El móvil puede ser tu mejor aliado para estudiar: estos son los accesorios baratos para sacarle el máximo partido

Son muchas las personas que utilizan cada día en España sus móviles Android para tareas relacionadas con el trabajo, y lo mismo sucede con los estudios.

El smartphone puede ser una herramienta increíblemente útil en el día a día de cualquier estudiante, puesto que reúne muchas de las herramientas que pueden ser de gran utilidad tanto para organizarse como para hacer tareas.

Ya sea para usar su calendario, para escuchar música o incluso para editar documentos, Android es una plataforma muy completa y, junto con el uso de la nube y de la inteligencia artificial, puede ser increíblemente potente.

Sin embargo, no son lo único que puede hacer que los usuarios utilicen su móvil de mejor forma, puesto que existen todo tipo de accesorios que pueden ser diferenciales en algunas ocasiones.

Ya sea para llevar el móvil bien sujeto o para poder verlo mientras se estudia, este tipo de accesorios son muy recomendables, en especial antes de volver a clase.

Soporte

Ya sea para consultar información o para hacer búsquedas, el móvil es una herramienta que hay muchas veces que hay que estar consultando constantemente a la hora de hacer tareas para clase.

Es por eso que siempre viene bien dejarlo en un lugar en el que se alcance a leer de su pantalla con facilidad, pero que no requiera sostenerlo en la mano.

Soporte plegable de Lamicall

Aquí es donde entran en juego los soportes para escritorio, puesto que estos hacen que sea mucho más cómodo leer del dispositivo o consultar la información que muestra.

Existen de diferentes tipos, pero unos de los más útiles son aquellos que no solo son regulables, sino que además se pueden plegar para transportar a cualquier parte.

De esta forma no solo se puede utilizar en casa, sino que también se puede llevar a la biblioteca o a cualquier otro sitio en el que se vaya a estudiar. Tiene un precio de 13,99 euros en Amazon.

Funda magnética

Desde su inclusión en los iPhone, han salido un gran número de accesorios para móvil que cuentan con enganches magnéticos y que se pueden dejar en la parte trasera de estos dispositivos cómodamente.

En Android todavía no se está apostando mucho por incluir los imanes en la parte trasera de los móviles, pero sí que es cierto que ya existe muchas fundas que los tienen integrados para poder utilizar este tipo de accesorios.

Es por eso que se trata de una compra de lo más interesante, no solo por la propia funda, sino también por las grandes posibilidades a las que abre la puerta.

Existen todo tipo de accesorios magnéticos, van desde baterías portátiles hasta soportes para dejar el móvil reposando o incluso pequeñas carteras magnéticas para poder llevar dinero y algunas tarjetas.

Desde luego es una compra muy recomendable para empezar el curso y poder emplear estos curiosos accesorios.

Powerbank

Si se le da bastante uso al móvil, lo más normal es que llegue un punto, antes o después a lo largo del día, en el que su batería se agote.

En función del lugar en el que se encuentre el usuario puede ser posible conectar el cargador a la red, pero es cierto que hay muchas ocasiones en las que el enchufe no está cerca.

Para prevenir, lo mejor siempre es llevar una batería portátil, algo que ofrece una mayor independencia al usuario.

No todas las baterías son del mismo tipo y cada usuario deberá elegir cuál es la que mejor se adapta a sus necesidades, aunque siempre se puede apostar por comprar varios modelos.

Batería portátil

Por ejemplo, este modelo que se vende en Amazon por 20 euros cuenta con una capacidad de 26.800 mAh que ofrece la posibilidad de cargar el móvil varias veces y que además cuenta con varios puertos USB por si se quiere cargar otro dispositivo de forma simultánea.

Por otra parte, existen baterías de tamaño reducido ideales para transportar a cualquier sitio y que permiten darle al móvil una carga completa.

Una cifra menor, pero que compensa por lo poco que ocupa y lo ligera que es. Este modelo de Amazon se vende por 18 euros y cuenta con 5.000 mAh.

USB OTG

Se trata de un accesorio que nunca falla en cuanto a comodidad a la hora de compartir archivos, no solo con otros móviles, sino también para pasarlos del ordenador al móvil y viceversa.

El uso de la nube está muy extendido, y lo cierto es que es una opción extremadamente recomendable para tener archivos importantes siempre a mano.

Sin embargo, si se está trabajando sin conexión o con archivos muy grandes, hay ocasiones en las que el proceso más rápido es utilizar una memoria USB.

USB OTG de SanDisk

Este tipo de memorias cuentan con varias conexiones, ya que, por una parte, cuentan con un USB tipo A para conectarlo al ordenador y por otra con un USB tipo C para utilizarlo en el móvil o la tablet.

Aunque cada vez son más los ordenadores que cuentan con varios puertos USB tipo C. Aun así, conviene tener una de estas memorias para no depender de tener que iniciar sesión en servicios de la nube.

Por ejemplo, si en el centro de estudios se ofrece a los usuarios un ordenador, se podrán llevar los archivos directamente en esta memoria para solo tener que conectarla para poder ponerse a trabajar. Tiene un precio de 14,99 euros en Amazon, y está firmada por Sandisk, una de las marcas de memoria más reputadas.