Este increíble dispositivo hará que usar el móvil sea más cómodo que nunca y hará que te estreses menos

Existen accesorios muy diversos para utilizar con el móvil o con la tablet. Algunos de los que se venden en España tienen pretensiones bastante ambiciosas, como la de servir como dispositivo médico.

Aunque lo cierto es que ni siquiera hace falta que estos complementos sean dispositivos complejos, puesto que hasta de una funda con anillo magnético se puede sacar mucha utilidad.

También existen otros accesorios más modestos y que únicamente buscan ofrecer al usuario un espejo en la funda o hacer que el smartphone se pueda quedar pegado a una pared.

Sin embargo, también hay otros aparatos que cuentan con funciones más inesperadas y que pueden ser una gran opción para ciertas personas, como este pequeño accesorio fabricado por Cheerdots.

Básicamente, se trata de un dispositivo de control, una especie de ratón de mano que permite manejar tanto el móvil como la tablet y el ordenador a distancia.

Es ideal tanto para presentaciones como para simplemente mirar el móvil o leer documentos largos en el ordenador, ya que básicamente puede sustituir tanto el ratón como a un touchpad virtual.

Es posible desde manejar presentaciones pasando a la siguiente diapositiva hasta hacer scroll por las redes sociales mientras el móvil está sobre la mesa o en un soporte.

Ocupa un espacio muy pequeño y cabe en la palma de la mano, y además cuenta con varios botones y ruedas gracias a los cuales se puede utilizar también como un pequeño juguete antiestrés.

Tiene un peso de 140 g y para cargarlo se utiliza un USB Tipo C, consiguiendo la carga completa en tan solo dos horas. Una cifra muy buena teniendo en cuenta que la autonomía es de alrededor de 30 días, según la compañía.

CheerPlay

Además, cuenta con otros botones complementarios como el de volver atrás o el botón de salir al escritorio, además de contar también con dos botones de volumen que controlarán el dispositivo al que esté conectado.

Se trata de una herramienta de lo más curiosa y que puede ser una gran opción para aquellas personas que suelen utilizar el móvil dejándolo sobre la mesa o que lean bastante utilizando la tablet.

Una gran opción en el ámbito laboral, e incluso para usar como disparador de cámara. Tiene un precio de unos 39 euros al cambio en su proyecto de Kickstarter,