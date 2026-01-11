Esta pantalla inteligente de Xiaomi es tan grande como una tablet pero sirve para controlar tu casa como en 'Iron Man'

En España la apuesta de Xiaomi está siendo cada vez más intensa. De cara a la presentación de sus coches en Europa, la firma está abriendo tiendas propias, y expandiendo su catálogo.

Sin embargo, hay algunos productos que aún no están disponibles en nuestro país, como las pantallas inteligentes con HyperOS de la empresa.

Hace unas semanas anunció una compacta, perfecta para dormitorios o cocinas, y ahora hace lo propio con otra que tiene un tamaño más parecido a una tablet, con 11 pulgadas de diagonal.

La nueva Xiaomi Smart Display 11 se presenta como una solución integral para centralizar la gestión de nuestros dispositivos conectados, ofreciendo no solo funcionalidad sino también un diseño renovado y características técnicas de primer nivel.

El dispositivo destaca inmediatamente por su enorme pantalla. Estamos ante un panel LCD de 11 pulgadas con una resolución de 1.920 x 1.200 píxeles, lo que ofrece una resolución similar a los mejores altavoces con pantalla de Amazon, por ejemplo.

Xiaomi Smart Display 11 El Androide Libre

Con un brillo máximo de 400 nits, la visualización está garantizada incluso en habitaciones iluminadas, y su certificación de luz azul baja de TÜV Rheinland asegura que el uso continuado no fatigará nuestra vista.

Este tamaño no es casualidad; está pensado para ser lo suficientemente grande para gestionar cómodamente listas, ver cámaras de seguridad o realizar videollamadas, pero sin resultar invasivo en la decoración del hogar.

Soporte de la Xiaomi Smart Display 11 El Androide Libre

En el apartado estético, Xiaomi ha realizado un trabajo notable para refinar el producto. El cuerpo del dispositivo es significativamente más delgado que sus predecesores, reduciendo su volumen en aproximadamente un 35%.

Cuenta con un soporte trasero ajustable que permite inclinar la pantalla entre 0 y 60 grados, facilitando su colocación en mesas bajas, encimeras de cocina o estanterías. El acabado metálico unibody le otorga una sensación premium y robusta, alejándose de la estética de plástico más común en generaciones anteriores de pantallas inteligentes.

Xiaomi Smart Display 11 El Androide Libre

Para aquellos preocupados por la privacidad y la comunicación, la Xiaomi Smart Display 11 incorpora una cámara frontal de 8 Mpx. Esta cámara no solo permite realizar videollamadas con gran claridad, sino que también incluye una cubierta física deslizante, un detalle fundamental para garantizar la privacidad cuando el dispositivo no está en uso activo.

A nivel de audio, la experiencia se enriquece gracias a un sistema de cuatro altavoces diseñados para ofrecer unos graves más profundos y unos agudos claros, ideal tanto para escuchar música como para interactuar con el asistente de voz.

Bajo el capó, el dispositivo está impulsado por un procesador de ocho núcleos, acompañado de 6 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno. Esta configuración es más que suficiente para mover con soltura el sistema operativo HyperOS, la gran apuesta de software de la marca que promete una interconexión fluida entre todos los aparatos del ecosistema Xiaomi.

La función principal de este dispositivo es actuar como el cerebro del hogar. Gracias a su compatibilidad con Bluetooth Mesh y su emisor de infrarrojos integrado, es capaz de controlar desde bombillas y enchufes inteligentes hasta electrodomésticos tradicionales como televisores o aires acondicionados que funcionen con mando a distancia.

Xiaomi Smart Display 11 El Androide Libre

La interfaz de HyperOS ha sido optimizada para mostrar el estado de todos estos dispositivos de un vistazo, permitiendo encender luces, ajustar la temperatura o ver quién llama a la puerta sin necesidad de sacar el teléfono móvil del bolsillo.

La Xiaomi Smart Display 11 no es una tablet con soporte, sino un hub dedicado diseñado para permanecer siempre encendido y siempre listo. Su dependencia de una conexión a la corriente eléctrica subraya su naturaleza estacionaria, pensada para ser el punto de referencia digital de la familia, ya sea en el salón o en la cocina, combinando entretenimiento, comunicación y control domótico en un solo aparato elegante.