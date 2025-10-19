Este brazo mecánico es el 'gadget' perfecto para llevar en el coche: puede guardar una botella y sujetar el móvil a la vez

Existen un gran número de accesorios disponibles en España que, aunque se utilizan en el coche, están orientados a los smartphones.

Mucha gente utiliza su móvil para guiarse utilizando Google Maps y un soporte para dejar el dispositivo a la vista, cumpliendo con la legalidad.

Lo mismo sucede con dos cargadores de mechero, algunos de los cuales son compatibles con protocolos de carga rápida para darle al móvil toda la energía que necesite.

Hay bastantes ejemplos de ellos, pero quizá los más populares son los primeros, puesto que suponen una gran ayuda a la hora de orientarse utilizando el smartphone.

Existen todo tipo de ellos, y mientras que algunos están pensados para pegarse al salpicadero, otros se pueden incrustar en la rejilla de aire acondicionado.

Sin embargo, también existen otros soportes destinados no tanto a la persona que conduce sino al resto, y en Amazon hay uno de los modelos más interesantes que hemos visto por un precio de 26,40 euros.

Su ubicación es el portavasos del coche, en algunos casos puede encontrarse bajo los controles, o bien detrás del freno de mano.

Cumple varias funciones a la vez, ya que también tiene hueco para dejar una botella o incluso un termo de gran tamaño.

Sus sujeciones laterales hacen que no se mueva ni un poco del portavasos, y cuenta con un interesante brazo articulado para dejar el móvil.

Mirar la pantalla para orientarse con los mapas puede ser algo complicado debido a su posición, pero es cierto que puede servir para utilizar Google Maps solamente con los avisos de audio.

Sin embargo, uno de los usos más útiles puede ser el de poner una película o una serie a los más pequeños de la casa que viajen en la parte trasera para que el viaje se les haga más ameno.

Soporte para el coche

El brazo del soporte es articulado, lo que permite dejarlo exactamente en la posición que sea más cómoda para ver la pantalla del móvil, y es bastante amplio por lo que cabrán los modelos más grandes, aunque tengan funda.

Lo mejor es que este siempre estará a mano entre las personas que vayan en la parte delantera, en caso de que haya que utilizarlo.