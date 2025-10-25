Ikea ha puesto a la venta una cama para tu móvil y tiene todo el sentido del mundo

Ikea es una de las empresas que, desde fuera del sector de la tecnología, más en serio se ha tomado la domótica, al menos en España.

Hemos visto kits de luces, cargadores inalámbricos para móviles y muchos más productos. Y parece que la empresa va a seguir diseñando otros nuevos.

Pero el último que han presentado, por ahora en Emiratos Árabes Unidos, es mucho más extraño. De hecho, es un accesorio con un componente de reto.

Se trata de una pequeña cama para el móvil, que se coloca en la mesita de noche y que nos permite dejar el móvil ahí mientras nosotros estamos en la cama.

La idea no es sólo tener un espacio para el móvil, sino ser capaces de que el móvil esté ahí siete horas seguidas, durante una semana.

Este es el reto que nos plantea la empresa sueca, que busca concienciarnos de lo importante que es el sueño, y nos invita a dejar el móvil al lado.

Sabemos que el móvil puede hacer que nos cueste más conciliar el sueño, y descansar bien, motivo por el cual se ha lanzado esta acción.

“Dormir es posiblemente el proyecto más importante de nuestras vidas, pero también el más descuidado”, ha indicado Carla Klumpenaar, directora de marketing y diseño minorista de Ikea.

Este accesorio se regala en la tienda cuando se realiza una compra de más de 750 dírhams, unos 175 euros al cambio, siempre que uno de los productos sea de la sección de dormitorios.

Si dejamos el móvil en la cama durante 7 horas seguidas durante 7 días consecutivos, la empresa nos hará un descuento de 100 dírhams, unos 23 euros al cambio, para compras en su tienda.

La cama del móvil tiene un chip NFC que se conecta a la app de Ikea, y solo se activa por la noche, para que no intentemos sacar las horas de descanso del móvil durante el día mientras hacemos otras cosas. Aunque es más fácil dejar el móvil 7 horas sin usar de noche que de día.

Campaña de IKEA El Androide Libre

Esta campaña ha sido creada por Memac Ogilvy, quien diseñó las camas para que se sintieran como juguetes con un propósito. "A la gente le encantan los juguetes", ha declarado el director creativo Moemen Metwally. "¿Por qué no darles uno que les ayude a dormir mejor?"

Por el momento parece que este accesorio sólo se puede comprar en Emiratos Árabes Unidos, y no en España o en otro mercado europeo, pero quizás, si funciona la idea, se expanda a más países.