Este router profesional no es caro y es capaz de gestionar empresas de forma muy eficaz

En España estamos acostumbrados a utilizar los equipos de conexión a Internet que ofrecen las operadoras cuando se instalan redes de fibra óptica.

Sin embargo, en entornos profesionales y educativos, en muchas ocasiones eso no es suficiente, y se opta por soluciones más avanzadas.

Dispositivos como los Nest WiFi de Google o los Eero de Amazon están pensados para los entornos domésticos, pero empresas como EnGenius ofrecen aparatos para hoteles o edificios educativos a un precio muy competitivo.

El último dispositivo de este tipo que ha presentado EnGenius es el nuevo punto de acceso profesional ECW515, pensado para sectores críticos como el de la hostelería, la educación y el comercio minorista.

La llegada de este equipo al mercado español está prevista para enero de 2026, con un precio de venta al público de 219 euros.

Este dispositivo combina la tecnología Wi-Fi 7 de última generación con un puerto backhaul de 2.5 GbE y cinco puertos Ethernet integrados, todo ello en un formato compacto y discreto.

En entornos hoteleros, la conectividad debe ser potente y estable, pero al mismo tiempo totalmente invisible para el huésped.

ECW515 El Androide Libre

El diseño del ECW515 de EnGenius se centra en una instalación estética que prescinde de antenas externas o elementos visuales intrusivos. Esto permite su colocación en habitaciones, pasillos y zonas comunes sin alterar la decoración del inmueble.

Con velocidades inalámbricas que alcanzan los 3.600 Mbps, el equipo garantiza una capacidad de red suficiente incluso en los escenarios de mayor demanda de tráfico.

Una de las grandes ventajas de este modelo es su capacidad para simplificar la infraestructura de red. Al incorporar cuatro puertos Ethernet adicionales, permite la conexión directa de diversos elementos sin necesidad de instalar switches adicionales en cada habitación. Entre las aplicaciones más comunes se encuentran:

Conexión de televisores inteligentes y sistemas de telefonía IP.

Soporte para dispositivos IoT y sistemas de control de acceso.

Integración de señalización digital y otros servicios de red cableada.

Distribución fiable de vídeo e IPTV mediante tecnologías como Multicast, SmartCast y AVXpress.

Su naturaleza versátil lo hace ideal para cadenas de retail y restauración, donde la rapidez de despliegue y la gestión centralizada de múltiples ubicaciones son factores determinantes para el éxito del negocio.

El dispositivo actúa no solo como un punto de acceso inalámbrico, sino como un hub de red local que concentra toda la conectividad en un único punto.

EnGenius Cluod El Androide Libre

La eficiencia operativa está garantizada gracias a EnGenius Cloud. Esta plataforma permite la instalación, configuración y monitorización remota de toda la red sin limitaciones geográficas.

Los administradores pueden gestionar sus redes a través de la web o mediante la aplicación Cloud2Go, disponible para dispositivos Android e iOS.