Este microscopio de Lidl se usa con tu smartphone y viene en un pack que incluye también un telescopio y varios accesorios

En España, la cadena de supermercados Lidl ha puesto a la venta un conjunto de telescopio y microscopio de National Geographic, un equipo dual que se presenta como la puerta de entrada perfecta al mundo de la ciencia.

Este set combina dos herramientas esenciales de la ciencia, haciendo accesible el descubrimiento de dos mundos completamente nuevos por un precio asequible,

Actualmente se puede comprar este set por 54,99 euros, al tener un 26% de descuento sobre su precio normal.

La astronomía, históricamente reservada para observatorios y aficionados con equipos costosos, se democratiza con este modelo.

El telescopio incluido en el conjunto es un refractor acromático diseñado para facilitar un inicio sin complicaciones.

Conjunto de telescopio y microscopio El Androide Libre

Equipado con una apertura de 50 mm y una distancia focal de 360 mm, es la herramienta idónea para observar los objetos celestes más cercanos y brillantes.

La facilidad de uso es una característica clave para los novatos en la exploración espacial. El conjunto viene con un práctico trípode de mesa y una montura que permite un manejo intuitivo y rápido para apuntar al cielo.

Al incluir dos oculares (de 20 mm y 12,5 mm), el usuario puede alternar rápidamente entre aumentos de 18x a 29x, ofreciendo un rango versátil para diferentes objetos.

Además, la inclusión de un espejo cenital no solo garantiza una visión cómoda al mirar hacia lo alto, sino que también tiene la ventaja de ofrecer una imagen vertical, permitiendo usar el telescopio durante el día para la observación terrestre de paisajes o fauna.

Accesorios incluidos El Androide Libre

El microscopio cuenta con un rango de aumentos que va desde 40x hasta un máximo útil de 640x, gracias a su ocular con zoom y sus tres objetivos de alta calidad (4x, 10x y 40x),.

El set incluye preparaciones permanentes ya montadas. Para los más avanzados, también se suministran portaobjetos en blanco y utensilios de microscopía para que puedan recolectar y crear sus propias muestras y experimentos.

Un elemento fundamental en la era digital es el soporte para cámara de smartphone, que permite acoplar fácilmente el móvil al ocular.

Esto facilita enormemente la toma de fotografías y la grabación de vídeos de los descubrimientos, lo que es ideal para compartir hallazgos, documentar proyectos escolares o simplemente conservar las imágenes de ese universo celular.

Este tipo de iniciativas son cruciales para fomentar las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), dando además un uso a los móviles que es no solo no perjudicial, sino muy conveniente.