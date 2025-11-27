En China van por delante: Alibaba anuncia dos nuevas gafas inteligentes que usan IA hasta para pagar

Aunque en España aún no son un producto masivo, se espera que las gafas inteligentes sean el próximo nicho de mercado en lo que a hardware inteligente se refiere.

Aunque en Occidente marcas como Meta, colaborando con Ray-Ban, son las que llevan la voz cantante, en China hay firmas que ofrecen propuestas similares o mejores.

A mediados de año Xiaomi anunció su nuevo par de gafas, que incluso permitían pagar con la mirada. Ahora es Alibaba la que se suma a esta tendencia.

La compañía ha presentado dos modelos principales que buscan cubrir diferentes necesidades del mercado: el buque insignia Qwen S1 y el modelo Qwen G1, ambos profundamente integrados con Qwen, el avanzado modelo de IA de Alibaba.

La propuesta de valor de estos dispositivos reside en su capacidad para ofrecer asistencia inteligente sin necesidad de utilizar las manos, combinando la visión y la voz para interactuar en tiempo real con el entorno.

Los usuarios pueden activar las funciones simplemente diciendo "Hola Qwen" o mediante controles táctiles.

Esta integración permite desde el reconocimiento instantáneo de precios y preguntas y respuestas basadas en lo que el usuario está viendo, hasta la traducción simultánea, navegación visual y la generación de notas de reuniones.

Wu Jia, vicepresidente de Alibaba Group, ha destacado que estas gafas representan todo lo que imaginan para un asistente de IA, abriendo la puerta a una forma de interactuar con la computación.

En cuanto a las especificaciones técnicas, el modelo S1 se posiciona como la opción de gama alta con un precio de partida de 3.799 yuanes, unos 500 euros al cambio. Este dispositivo cuenta con:

Pantallas duales micro-OLED brillantes y claras.

Un potente sistema de doble chip para un rendimiento fluido.

Tecnología de conducción ósea para una captación de voz avanzada.

Un sistema pionero en la industria de doble batería intercambiable que proporciona hasta 24 horas de autonomía.

Capacidades de captura fotográfica instantánea en 0,6 segundos y vídeo en 3K, con salida mejorada por IA a 4K.

Por otro lado, el modelo G1 está diseñado para ser una opción más ligera y accesible, con un precio inicial de 1.899 yuanes, unos 250 euros al cambio.

Con un peso de apenas 40 gramos, este modelo prescinde de las pantallas para centrarse en ser una gafa orientada a la cámara y al audio, manteniendo el mismo hardware central que su hermano mayor para ofrecer capacidades de inteligencia artificial y calidad de imagen premium.

Ambos modelos aprovechan la tecnología patentada Super Raw de Quark, lo que garantiza que las fotografías nocturnas o con poca luz mantengan una claridad y vivacidad notables.

La integración con el ecosistema de servicios de Alibaba es otro de los puntos fuertes de este lanzamiento.

Las gafas no funcionan de forma aislada, sino que se conectan fluidamente con aplicaciones esenciales en el mercado chino como Alipay para pagos, Amap para navegación, Taobao para compras y Fliggy para viajes.

Además, ofrecen soporte para plataformas de música líderes en China como QQ Music y NetEase Cloud Music, unificando entretenimiento y productividad en un solo dispositivo.

Esta estrategia busca convertir a Qwen en el núcleo inteligente de un ecosistema de consumo en expansión, tal como demuestran las cifras del mercado de wearables, que sigue creciendo con fuerza a nivel global y especialmente en China.

Alibaba ha confirmado que las Quark AI Glasses estarán disponibles en las principales plataformas de comercio electrónico y en más de 600 ópticas asociadas en 82 ciudades de China.

Además, el soporte para el protocolo estándar MCP permitirá a desarrolladores externos crear nuevas aplicaciones, fomentando un ecosistema vibrante que promete ampliar aún más las capacidades de estos dispositivos en el futuro cercano.