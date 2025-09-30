La computación ambiental llega a los Amazon Echo con los nuevos modelos con Alexa+

Junto con los nuevos televisores y dispositivos Kindle Amazon ha presentado nuevos altavoces Echo, algunos con pantalla y otros con un diseño mucho más sencillo.

Tras la presentación de Alexa+ que tuvo lugar a principios de año, y a la que asistimos, la empresa ha querido mostrar el primer hardware diseñado expresamente para este asistente.

Son dos modelos centrados en el audio, el Echo Dot Max y el nuevo Echo Studio y dos con pantalla, el Echo Show 8 y el Echo Show 11.

Por el momento no se saben los precios, pero sí que se requerirá una suscripción de pago de Alexa+ para sacarles el máximo partido. No sabemos aún si se venderán en países donde aún no está Alexa+.

Los nuevos Echo Dot Max y Echo Studio estarán disponibles el 29 de octubre, y los nuevos Echo Show 8 y Echo Show 11 el 12 de noviembre.

Computación ambiental

Los cuatro productos están diseñados para tener una potencia más que notable y ser capaces de usar la computación ambiental, es decir, que ofrezcan respuestas en función de lo que sucede a su alrededor.

El Echo Dot Max utiliza un nuevo procesador, el AZ3 capaz de controlar el conjunto de micrófonos de manera más eficaz, filtrando el ruido de fondo y mejorando la capacidad de Alexa para detectar la palabra de activación .

Amazon Echo Show 11 Manuel Ramírez El Androide Libre Nueva York (Estados Unidos)

El Echo Studio usa un procesador aún más potente, el AZ3 Pro, que añade compatibilidad con modelos de lenguaje y visión computerizada.

La relevancia de esos procesadores no es menor dado que todos los nuevos altavoces incluyen Omnisense, la plataforma de sensores personalizada diseñada para el uso de una IA ambiental.

Omnisense aprovecha la cámara de los Echo Show, el audio, los ultrasonidos, el radar Wi-Fi, el acelerómetro para que Alexa pueda reaccionar de forma inteligente.

Esto habilita funciones como activar un recordatorio cuando una persona específica entra en la habitación o una alerta de que una puerta está desbloqueada y ya es de noche.

Echo Dot Max y Echo Studio

El Echo Dot Max tiene casi el triple de graves que el anterior modelo de Echo Dot, algo que ha sido posible gracias a los dos altavoces integrados.

Este aparato tiene un sistema de altavoces bidireccional con un woofer optimizado para graves profundos y un tweeter personalizado para agudos.

Amazon Echo Studio y Echo Dot Max El Androide Libre

Y el precio es bastante ajustado ya que Amazon lo ha puesto a la venta a 99,99 dólares, aunque hay que sumar los impuestos.

Por su parte, el nuevo Echo Studio destaca por su tamaño, pero no por grande. Es un 40 % más pequeño que el original pero incluye un potente woofer y tres controladores de rango completo. El precio será de 219,99 dólares.

Echo Show 8 y Echo Show 11

Los Echo Show 8 y Echo Show 11 también usan el AZ3 Pro, pero aquí se les saca más partido gracias a la integración de una cámara que permite que el sistema reconozca a la persona.

Esto habilita el poder ejecutar tareas cuando entremos en una habitación, que sepa cuáles son los gustos preferidos a la hora de hacer algo, etc.

Amazon Echo Show 8 y 11 El Androide Libre

Se ha mejorado también la colocación y calidad de los altavoces, pese a que estos modelos no se centren tanto en la calidad de sonido.

El Echo Show 8 estará disponible por 179.99 dólares y el Echo Show 11 subirá su precio a 219.99 dólares.