El tupper inteligente es real, integra conexión bluetooth y te calienta la comida mucho mejor que en un microondas

Pese a que el teletrabajo en España ha aumentado mucho en los últimos años, son mayoría los que siguen teniendo que desplazarse a su puesto de trabajo.

Además, no muchas empresas tienen turnos intensivos, por lo que la parada para la comida sigue siendo algo normalizado. Y pese a que hay empresas con comedores, la mayor parte de los españoles se lleva su comida de casa.

Para ese perfil de usuario es para el que se ha diseñado Steasy, un tupper en el que no solo podemos llevar nuestra comida, sino que podemos calentarla justo cuando nos haga falta.

Esto se hace gracias a la integración de un vaporizador dentro del dispositivo y a una integración con el móvil mediante bluetooth.

A diferencia de los microondas, que a menudo resecan la comida y alteran su textura, Steasy utiliza un sistema de vaporización suave para recalentar los alimentos.

Tupper inteligente Alvarez del Vayo

Este método no solo garantiza una cocción uniforme, sino que también preserva la frescura y las propiedades nutritivas de cada ingrediente.

El funcionamiento de Steasy es muy sencillo. Solo hay que añadir una pequeña cantidad de agua en la base, colocar la comida en el recipiente de acero inoxidable, cerrar la tapa y enchufar el dispositivo.

A través de una aplicación móvil, podremos programar la hora a la que queramos que la comida esté lista, eliminando así los tiempos de espera y las prisas.

Así evitaremos comer siempre comida fría, o tener que esperar la cola en el microondas si es que hay o comer mal cualquier paquete de patatas o similar.

Para ello deberemos conectarlo a la corriente con el adaptador de corriente que incluye. Hubiera sido mejor que tuviera un puerto USB-C convencional, para que no hiciera falta incluir el cargador o buscar un enchufe solo para él.

El recipiente de acero inoxidable es apto para el lavavajillas, lo que facilita enormemente su limpieza. Y el cuerpo exterior está diseñado para poder ser transportado de forma sencilla. Se podrá comprar en tres colores, lavanda, verde y negro.

El precio de lanzamiento de este dispositivo en KickStarter es de unos 107 euros, lo que supone un ahorro de un 50% con respecto al precio total, que es bastante alto, todo hay que decirlo.

Se espera que el proyecto termine el desarrollo en los próximos meses y que se realicen los primeros envíos a finales del verano de 2026, en septiembre aproximadamente.