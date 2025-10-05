Este increíble cargador de Lidl es lo mejor para el hogar o la oficina: puede dar carga a todos tus dispositivos a la vez

Se trabaje o no con el smartphone, ahora mismo tener accesorios para este dispositivo con unos auriculares o un reloj inteligente es de lo más normal en España.

Al fin y al cabo, se trata de aparatos que funcionan en conjunción con el móvil y que pueden ofrecer un gran número de funcionalidades muy útiles.

Ver las notificaciones, controlar la reproducción multimedia, cuidar de la salud o poder escuchar música con la mejor calidad en caso de los auriculares son tan solo unos ejemplos.

El caso es que si son inteligentes, por suerte o por desgracia, esto implica que hay que cargar estos accesorios con cierta frecuencia, igual que sucede con el smartphone.

En estos casos, una opción increíblemente útil es la de apostar por un cargador múltiple para dejar en el hogar o incluso en el trabajo, de forma que siempre esté ahí listo para ser utilizado.

Este tipo de cargadores cuentan con varios puertos para enchufar cables, por lo que permiten cargar varios dispositivos a la vez sin ningún problema.

Además, en muchos casos cuentan con tecnología de carga rápida, por lo que también son ideales si se necesita cargar el móvil durante un rato corto, pero consiguiendo el máximo de carga posible.

En este caso, este modelo de la marca Tronic que se vende en Lidl tiene un precio de 19,99 euros, y está rebajado respecto a su precio original de 24,99 euros.

Se trata de un cargador que permite cargar hasta cuatro dispositivos a la vez, aunque no todas sus conexiones son iguales.

Por una parte, cuenta con un puerto USB tipo C, mientras que el resto de ellos son USB tipo A convencionales.

Contar con uno diferente es ideal para aquellos casos en los que no todos los cables con los que contamos en el hogar son iguales.

Cuenta con una potencia máxima de 65 W, y en este puerto USB de tipo C utiliza precisamente la tecnología Power Delivery para poder ofrecer la mejor experiencia a los usuarios.

Es un dispositivo pensado para cargar varias cosas a la vez, y por ello cuenta con un sistema de protección ante las sobrecargas.