europeos, es cuestión de tiempo que se ponga a la venta en España y resto de mercados donde Xiaomi tiene una fuerte presencia.